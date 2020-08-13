В 2008 году житель Троицка 42-летний Николай развелся со своей женой. Однако на днях он получил по почте письмо от ее адвоката. Мужчина вскрыл конверт сразу же в отделении, что, видимо, его и спасло. О таинственной истории отравления расскажет «360».

николай немедленно почувствовал резкий и едкий запах, исходящий от пяти листов бумаги. Ему стало трудно дышать, мужчину увезли на скорой. Врач поставил диагноз «ингаляционное отравление». На почте от неизвестного отравляющего вещества пострадали две сотрудницы.

По данным Telegram-канала Mash, Николай винит в случившемся бывшую жену. Он утверждает, что она уже дважды покушалась на его жизнь, но ему до сих пор везло.

Полицейские изъяли пропитанные неизвестным веществом письмо для проведения разбирательства.

Агата Кристи отдыхает

Криминалист Михаил Игнатов сообщил «360», что отравление с помощью отравляющего вещества, нанесенного на предмет, вполне возможно. Таким промышляли в лихие 90-е.

«В 90-е такое было. Обработали ядом телефонную трубку. Погиб управляющий банком Кивелиди, его секретарь и криминалист, работавший на месте преступления. Нестандартное убийство, тогда привычнее был киллер в подъезде или снайпер на крыше. Преступление получило большой резонанс как в обществе, так и в правоохранительных структурах, среди сыщиков», — рассказал эксперт.

Криминалист добавил, что в природе есть яды, которые можно использовать для преступлений подобного рода. Разумеется, их нет в продаже, и следователям надо выяснить, кто мог похитить и продать или использовать в преступных целях отравляющее вещество.

«С помощью современных технологий можно отследить всю цепочку. Не факт, что письмо послал именно адвокат жены, но вполне реально узнать, когда и из какого отделения было послано письмо», — предположил Михаил Игнатов.

Иван Кивелиди. Источник фото: Wikipedia

Он уточнил, что бумага, видимо, была пропитана ядом, выделяющим испарения, которые могут привести к летальному исходу. Избежать действия такого яда, который вызывает затруднение дыхания или сердечный приступ, довольно сложно. Нужны специальные средства защиты, может не спасти даже противогаз.

Эксперт упомянул убийство предпринимателя Ивана Кивелиди и его секретаря Зары Исмаиловой, произошедшее в 1995 году. Кто-то нанес отравляющее вещество нервно-паралитического действия на трубку телефона в его приемной. Бизнесмена увезли в больницу с симптомами почечной недостаточности. Через три дня 46-летний мужчина скончался. Накануне умерла его секретарь, успевшая сказать, что с ней произошло «то же самое, что с Кивелиди». Действительно, ходили слухи о смерти эксперта Минюста, но они не подтвердились. Зато достоверно известно, что отравление получили сотрудники тогда еще милиции, которые осматривали кабинет бизнесмена. Его отравили ядом, который, по мнению следователей, был создан в той же лаборатории, что и широко известный ныне «Новичок». Что это за вещество, и кто его разработал — неизвестно.

Отравители не только в детективах

В новейшей истории российских отравлений фигурирует 37-летний Вячеслав Соловьев, который отравил солями талия жену, дочь, тещу, соседей и даже следователя ярославского РОВД. Маньяк-самоучка был арестован в 2008 году.

Он признался, что изучал яды несколько лет по доступной литературе. Отравляющие вещества создавал сам, пробовал на себе и окружающих. Полупомешанный на своем хобби преступник притравливал коллег, чтобы посмотреть, как они мучаются. Отравитель получил пожизненное заключение, но до тюрьмы не дожил. Соловьев умер от воспаления подкожных тканей. Возможно, заболевание вызвали эксперименты с ядами, которые он наносил себе на кожу. Откуда он взял таллий, следствию выяснить не удалось.

В 2004 году диоксином был отравлен кандидат в президенты Украины Виктор Ющенко. Он выжил, пройдя курс лечения в австрийской клинике. Но на его лице навсегда остались шрамы.

В феврале 2017 года с помощью платка, пропитанного ядом, был убит брат северокорейского лидера Ким Чен Ына. К Ким Чон Наму подошли две девушки, одна его отвлекла, другая — набросила на лицо отравленную летучим ядом ткань. Мужчина умер через 15 минут.

Считается, что в 2004 году неизвестным ядом, разработанным российскими спецслужбами, был отравлен известный террорист Хаттаб. Отравой было пропитано письмо, якобы посланное ему арабским шейхом. По некоторым данным, яд реагировал только на тех людей, которые волновались. Неизвестно, что было в тексте послания, но Хаттаб умер через два дня после его прочтения.

Яды в истории

Интерес к ядам как к инструменту разрешения большинства конфликтов человечество начало испытывать со времен античности.

Документально подтверждено использование отравляющих веществ римским императором Калигулой. Он с удовольствием экспериментировал на окружающих. После смерти тирана остался сундук с ядами, каждый пакетик был подписан именем отравленного.

Еще один известный римский отравитель, император Нерон, пользовался услугами «ведьмы» Локусты. Для его врагов она готовила яды на основе опия и аконита. Нерон, кстати, первым в истории опробовал косвенный способ отравления. Его предшественник Клавдий понял, что отравлен, и потребовал перо, чтобы вызвать рвоту. Нерон приказал смазать ядом и его.

На поток поставил отравления и нестандартные способы использования ядов папа римский Александр VI Борджиа. Он успешно экспериментировал с ядовитыми растениями, привезенными из Нового Света, и создал яд «кантарелла», состав которого был известен только ему. Получивший прозвище «аптекарь Сатаны» папа не гнушался добавлять отраву в просфоры для причастия, наносил на ножи для фруктов или дверные ключи.

Пугающей страстью в «парфюмерии» была известна французская королева Екатерина Медичи. У нее был целый штат отравителей, создающий для нее косметику, а для ее противников — яды, которые она щедро добавляла в духи, смазывала ими веера и женские украшения. Считается, что именно Медичи отравила наваррскую королеву Жанна д’Альбре, смазав отравой ее перчатки.