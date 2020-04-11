Экзорцисты против COVID-19. Вредные советы по борьбе с коронавирусом от религиозных фанатиков

Пока политики вводят ограничительные меры и призывают людей оставаться дома, некоторые религиозные деятели раздают прихожанам вредные советы. Кто-то собирает последователей в церкви, чтобы заразить, кто-то советует проводить обряды экзорцизма, а кто-то лечит COVID-19 через экран. «360» собрал несколько таких историй.

Обряд экзорцизма

Итальянский архиепископ Карло Мария Вигано призвал людей провести всемирный обряд экзорцизма. Он, по мнению итальянца, поможет изгнать коронавирус и победить «сатану», пишет Daily Mail.

Представитель Ватикана попросил всех последователей прочитать в субботу «Экзорцизм против сатаны и ангелов-отступников» — молитву, написанную во времена папы Льва XIII в конце XIX века. Псалом был создан, «чтобы обуздать силу дьявола и предотвратить причинение им вреда».

Вигано пояснил, хотя многие в этом году не могут посещать традиционные церковные проповеди на Пасху, люди все равно должны объединиться в единой молитве. При этом архиепископ напомнил о мерах предосторожности и попросил последователей не нарушать законы, не выходить на улицу и молиться дома.

«Во имя Бога и свободы»?

Пастор из США же пошел дальше. Тони Спелл, возглавляющий общину евангелистов Life Tabernacle Church, решил проигнорировать запрет Луизианы на публичные собрания и продолжил проводить церковные службы. Священнослужитель заявил, что его прихожане будут не против умереть от коронавируса, если заразятся им в церкви. Ведь тогда эта смерть будет «во имя Бога и свободы».

По словам преподобного, его последователи больше боятся жить в страхе. А «люди, которые могут предпочесть тиранию свободе, не заслуживают свободы». «Библия учит нас отсутствовать в наших телах, но присутствовать с Господом. Истинные христиане не против смерти», — заявил пастор в одном из интервью.

Участие в богослужениях приняли сотни прихожан, которых к церкви привозили на автобусах, как сообщает местная полиция. Что же касается тех, кто умер, Тони Спелл уверен, что зато они «умерли как свободные люди».

Преподобного уже обвинили в несоблюдении запретов и даже арестовывали за проведение богослужений, однако он продолжил собирать прихожан. На сайте Change.org разместили петицию с требованием арестовать пастора за несоблюдение требований местных властей. А местные власти пригрозили закрыть церковь силами Национальной гвардии штата.

Не источник заражения?

Не отстают от американских коллег и служители Греческой православной церкви. Там заявили, что причащать верующих в храмах будут как и прежде, так как «Святое Причастие не может быть источником заражения».

В Словакии православная церковь сначала придерживалась такого же мнения, заявляя, что «Святая Евхаристия (причащение — прим. „360“) не была, не может быть и не будет причиной болезни и смерти, наоборот, она является источником вечной жизни во Христе». Однако все изменили переговоры с представителями правительства. Власти смогли убедить церковь не проводить массовые богослужения.

Вылечить COVID-19 через телевизор

Американский проповедник и ведущий религиозной передачи «Победоносный голос верующего» Кеннет Коупленд пообещал зрителям вылечить их от COVID-19 прямо через экран. Мужчина провел сеанс «исцеления» в эфире программы Victory News. Запись опубликовали в Сети.

Коупленд намазал ладонь маслом, поднес ее к камере и предложил зрителям приложить свою руку к экрану телевизора так, чтобы она совпадала с его ладонью. После этого последователи ведущего должны были поблагодарить Иисуса и повторить за проповедником пару предложений. В итоге мужчина предлагал проговорить зрителю, что тот больше не болен: «Я не больной, который пытается исцелиться. Я исцеленный, хоть дьявол и пытается заразить меня».

Не боятся вируса и облизывают решетки

В Иране шииты запустили флешмоб «Мы не боимся коронавируса». В знак своей веры и презрения к болезни люди облизывают ограды мусульманских святынь. Родоначальником движения стал религиозный фанатик Хаджи Хоссейни-Неджад. Именно он призвал единоверцев целовать ограждение мавзолея Фатимы Масуме и заявил, что истинно верующие не заразятся. Могила находится в иранском городе Кум.

По данным Университета Джонса Хопкинса, на момент публикации статьи число зараженных коронавирусом в мире — 1 700 870, погибли 102 789 человек. По словам медиков, лучшей профилактикой в нынешней ситуации остается самоизоляция. Страны перекрывают границы, работодатели переводят сотрудников на удаленную работу, во всем мире закрывают торговые центры и магазины. Эти меры призваны спасти жизни.