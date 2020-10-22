Экстремальный массаж с откручиванием головы назвали фейком. Для ребенка он принес бы серьезные травмы

Новосибирский массажист Михаил Махнев разозлил пользователей нетрадиционной техникой массажа. В Сети появилось видео, на котором мужчина выкручивает голову грудничку на 180 градусов. Роликом заинтересовались следователи. Сам Махнев утверждает, что на кадрах — резиновая кукла. Подробности — в материале «360».

Из-за чего разгорелся скандал

Видео необычного массажа разошлось по соцсетям накануне. На кадрах мужчина зажимает грудничку голову между коленями и поворачивает корпус ребенка на 180 градусов — сперва в одну, а затем в другую сторону. Малыш в это время заливается криком. После процедуры массажист переворачивает грудничка, приговаривая: «Как струна».

Мужчиной на видео оказался 61-летний Михаил Махнев. Сам он утверждал, что такие процедуры не опасны. С помощью сеансов он пытался исправить кривошею у грудничка, сообщили в новосибирском управлении Следственного комитета. Там организовали проверку.

Махнев, судя по документам, размещенным в интернете, в 2005 году окончил Новосибирский базовый медицинский колледж, где получил специальность медбрата. В 2008-м ему выдали сертификат, дающий право делать медицинский массаж. До частной практики, по данным СМИ, массажист 30 лет проработал в детской больнице. Какую он там занимал должность, неизвестно.

«Там и не я, и не ребенок»

Михаил Махнев / «ВКонтакте»

Теперь Махнев утверждает, что на видео — кукла, а сам ролик изготовили конкуренты.

«Это появилось сразу после того, как я объявил о намерении открыть [массажный] кабинет. Там и не я, и не ребенок. Там кукла — на которой обучают массажу», — заявил Махнев НТВ.

В разговоре с «360» Махнев добавил: «Я не виноват ни в чем. Ни один ребенок не пострадал. Кто разместил, кто изготовил эту фальшивку, я понятия не имею».

На вопрос о маме ребенка на видео массажист отреагировал так: «Кто мама резиновой куклы? Видимо, резиновая женщина».

При этом НТВ нашел и другое видео, на котором Махнев использует свою методику по исправлению шеи младенцам. В ролике он поворачивает на 180 градусов тело шестимесячной девочки. Мать девочки заявила, что ее старшая дочь «больше плакала» при посещении обычной поликлиники, чем малышка во время сеанса массажа.

От других комментариев массажист отказался.

«Пока идет следственная проверка, комментариев не даю», — сказал он «360».

Мнение специалистов

Педиатр, врач высшей категории Лина Мурадова в разговоре с «360» заявила, что подобным массажем ребенку можно причинить серьезные травмы. На видео, которое стало поводом для проверки следователей, ее смутили сразу несколько вещей.

Помимо спорной методики, это возраст младенца и его состояние. По словам Мурадовой, речь идет о ребенке до месяца. В этом возрасте у всех малышей наблюдается гипертонус мышц-сгибателей — тонус конечностей повышен из-за адаптации новорожденного к новым условиям. В этот период, отметила врач, массаж ребенку вообще не показан.

Кроме того, когда грудничок заходится в плаче, процедуру лучше остановить на 10-15 минут, а если это не помогло, то продолжать не стоит.

Первый момент — ребенок кричит. Второй — массаж не соответствует возрасту ребенка: он слишком мал для этого. И третий момент — непонятная методика Лина Мурадова врач-педиатр.

Педиатр оценила методику, как «мягко говоря, нетрадиционную».

«Классический массаж делается на пеленальном столике — ребенок лежит, и ему приятно. А в данном случае легко повредить все, что угодно. Может быть вывих. Он там как с куклой, на самом деле, обращается. Я такой методики не встречала. Это достаточно нежный человек — он только родился, и с ним так нельзя», — заключила собеседница «360».

По словам Мурадовой, младенец может получить вывих не только при столь грубом массаже — для этого достаточно просто слишком резко взять его за руки или за ноги.