Экзорцизм как замена психиатрии. Как в современной РПЦ существует обряд изгнания бесов

В РПЦ планируют выпустить документ, который бы регулировал правила так называемой отчитки — сеансов экзорцизма от священнослужителей. Внутри церкви отношение к таким ритуалам неоднозначное. И хотя большая часть выступает против подобных процедур, в России остается достаточное количество церковников, готовых помочь одержимым не только молитвами.

Несмотря на то, что на дворе XXI век, в России до сих пор остаются экзорцисты. Причем занимаются этим не только шарлатаны, язычники и экстрасенсы, но и простые православные священники. И «услуга» оказалась настолько востребованной, что в церкви даже задумались о том, чтобы строго регламентировать подобную деятельность.

Западная традиция

В православной церкви сеансы экзорцизма называют отчитками. Священник Николай Бабкин объяснил «360», что чинопоследование отчитки, то есть характер и порядок богослужения, сложились около XVII века, когда в России было сильное влияние Запада, в том числе и католицизма. Там сеансы экзорцизма пользуются большой популярностью.

«До XVII века вообще не было отчиток. Не нужны никакие заклинательные молитвы, потому что любой священник начинает крещение с запретительных молитв об изгнании дьявола», — объяснил он.

Религиовед Денис Батарчук согласен с этим. Он отметил, что каждый так называемый бесогон, или экзорцист, в России чаще всего следует своим наработкам и видению по этому поводу, поскольку никакого регламента изгнания демонов из человека в Русской православной церкви не существует.

«В православии это не прописано, поэтому, к сожалению, бывает так, что кто во что горазд — и достаточное количество на этом есть злоупотреблений и даже случаев мошенничества, даже не по злобе, а от какой-то собственной дремучести и невежества», — уверен Батарчук.

Однако некоторые закономерности подобных ритуалов выделить все же можно. Чаще всего отчитки проходят в храмах и, по свидетельствам религиоведа, собирают большое количество зевак: так и распространяются вести о священнике-экзорцисте.

Обычно это выглядит достаточно неприглядно: так называемые бесноватые ведут себя как угодно в храме — кричат, лают, плюются, кусаются, царапаются, падают на пол, испускают пену, богохульствуют, изрыгают всякого рода сквернословия и так далее. Читаются молитвы, иногда с прочтением каких-то мест из Нового Завета человеку на голову возлагают Евангелие, окропляют святой водой, возлагают на него крест Денис Батарчук религиовед.

Отчитки могут быть и массовыми, в некоторых церквях они даже занесены в расписание еженедельных богослужений. Некоторые экзорцисты во время проведения ритуала изгнания бесов из человека рассказывают собравшимся о возможных причинах одержимости. По окончании процедуры, по словам Батарчука, человеку предлагают исповедаться, причаститься и погрузиться в церковную жизнь.

Беснование как диагноз

Кто и как определяет, что человек одержим демонами, сказать сложно. Обычно, по словам клириков, «бесноватые» сами обращаются за помощью — или же за них это делают их ближние. Однако однозначно сказать, одержим ли человек, сложно, уверен Бабкин. Он объяснил, что возможность проводить ритуал отчитки — это не то, чему учат в семинариях, не каждый священник может заниматься подобным.

«Это не таинство, не какой-то обряд, это что-то очень сверхъестественное, которое не совершается просто так каким-то священнослужителем. Любой семинарист со школьной скамьи знает, что это особое дарование от Святого Духа», — рассказал он.

Соответственно, и узнавать в человеке одержимца нельзя научиться. Однако священник отметил, что и сами бесноватые могут оказаться своего рода симулянтами. С подобным Бабкину пришлось столкнуться в собственной практике: женщина, которую необходимо было отчитать, без свидетелей вела себя практически нормально, но когда к ней приходили врачи и священники, начинала выть, сквернословить, лжепророчествовать, одним словом — бесноваться.

И помогла ей не процедура отчитки, а обычная молитва, уверен священник, потому что от ритуала изгнания демонов и от отношения к себе как к одержимой женщина получала удовольствие.

Наверное, некоторым нравится быть одержимым или не хочется трудиться над собой духовно: человек приезжает на отчитки, выплескивает там напряжение, ему становится легче, со временем он подсаживается на такой псевдодуховный наркотик Николай Бабкин священник.

Денис Батарчук согласен с тем, что зачастую одержимость человека оказывается не более чем театральным действием.

«Определенного психотипа люди, которые склонны к экзальтации и внушению, могут разыгрывать такое, искренне веря, что в них есть какая-то потусторонняя сущность», — объяснил он.

Отношение церкви

В РПЦ отношение к сеансам экзорцизма неоднозначное — единой позиции до сих пор не было. Например, покойный патриарх Алексий Второй, по словам Бабкина, высказывался против проведения подобного ритуала священниками.

«Самое емкое отношение к экзорцизму выразил еще покойный патриарх Алексий Второй: он сказал, что нужно, наверное, отчитывать самих отчитывающих. Он это произнес на одном из епархиальных собраний в Москве», — объяснил священник.

Патриарх Кирилл же придерживается другого мнения. В 2017 году он заявил, что тем, кому не могут помочь врачи-психиатры, стоит обращаться к экзорцистам.

«Как бы ни относились критически к теме присутствия темной силы в человеческой истории многие современные люди, задача церкви в том, чтобы напомнить, что эта сила реальна», — приводит слова патриарха РИА «Новости».

Однако многие склонны считать, что до сих пор в России люди могут принимать за одержимость симптомы каких-либо психических расстройств. Батарчук отметил, что с развитием науки и популяризацией работы психологов, психиатров и психотерапевтов сеансы экзорцизма стали терять популярность среди широких масс.

Даже священники обычно рекомендуют сначала обратиться к специалистам, а потом, если там люди разведут руками и скажут, что они бессильны, уже можно пробовать какие-то проверенные духовные практики Денис Батарчук религиовед.

«У нас у людей остается скептицизм в отношении психиатрии — она кажется карательной, так что люди боятся идти к врачу, идут к священнику. Батюшка послушает, покивает, пожалеет, утешит, скажет доброе слово, и человек может подумать, что священник с ним согласился», — добавил Бабкин.

Священник также высказал надежду на то, что документ, регламентирующий отчитки, все же будет принят РПЦ, чтобы минимизировать возможные нарушения и пресечь практику «духовных аттракционов», которыми нередко становятся сеансы экзорцизма.