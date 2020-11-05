Экскурсии на затонувший «Титаник» откроют в 2021 году. Это туризм будущего?

Директор OceanGate Expeditions Стоктон Раш с мая 2021 года планирует начать туристические экспедиции на «Титаник». Проводиться они будут на подлодке, которая вмещает пять человек. Угрозы для здоровья такая экскурсия не несет, а вот по кошельку бьет сильно.

OceanGate Expeditions планирует запустить экспедиции на «Титаник» в 2021 году. Проходить они будут еженедельно с мая по сентябрь. Желающие будут погружаться на глубину около четырех тысяч метров, чтобы увидеть затонувшее судно.

Погружение в историю

Как пишет Irish Central, организатор Стоктон Раш не планирует превращать место обломков в туристическую достопримечательность, но хочет получать прибыль со своей задумки. Желающим увидеть «Титаник» придется заплатить за это 125 тысяч долларов. По словам бизнесмена, цена не отпугнула людей и уже 36 человек подписались на эту затею.

Экспедиция начнется с восьмидневного плавания из острова Ньюфаундленд. Само погружение к «Титанику», исследование местности и возвращение на поверхность займет от шести до восьми часов.

Раш говорит, что его гости будут одними из первых, кто посетит знаменитое место крушения за последние 15 лет. Участники экспедиции будут считаться «гражданскими учеными». Они смогут помогать с работой гидролокаторов и лазерных сканеров, у них даже будет возможность по очереди пилотировать подводную лодку. В каждой экспедиции будет всего пять человек: капитан подлодки, ученый-исследователь и три туриста.

За последние годы Раш два раза пытался отправиться в экспедицию к «Титанику», но оба раза терпел неудачу из-за непредвиденных проблем с кораблем. Над созданием лодки, которую он будет использовать сейчас, Раш работал с Boeing и NASA.

Подводная лодка будет погружаться на дно со скоростью 55 метров в секунду. На борту есть небольшая ванная комната, и Раш планирует включать музыку во время 90-минутного спуска.

Он также рассказал, чего можно ждать тем, кто отправится в этот тур.

«Все кости исчезли. Там, внизу, нет тел. Есть ботинки, туфли и одежда, которые показывают, где люди были 100 лет назад, и это очень мрачно», — объяснил Раш.

Дорогое удовольствие

Директор образовательного центра археологических исследований Севастопольского государственного университета Виктор Вахонеев рассказал «360», что бояться таких экскурсий не стоит. В арсенале подводных исследователей появился огромный технический спектр тех устройств, которые еще 20 лет назад считались фантастикой. Все эти подводные обитаемые аппараты достаточно безопасны.

Разумеется, глубина больше тысячи метров априори считается опасной, но если судно хорошее, то бояться нечего.

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«Джеймс Кэмерон перед съемками своего фильма тоже спустился к „Титанику“. Был он человеком абсолютно сторонним от погружений и сделал это вообще 30 лет назад», — напомнил Вахонеев.

Впрочем, определенное обучение участникам все же понадобится. Им объяснят общую технику безопасности, подготовят к погружению и расскажут о происходящем. Перепадов давления бояться не нужно, потому что на подлодке оно будет стабильным. Никакого вреда или стресса для организма не будет.

Такие подводные экскурсии могут вызывать удивление, потому что они остаются редкими. Происходит это не из-за того, что такие затеи опасны, а потому что они очень дорогие.

«Подводные экскурсии на обитаемых подводных аппаратах — это дело будущего. Сегодня себестоимость изготовления обитаемых подводных аппаратов слишком велика, чтобы их использовать в качестве туристического транспортного средства», — подчеркнул эксперт.

Возможно, когда себестоимость аппаратов уменьшится, то и такой вид туризма станет доступен всем.