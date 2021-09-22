Эксперта по семейным отношениям жестоко убил муж. Тут замешаны зависть, ревность и домашнее насилие

Ревнивый муж признался в убийстве своей супруги. Мужчина заколол жену-блогера ножом и сбросил с 13-го этажа. Погибшая называла себя психологом: проводила тренинги, учила людей выстраивать отношения, была и секс-коучем. Это приносило солидный доход, в то время как супруг перестал зарабатывать. Итог кровавой разборки — двое детей остались сиротами.

В Санкт-Петербурге муж в приступе ревности убил свою супругу. Вечером 21 сентября в полицию обратились жители Коломяжского проспекта. Они сообщили, что с балкона второго корпуса дома № 15 упала женщина. Ее смерть констатировали прибывшие врачи скорой помощи и отметили, что у погибшей есть травмы, помимо полученных при падении с высоты.

На теле были многочисленные ножевые ранения. Как оказалось, 25-летняя жительница дома не поладила со своим супругом. Выясняли отношения в подъезде. В пылу разборок разгоряченный муж выхватил нож и 10 раз ударил жену в шею.

После этого мужчина перенес свою жертву на общий балкон и сбросил с 13-го этажа. А потом сбежал, но спустя час сам пришел в отдел полиции и рассказал о содеянном. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Девушка из-за границы

Погибшая называла себя Александрой Мур и зарабатывала коучингом: вела психологические и сексуальные тренинги, на которых люди должны были научиться раскрепощаться. Названия были примерно такие — «курс телесной и интуитивной терапии».

Судя по откровениям в соцсетях, Александра родилась и выросла в одной из стран бывшего СССР. Мать и отчим были довольно обеспечены, но с ребенком общались жестко. Она рассказала подписчикам, что за плохие отметки в школе мать однажды остригла ей волосы под корень.

Источник фото: Instagram.com

В 16 лет она убежала в Россию к родному отцу, который, по словам Александры, видел дочь три раза в жизни и не слишком интересовался ее жизнью. Около девяти лет назад она встретила Рустама, тоже коуча, и у пары родились двое детей. Александра не уточняла, в каком вузе училась и на какой специальности, но называла себя психологом.

Коуч с собственными проблемами

Александра довольно бодро продвигала в соцсетях свои недешевые услуги: активно общалась с подписчиками, не стесняясь в выражениях, давала советы и разбирала отдельные случаи своих визави, просто делилась историями из жизни. Показывала, как развлекается, своих дочерей и мужа.

Однако около недели назад Александра рассказала своей аудитории, что у нее, психолога и коуча по отношениям, тоже есть проблемы, причем нешуточные. Она подробно описала, как Рустам устраивал скандалы, отбирал телефон и откровенно завидовал популярности жены и заработкам более 300 тысяч рублей в месяц, ведь у самого мужчины дело не шло.

Источник фото: Instagram.com

«Муж пытался забрать у меня телефон, чтобы я больше не зарабатывала. Тогда мы пошли на семейную терапию. Это облегчило все, отношения выровнялись, муж признал, что был неправ. Все лето отношения были просто супер… Деньги — постоянный тормоз в наших отношениях», — написала Александра в своем Telegram-канале.

В итоге она сбежала с детьми в новую квартиру. Но супруг разыскал их и не оставлял в покое. Александра писала, что он постоянно приходил, угрожал, требовал, ревновал, грозил убийством и самоубийством. Родственники советовали помириться с супругом, но она, хоть и любила мужа, была «не готова отказываться от своих желаний и мечты».

Кровавая развязка

В тот роковой вечер Рустам снова пришел к Александре, но застал ее на лестничной клетке с мужчиной, сообщил Telegram-канале «Mash на Мойке». Муж налетел на соперника, и после короткой потасовки тот убежал. Оставшись один на один, супруги начали ругаться. В этот момент Рустам выхватил нож и ударил жену.

А потом ударил снова и снова — у дверей квартиры все вокруг, включая и детскую коляску, было залито кровью. Остановившись, Рустам подхватил еще живую Александру и сбросил с балкона. Позже он признался полицейским, что давно вынашивал план покончить с собой, но не смог. Тогда он решил убить жену, которую заподозрил в новом романе.

Дети в тот день остались у родственников — туда их загодя отвез отец, чтобы не травмировать разборками. Девочки до сих пор у родни, и их дальнейшая судьба пока неясна.