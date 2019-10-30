Аграрии России накормят весь мир. Нам грозит экспортный голод?

Экономисты предупредили, что к 2025 году Россия не сможет выполнить поставленный план экспорта продовольствия. При текущем развитии аграрной промышленности удастся это сделать, только если сократить потребление продуктов в стране.

Эксперты Института экономической политики имени Гайдара и РАНХиГС предупредили, что при таких темпах развития агропромышленного комплекса добиться реализации планов по экспорту продуктов можно, только если сократить их потребление внутри страны. Такие данные содержатся в мониторинге, с которым ознакомился РБК.

Специалисты изучили изменения Минсельхоза в программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков аграрной продукции до 2025 года. Первый этап программы завершился в 2017 году. Страну обеспечили необходимым количеством продовольственных товаров. В том числе благодаря импортозамещению по некоторым продуктам. В конце сентября стали известны подробности второго этапа:

увеличить к 2025 году на 15,1% объемы производимой сельхозпродукции в хозяйствах любых категорий;

увеличить к 2025 году в 2,2 раза (до 45 миллиардов долларов) экспорт аграрной продукции.

В мае 2018 года президент Владимир Путин поручил увеличить экспорт сельхозпродукции к 2024 году. Достичь этого, считает главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Василий Узун, можно только высокими темпами развития АПК. Увеличения объемов производства на 15,1% он считает для этого недостаточным. Он напомнил, что когда Минсельхоз готовил изменения, речь шла о приросте в 20%. Но для этого потребовалось бы дополнительное финансирование отрасли. А его не утвердили. Это привело к дисбалансу между желаемым объемом экспорта, импортозамещением и медленным ростом производства.

Поэтому выполнение поставленных задач может сократить внутреннее потребление сельхозпродукции. В 2017 году россияне потребили ее на 5,65 триллиона рублей. К 2025-му при реализации экспортного плана сумма сократится до 5,45 триллиона. Наибольшие проблемы, по его словам, будут наблюдаться с говядиной и молоком.

Расстановка приоритетов

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В беседе с «360» академик РАН, доктор экономических наук Эльмира Крылатых назвала планы Минсельхоза «не совсем оправданным оптимизмом». Если ведомство задаст такие темпы экспорта, то это может сказаться на внутреннем рынке. А удовлетворение собственных потребностей страны всегда должно стоять на первом месте.

«Я занимаю позицию, что если и увеличивать экспорт, то в хорошо контролируемых сравнительно небольших размерах. Чтобы это было реалистично и не привело к ухудшению питания нашего населения», — сказала она.

По ее мнению, возможности для некоторого безболезненного увеличения экспорта у России есть. Но принимать такое решение необходимо только при абсолютной уверенности в полном обеспечении сельхозпродукцией внутреннего рынка страны. И только после проведения мероприятий по повышению производительности труда, улучшения механизации, обеспеченности семенами и прочих позитивных изменений в этой отрасли. Именно это, подчеркнула она, должно стать приоритетной задачей, а не увеличение объема экспорта как такового.

Оптимистичная задача

Никто не будет увеличивать экспорт за счет снижения внутреннего потребления, уверен академик-секретарь отделения сельскохозяйственных наук РАН Юрий Лачуга. По стратегии развития зернового хозяйства России урожаи зерновых должны увеличиться до 140 миллионов тонн. Это позволит нарастить экспортные возможности страны до 45 миллиардов долларов в год.

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Что касается создания резервов для экспорта, то они заключаются в увеличении посевных площадей, введении новых сортов и повышении доступности получения высокоэффективных сортов благодаря отечественному семеноводству. Эти меры позволят увеличить валовые сборы агропродукции. Хотя не очень быстро из-за недостаточного финансирования сельского хозяйства.

«Мы на порядок ниже на гектар финансируемся, чем в Европе. Надо же бить тревогу! А мы ставим задачи без дополнительного финансирования», — подчеркнул академик.

Удвоение экспорта к 2025 году — задача очень оптимистичная. Для ее реализации необходимо наращивать производство. В советское время страна производила 55 миллионов тонн молока в год, а сейчас — всего 31 миллион тонн. Такая же печальная картина с объемом производимой в России говядины. Сложная ситуация складывается с мелиорацией полей, сельскохозяйственным машиностроением.

«То, что наша продукция востребована на мировых рынках, — хорошо. Но это ни в коем случае не должно идти в ущерб для собственного населения. Это весьма важно», — заключил собеседник «360».