ВВС Великобритании, похоже, решили отказаться от белых мужчин в пользу женщин и меньшинств. Подобным шагом руководство страны хочет привнести в военную сферу разнообразие и инклюзивность. Простых британцев такой подход обеспокоил — люди переживают за безопасность страны. Ведь отбор кандидатов должен проходить исключительно на основе профессиональных навыков, а не пола или цвета кожи.

Навыки не в счет

Прием белых мужчин-рекрутов в Королевские Военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании приостановили. Вместо них набирают женщин и представителей меньшинств, сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на источники в военной сфере.

В стране уже начали бить тревогу. По мнению британцев, такие действия могут привести к ослаблению ВВС, пока угрозы от России и Китая якобы лишь возрастают. Собеседники Sky News отметили, что главный маршал авиации Майкл Уигстон ради инклюзивности готов нарушить производственные требования.

«Я думаю, его должны вызвать в министерство обороны и сказать: „Вот повестка в области обороны, выполняйте ее“», — заявил источник издания.

Тем временем в штабе одного из кандидатов на пост премьер-министра страны Риши Сунака подобные действия командования ВВС назвали «не только позорными, но и опасными». Политики уверены, что при приеме кандидата на службу роль должны играть исключительно его профессиональные навыки, но никак не пол и не цвет кожи.

Представитель Королевских ВВС уже опроверг все обвинения. По его словам, никакой паузы в наборе белых мужчин не объявляли. Однако другие источники Sky News подтвердили данные о приостановке. На фоне подобных сообщений глава службы по набору личного состава Королевских ВВС даже подал в отставку. Правда, имя уволившегося пока не уточняли.

Ориентир на ослабление

В Великобритании не зря переживают за боеспособность ВВС. Отказ от белых мужчин в пользу женщин и меньшинств, безусловно, повлияет на мощь вооруженных сил. Об этом «360» рассказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

«Сегодня <…> вооруженные силы <…> становятся толерантными, в них приветствуется служба <…> представителей ЛГБТ. <…> В Канаде военнослужащим даже разрешили носить платья, краситься, делать маникюр — лишь бы только укомплектовать вооруженные силы. Сегодня стоит проблема кадров в вооруженных силах ведущих, экономически развитых государств, в том числе и в Великобритании», — пояснил он.

Однако стремление привнести в армию разнообразие и инклюзивность такого плана может снизить боевой потенциал войск. По словам Кошкина, в некоторых странах специально вычисляют, какое должно быть соотношение женщин к мужчинам, чтобы это не повлияло на боевую готовность подразделений.

Стремление найти какие-то серединные составы всегда приводило к снижению боевой готовности Андрей Кошкин политолог.

«Не хочу сказать, что мир сошел с ума. Если мы не в состоянии укомплектовать [войска] только мужчинами, то нет проблем — во время войны воевали и женщины. Но только были созданы условия для женских и мужских подразделений», — обратил внимание политолог.

Проблема равенства

Кошкин отметил, что подобные эксперименты в какой-то мере решают проблему равенства. Но нужно четко понимать, что вооруженные силы выполняют сложнейшие задачи по обеспечению безопасности государства, а не проводят испытания с меньшинствами в условиях пребывания разных людей в боевой обстановке.

«Мне кажется, нельзя увлекаться экспериментами с толерантностью. <…> К сожалению, Вооруженные силы Великобритании никогда не характеризовали как многочисленные, с высокой выучкой. Когда-то флот сам по себе являлся силой и основой создания империи. А что касается сухопутных войск… Сегодня их вообще хотят свести к численности порядка 100 тысяч. <…> Это настолько минимально, что встает вопрос: а какие задачи они будут решать?» — задался вопросом специалист.

Опыт Древней Греции

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев также отметил, что инклюзивность не несет для армии дополнительной боеспособности. В пример он привел Древнюю Грецию, где такое уже практиковали.

«Пока ни история, ни наука, ни политика не дали повода для противоположных выводов. <…> В любой профессии нужно подбирать людей, исходя из уровня их профессионализма. Если женщины или представители ЛГБТ являются лучшими профессионалами, то флаг — в руки, барабан — на шею. А если единственным достоинством является принадлежность к меньшинству или к женскому полу, тогда это приведет к ослаблению обороноспособности», — заключил Журавлев.

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