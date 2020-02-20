За 2019-й год на улицы Москвы вышло 300 электробусов. Их нахваливали власти, пассажиры были довольны — транспорт и правда удобный. В 2020-м к ним добавится еще 300. Но сейчас оказывается, что на деле все не так радужно — дорогостоящие электробусы вытесняют с дорог уже существующий экологичный транспорт.

Москва — город с самым большим количеством электробусов в России. Они пришли на замену менее маневренным троллейбусам и не таким экологичным автобусам. Сейчас на дорогах столицы работает 300 электробусов.

В 2020 году Москва собирается закупить еще 300 — на сумму 17 миллиардов рублей. В цену уже входит обслуживание вплоть до 2035 года. Электробусы на 30-40 посадочных мест будут стоить почти по 57 миллионов за штуку.

Источник фото: правительство Москвы

Дорогое удовольствие

В сравнении с обычными автобусами у электробусов есть неоспоримые преимущества. Например, их экологичность. Автобусы работают на дизельном топливе и выбрасывают в атмосферу большое количество выхлопов, в то время как электробус от них почти избавлен. Из-за того, что электробусы работают от аккумуляторов — электрических перезаряжаемых батарей, в эксплуатации в долгосрочной перспективе на «топливо» — электричество — уходит меньше денег. Оно банально дешевле дизеля, рассказал «360» старший редактор интернет-издания «Транспорт в России» Павел Яблоков.

В остальных аспектах электробусы не так хороши, как могут показаться. Они действительно красивые и удобные для пассажиров. Но люди должны понимать, во сколько им обходится такой транспорт. По словам Яблокова, срок эксплуатации одного электробуса — 15 лет. После этого придется полностью ремонтировать или менять корпус. А батарея для двигателя работает порядка семи лет — половину от срока жизни самой машины.

Кузов автобуса может служить 15 лет, и рассчитывается, что весь электробус будет служить 15 лет. Но на самом деле уже через 7,5 года он встанет на пригон, потому что по плану, без всяких форс-мажоров у него полностью сядут батареи. Нужно будет закупать новые батареи, а это достаточно ощутимый процент от стоимости электробуса — порядка 15-20% Павел Яблоков старший редактор интернет-издания «Транспорт в России».

Пока с этими проблемами власти не сталкивались, ведь электробусы только начали входить в эксплуатацию. Но через семь лет для каждого электробуса первой партии понадобится новый аккумулятор, который будет стоить порядка 11,5 миллиона за штуку. И таких нужно будет 300! Для сравнения, по словам Яблокова: обычный новый автобус целиком стоит от 12 до 15 миллионов.

Источник фото: правительство Москвы

Как правило, сети, где удачно можно подпитывать электробусы, — это инфраструктура московского троллейбуса. Здесь парадокс: если бы на этой инфраструктуре оставляли троллейбусы, они бы в эксплуатации дешевле были Павел Яблоков старший редактор интернет-издания «Транспорт в России».

Прикрываясь экологией

Одним из главных аргументов московских властей в пользу дорогостоящих электробусов была забота об окружающей среде. Электробус действительно чище, чем обычные автобусы. Но проблема в том, что в столице новый транспорт стал менять троллейбусы — еще один чистый электрический вид транспорта. При этом троллейбусы еще и значительно дешевле — в 2018-м власти Санкт-Петербурга закупали их по цене порядка 20 миллионов за штуку. Да, в эту стоимость не входило обслуживание транспорта, разработка и установка сетей электричества. Но в городах, где уже существует троллейбусная сеть, обычно ее нужно только обновить, затраты на это значительно меньше.

Урбанист и соучредитель фонда «Городские проекты» Максим Кац рассказал «360», что электробусы с зарядками на конечных остановках нигде в мире так массово не используются, как в Москве. Все из-за частых поломок и слишком высокого ценника.

Мне кажется, это просто такая ловушка футуризма, в которую часто падают городские власти. Им хочется чего-то футуристического, будущее приблизить — они берут и делают глупость Максим Кац урбанист и соучредитель фонда «Городские проекты».

По мнению Максима Каца, главный минус электробусов в том, что они неэффективны: почти половину времени стоят на зарядке. Тот же троллейбус ездит с утра до вечера, а электробус 40 минут ездит, 30 минут заряжается. То есть чтобы заменить 20 троллейбусов, нужно 35 электробусов.

Источник фото: Pulux11

Еще одним преимуществом электробуса над троллейбусом называли его маневренность. Но, по словам Каца, современный троллейбус может проехать трудную часть маршрута без подключения к проводам.

Более того, по словам Павла Яблокова, трагедия заключается в том, что электробусы выходят на замену экологичным электрическим троллейбусам, а не обычным автобусам. Таким образом, чистого транспорта в Москве становится меньше: в 2016 году в городе было 1,5 тысячи троллейбусов, а сегодня их всего 700 — и 300 электробусов. А к концу 2020-го троллейбусы вовсе исчезнут из столицы. Вместо них останется 600 модных и дорогих электробусов — почти в два с половиной раза меньше, чем электрического транспорта четыре года назад.