Электробусы — лишняя роскошь Москвы. Современные троллейбусы тоже экологичные и в разы дешевле
Москва — город с самым большим количеством электробусов в России. Они пришли на замену менее маневренным троллейбусам и не таким экологичным автобусам. Сейчас на дорогах столицы работает 300 электробусов.
В 2020 году Москва собирается закупить еще 300 — на сумму 17 миллиардов рублей. В цену уже входит обслуживание вплоть до 2035 года. Электробусы на 30-40 посадочных мест будут стоить почти по 57 миллионов за штуку.
Дорогое удовольствие
В сравнении с обычными автобусами у электробусов есть неоспоримые преимущества. Например, их экологичность. Автобусы работают на дизельном топливе и выбрасывают в атмосферу большое количество выхлопов, в то время как электробус от них почти избавлен. Из-за того, что электробусы работают от аккумуляторов — электрических перезаряжаемых батарей, в эксплуатации в долгосрочной перспективе на «топливо» — электричество — уходит меньше денег. Оно банально дешевле дизеля, рассказал «360» старший редактор интернет-издания «Транспорт в России» Павел Яблоков.
В остальных аспектах электробусы не так хороши, как могут показаться. Они действительно красивые и удобные для пассажиров. Но люди должны понимать, во сколько им обходится такой транспорт. По словам Яблокова, срок эксплуатации одного электробуса — 15 лет. После этого придется полностью ремонтировать или менять корпус. А батарея для двигателя работает порядка семи лет — половину от срока жизни самой машины.
Кузов автобуса может служить 15 лет, и рассчитывается, что весь электробус будет служить 15 лет. Но на самом деле уже через 7,5 года он встанет на пригон, потому что по плану, без всяких форс-мажоров у него полностью сядут батареи. Нужно будет закупать новые батареи, а это достаточно ощутимый процент от стоимости электробуса — порядка 15-20%Павел Яблоковстарший редактор интернет-издания «Транспорт в России».
Пока с этими проблемами власти не сталкивались, ведь электробусы только начали входить в эксплуатацию. Но через семь лет для каждого электробуса первой партии понадобится новый аккумулятор, который будет стоить порядка 11,5 миллиона за штуку. И таких нужно будет 300! Для сравнения, по словам Яблокова: обычный новый автобус целиком стоит от 12 до 15 миллионов.
Как правило, сети, где удачно можно подпитывать электробусы, — это инфраструктура московского троллейбуса. Здесь парадокс: если бы на этой инфраструктуре оставляли троллейбусы, они бы в эксплуатации дешевле былиПавел Яблоковстарший редактор интернет-издания «Транспорт в России».
Прикрываясь экологией
Одним из главных аргументов московских властей в пользу дорогостоящих электробусов была забота об окружающей среде. Электробус действительно чище, чем обычные автобусы. Но проблема в том, что в столице новый транспорт стал менять троллейбусы — еще один чистый электрический вид транспорта. При этом троллейбусы еще и значительно дешевле — в 2018-м власти Санкт-Петербурга закупали их по цене порядка 20 миллионов за штуку. Да, в эту стоимость не входило обслуживание транспорта, разработка и установка сетей электричества. Но в городах, где уже существует троллейбусная сеть, обычно ее нужно только обновить, затраты на это значительно меньше.
Урбанист и соучредитель фонда «Городские проекты» Максим Кац рассказал «360», что электробусы с зарядками на конечных остановках нигде в мире так массово не используются, как в Москве. Все из-за частых поломок и слишком высокого ценника.
Мне кажется, это просто такая ловушка футуризма, в которую часто падают городские власти. Им хочется чего-то футуристического, будущее приблизить — они берут и делают глупостьМаксим Кацурбанист и соучредитель фонда «Городские проекты».
По мнению Максима Каца, главный минус электробусов в том, что они неэффективны: почти половину времени стоят на зарядке. Тот же троллейбус ездит с утра до вечера, а электробус 40 минут ездит, 30 минут заряжается. То есть чтобы заменить 20 троллейбусов, нужно 35 электробусов.
Еще одним преимуществом электробуса над троллейбусом называли его маневренность. Но, по словам Каца, современный троллейбус может проехать трудную часть маршрута без подключения к проводам.
Более того, по словам Павла Яблокова, трагедия заключается в том, что электробусы выходят на замену экологичным электрическим троллейбусам, а не обычным автобусам. Таким образом, чистого транспорта в Москве становится меньше: в 2016 году в городе было 1,5 тысячи троллейбусов, а сегодня их всего 700 — и 300 электробусов. А к концу 2020-го троллейбусы вовсе исчезнут из столицы. Вместо них останется 600 модных и дорогих электробусов — почти в два с половиной раза меньше, чем электрического транспорта четыре года назад.