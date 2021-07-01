Экзотика с грядки, а не прилавка. Необычные фрукты и овощи, которые можно посадить в Подмосковье

Подмосковным дачникам рассказали, как можно разнообразить свой огород. На грядках рядом с огурцами и салатом предложили выращивать кольраби, кейл, арбузы и многое другое. А яблони в саду можно разбавить персиками или абрикосами. А вот авокадо, манго и артишоки все же лучше купить в магазине — расти средней полосе им будет тяжеловато.

Лето — время смелых экспериментов. В 2021 году, когда многие страны все еще закрыты для россиян, а пандемия сильно ударила по кошельку, возможность полакомиться экзотическими продуктами все же есть. Еще приятнее будет вырастить их своими руками.

Советы агрономов

Главный агроном Академии имени Тимирязева Вячеслав Маслов отметил в разговоре с «360», что сейчас в Подмосковье стали хорошо расти абрикосы — есть специальный сорт канадской селекции, который прекрасно чувствует себя в подмосковном климате.

Приживаются и некоторые сорта персиков. Сажать такие деревья советуют ранней весной, выбирать южную сторону участка, чтобы растение большую часть времени было на солнце и не было на сквозняке.

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Важно учитывать, что рядом не должно быть грунтовых вод, а также яблонь, груш и томатов — персики и абрикосы не любят такое соседство. Маслов также уверен, что в Подмосковье хорошо будет расти шарафуга — крупный гибрид абрикоса и сливы.

Основная задача при выращивании таких культур — найти солнечные и теплые места. Если культура зимующая типа плодовых, это должны быть не продуваемые места с хорошим дренажом Вячеслав Маслов.

Председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов добавил, что сейчас вообще довольно много южных культур двинулось на север. Например, черешня и алыча в подмосковных садах перестают быть редкостью. Причем алыча — не привычная нам, а гибридная, также получившая название «слива русская».

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«Это не мелкая желтая алыча, а крупная круглая слива разных цветов — может быть, желтая, фиолетовая, ярко-красная. Это новая культура, сейчас она вытесняет обычную сливу, она гораздо интереснее, дает более качественную продукцию», — уверен Туманов.

В закрытом грунте, по мнению собеседника «360», можно выращивать и цитрусовые, например, лимоны или мандарины. А вот сажать авокадо или манго садоводы не советуют — даже если у вас вырастет само растение в горшке, плодоносить в нашем климате оно не будет. А в открытом грунте его убьют первые же заморозки.

Экзотика в огороде: что можно посадить

Туманов добавил, что арбузы и дыни в Подмосковье можно легко выращивать, причем в некоторых случаях даже без теплицы. Принцип у них, уверен садовод, как у огурцов. Руководитель проекта «Чудогрядка.рф», садовод Алексей Володихин согласился в том, что даже в открытом грунте такие культуры могут дать неплохой урожай.

«Важно только брать самые ранние сорта. Они будут плодоносить, созревают они 60-65 дней, так что если засевать их в конце мая, к августу они уже будут спеть», — уверен Володихин.

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Он добавил, что для дынь и арбузов на участке желательно найти самое светлое место, потому что в тени они расти не будут. Также грядка с арбузами и дынями должна быть на возвышенности, потому что влажность они тоже не любят.

«Самое главное — умение работать с культурами. Потому что если не уловить агротехнологию, ничего не получится. Недокормили, недопоили, недогрели — и все. Нужно учиться, набирать опыт, тогда все получится», — подчеркнул Туманов.

Вполне можно начать выращивать на даче и сладкий картофель — батат. Здесь Алексей Володихин тоже советует обращать внимание на более ранние сорта. Потому что если выбрать тот сорт, который вызревает 180 дней, можно просто не дождаться урожая — в средней полосе лето не такое длинное. «А батат, как и картофель, очень не любит холода», — отметил садовод.

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Подойдут для выращивания на даче и земляные орехи или лемонграсс — но их Вячеслав Малосолов предлагает выращивать через рассаду. Так же можно обзавестись на грядке и артишоками, но они в подмосковном климате зимовать не будут, так что если и заводить такую зелень, то только как однолетнюю культуру, подчеркнул агроном.

«Вообще это довольно хлопотное растение. Но это тот вариант, когда дешевле пойти на рынок и купить там», — добавил Володихин.

Садовод также предложил подмосковным дачникам обратить внимание на экзотические виды капусты, например, на кольраби. Для нее еще даже не вышли сроки посева — второй подходит как раз в июле.

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«Как любая капуста кольраби любит обильные поливы. В этом году синоптики обещают прохладный и дождливый июль, это идеальная погодные условия как раз для капусты. Можно также выращивать брюссельскую капусту, кейл и так далее», — отметил Володихин.

Можно также попробовать вырастить на даче такие экзотические овощи из семейства тыквенных как мелотрия, напоминающую маленький огурец с окраской арбуза.

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Подойдут для дачи и кивано, которую также называют рогатой дыней, и кассабанана или сикана душистая, с виду похожая на докторскую колбасу, а по вкусу — на дыню. Но оба последних растения советуют сажать в теплице и уже рассадой, а не семенами.

«В первую очередь должен быть опытный садовод. И удобрения нужны всегда: органические и минеральные. И здесь очень четкий указатель — цена. Дорогие удобрения более качественные, чем дешевые, особенно для экзотических растений», — заключил Туманов.