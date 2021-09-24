Эльбрус убил очередных любителей экстрима. Альпинизм превратился в бизнес для непрофессионалов

Сотрудники МЧС спасли группу непрофессиональных альпинистов с Эльбруса, но пять человек все же погибли. Гидов коммерческой фирмы, которая обеспечивала восхождение, обвиняют в непрофессионализме. Однако по закону их подготовку никто и не должен проверять, туристы идут в горы на свой страх и риск.

МЧС спасло группу непрофессиональных альпинистов с Эльбруса. Спасатели работали в очень тяжелых условиях — при −20 градусах порывы ветра достигали 40–70 метров в секунду, шел сильный мокрый снег, видимость была не более одного метра. Неудачливых покорителей гор искали 69 человек. К сожалению, пятеро альпинистов все же погибли.

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Один из горных проводников назвал причиной несчастного случая халатность гидов и пренебрежение графиком восхождения. По словам собеседника «Российской газеты», на вершину альпинистов сопровождали лишь два проводника, а их должно было быть как минимум четверо. Кроме того, у руководителя группы нет альпинистского опыта.

Со своей стороны спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России заявили, что один из гидов бросил альпинистов и ушел вниз. Спасатели встретили его по дороге, когда поднимались на поиски группы, сообщил ТАСС. Теперь разбираться, что было не так с восхождением, предстоит Следственному комитету.

Не первая трагедия

Этот несчастный случай стал очередным ЧП на Эльбрусе. Весной на северном склоне горы нашли мертвыми альпинистку с гидом. Они остановились в 200 метрах от вершины и вынуждены были «зарыться в снег уже на вторую ночевку» из-за непогоды. В результате оба замерзли насмерть.

Также весной на высоте пяти тысяч метров пострадал альпинист-одиночка. Он совершал тренировочное восхождение, сорвался и получил травму головы. Спасатели эвакуировали альпиниста на поляну Азау и передали его сотрудникам скорой медицинской помощи.

Летом на высоте 4900 метров в расщелину на Эльбрусе упал альпинист из Самары. Его группа запросила помощь, и сотрудники МЧС вызволили спортсмена. В те же дни турист из Подмосковья в составе группы из шести человек травмировал ногу. Его эвакуировали с высоты пяти тысяч метров. И это только недавние случаи.

Любой подъем за ваши деньги

Попасть на вершину не так уж сложно. Достаточно вбить в строку поисковика «подъем на Эльбрус» — и появятся десятки сайтов, предлагающие услуги «комфортных восхождений» и «опытных гидов». Цены в среднем от 35 до 60 тысяч рублей за группу, личное снаряжение — свое, также его можно взять напрокат или приобрести у продавцов тура.

Компания, которая взялась доставить на вершину неопытных альпинистов, если верить их странице в Сети, в этом году за подъем с севера брала с группы 35 тысяч рублей, восхождение с юга было уже на две тысячи дороже. При этом организаторы не скупились на обещания хорошей погоды, гарантии безопасности и надежности.

Сейчас организатор восхождения, который, впрочем, сам не был в составе группы, опубликовал в соцсети большое письмо, где рассказал, что и гиды не виноваты, и погода внезапно испортилась. Вот только многие комментаторы упрекнули его в неискренности и отметили, что неблагоприятный прогноз был известен заранее и было даже предупреждение от МЧС.

Источник фото: vk.com

Все зависит от гидов

Чемпион Санкт-Петербурга по альпинизму, спасатель Денис Киселев рассказал «360», что в альпинистских клубах можно за три-четыре месяца комплексной подготовки пройти цикл горной подготовки. Люди получают знания, подтягивают физическую форму и лишь после этого идут на восхождения: от простого к сложному, под руководством учителя альпинизма.

«Альпинизм как спорт — это процесс постоянного обучения, физического совершенствования. Но есть еще и коммерческая история: вы приходите в фирму, где есть проводники, профессиональные гиды, которые после подписания контракта минимально готовят клиентов и совершают с ними восхождение», — рассказал Денис Киселев.

Все это происходит, разумеется, за деньги. Эти услуги более развиты на Западе, а в России появились около 30 лет назад. По словам альпиниста, в таких компаниях очень много зависит от профессионализма проводников и гидов. Однако не всегда адекватные люди занимаются этой профессией.

«Гид-проводник в коммерческом альпинизме — пока новая для нас специальность. Еще не установлены какие-то стандарты и не проработаны правовые вопросы. А популярность восхождений растет с каждым годом. С одной стороны, это популяризирует альпинизм, с другой, не все компании достаточно компетентны», — сказал Денис Киселев.

Спортсмен также заметил, что эта проблема бросает тень на все остальное сообщество: создается впечатление, что все ведут такую же политику. В альпинизме любой несчастный случай — это совокупность нескольких трагических последствий, из которых не самая последняя — некомпетентность руководителя.

Неласковая погода Эльбруса

Денис Киселев уточнил, что вершины в спортивном альпинизме разделены на категории трудности. Эльбрус это 1Б — минимальный уровень. Но это высотное восхождение, и оно требует минимум полугодичной подготовки: обучение технике альпинизма, изучение того, как организм реагирует на высоту и что делать в случае нештатной ситуации.

«В спортивной программе подготовки альпиниста нужно минимум полгода регулярных занятий два-три раза в неделю. Простые восхождения, которые проходят в плановом режиме, можно совершить и с меньшей подготовкой, но все становится намного сложнее, когда ситуация становится нештатной, как и произошло в недавнем случае на Эльбрусе», — сказал спортсмен.

Сезон для Эльбруса — это июль-август, пояснил Денис Киселев. Летом в хорошую погоду восхождение не представляет особых сложностей. Дальше погода становится неустойчивой, световой день меньше. Плюс суровые ветра межсезонья, низкие температуры. В день трагедии от восхождения на Эльбрус отказалось несколько групп: они посмотрели прогноз погоды и решили не рисковать.

«Кроме погоды, есть также фактор гипоксии — кислородного голодания. Любой здоровый человек ощущает на высоте выше трех тысяч метров симптомы горной болезни. Это не только одышка и неспособность быстро передвигаться, но и плохое кровообращение, особенно периферийное. В этих условиях легко замерзают руки-ноги и проще получить обморожение», — рассказал альпинист.

Дать место профессионалам

Денис Киселев выразил уверенность, что введение профессионального стандарта сможет решить множество проблем в альпинизме. Кроме того, нужно наказывать виновных в несчастных случаях, если таковые случаются, и регулировать правовое поле, а еще заниматься обучением и исключить непрофессионалов.

«Если люди получают за это деньги, то они должны иметь соответствующую подготовку. Проблемы начинаются тогда, когда что-то выходит из-под контроля. В таких ситуациях нужно, чтобы группами руководил профессионал. Как мы к этому придем — через уголовную практику или через обучение — это большой вопрос. Но главное, чтобы было меньше смертей», — отметил альпинист.