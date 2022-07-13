Экс-советник Трампа признался в организации госпереворотов. Но США никогда и не скрывали этого

Экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа признался, что участвовал в подготовке государственных переворотов в других странах. Впрочем, США никогда не скрывали вмешательства в дела других государств. Американцы уверяют мир, что им просто приходится, пусть иногда и насильно, вести «варваров» к демократии и цивилизации. Вот только лидеры «цветных революций», которые организуют Соединенные Штаты, долго у власти не держатся.

Организация госпереворотов

Во время передачи на телеканале CNN бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон признался, что в прошлом участвовал в организации государственных переворотов за рубежом. Заявление прозвучало после того, как журналист прокомментировал январский штурм Капитолия и предположил, что для подготовки этого «не нужно обладать блестящим умом». Политик не согласился с этим утверждением и отметил, что госпереворот требует напряженной работы.

Признание американского политика оценила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что не помнит случая, когда человек, который занимал столь высокие посты и отвечал непосредственно за международную политику США, прямым текстом рассказывал бы, что занимался планированием государственных переворотов в других странах. Подобные заявления требуют реакции и «дальнейшего разбора», подчеркнула она.

Слова Болтона не оставил без внимания и первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он напомнил, что Соединенные Штаты пытались свергнуть с поста президента Венесуэлы, и потребовал публично признать их роль в государственном перевороте на Украине в 2014 году.

Пистолет от Порошенко и оскорбления от Трампа

Джон Роберт Болтон II, выпускник юридического факультета Йельского университета, успел поработать в администрациях президентов США Рональда Рейгана, Джорджа Буша — младшего и Дональда Трампа. Болтон резко выступал против любого сдерживания ядерного потенциала США и координировал выход американской стороны из Договора об ограничении систем противоракетной обороны.

Несмотря на работу в Организации Объеденных Наций, Болтон заявлял, что такого понятия, как ООН, не существует: «Есть только международное сообщество, которое может возглавлять лишь единственная в мире сверхдержава, коей являются Соединенные Штаты». Политик требовал расширения политического и военного влияния США в мире. Кроме того, он настаивал на жесткой линии по отношению к Северной Корее, Ирану и Кубе, а также к России и ее союзникам.

Неудивительно, что Болтон был активным сторонником вторжения США в Ирак. Есть мнения, что именно он стоит за обвинениями в намерении организовать поставки урана из Нигера. До этого аналогичные обвинения политик собирался выдвинуть против Кубы. При этом все, кто из-за отсутствия доказательств не соглашался с такой позицией, ходили под угрозой увольнения.

Политик дважды бывал в Москве в 2018 году с целью подготовки саммита президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки, а также для переговоров о будущем Договора о ракетах средней и меньшей дальности. В том же году президент Украины Петр Порошенко наградил Болтона именным пистолетом «Форт-12Н» «за весомый личный вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного сотрудничества».

Однако уже год спустя советник был отправлен в отставку, а бывший босс назвал его одним из самых тупых людей, с которыми приходилось работать. Болтон не остался в долгу и заявил, что 45-й американский президент войдет в историю как худший глава государства. Трамп был назван аморальным и плохо образованным человеком, который не знает историю и не хочет восполнять свои пробелы.

Источник фото: телеканал «360»

США не скрывают вмешательства в другие страны

Прямых доказательств, что Болтон был причастен к «цветной революции» и к Майдану на Украине, нет, отметил в разговоре с «360» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта доктор исторических наук Юрий Рогулев. Что касается награды от президента Украины, то ее могли дать сотруднику аппарата американского президента только для того, чтобы умаслить и установить контакт.

Однако всем известно, что большинство госпереворотов практически на 100% были связаны с Соединенными Штатами. Например, в Латинской Америке трудно найти страну, где бы США не пытались бы вмешиваться в политику. Политолог напомнил, что сами американские политики, не стесняясь, уже много раз говорили об этом, в том числе и Буш-младший, будучи действующим президентом.

«Возьмите Ближний Восток — арабский мир, начиная от Египта и кончая Ливией, Ираком и Афганистаном. Это регионы, где Соединенные Штаты Америки постоянно, на протяжении многих лет этим занимались. Это такой „секрет Полишинеля“. Даже когда дело не заканчивалось переворотом, это в любом случае было вмешательство во внутренние дела других стран, которое США производили разными методами и инструментами», — сказал Рогулев.

По его словам, мировое сообщество предпочитает не замечать как завуалированного, так и откровенного вмешательства США в дела других государств. Некоторые страны просто идут в фарватере американцев. Другие уверены, что Госдеп действует на стороне добра и стремится распространить демократию.

«Как говорил в свое время Буш, „американская армия несет на крыльях демократию“. А когда его спрашивали, чем американская армия занимается в Ираке, отвечал: строительством новой нации. Вмешательство в Югославию США называли „гуманитарной интервенцией“. И, хотите — верьте, хотите — нет, но многие до сих пор покупаются! Также когда-то белые европейские колонизаторы были уверены, что „варвары“ должны быть им благодарны как носителям цивилизации», — напомнил Рогулев.

Источник фото: wikipedia.org

Хроника цветов революций

Самыми известными «цветными» переворотами стали «оранжевая революция» и Евромайдан, «революция роз», «тюльпановая», «васильковая» и «степная» революции. Первые две произошли на Украине в 2005 и 2014 годах. «Оранжевая» привела к власти Виктора Ющенко, не скрывавшего американских симпатий. Результатом беспорядков на Майдане восемь лет назад стала инаугурация Петра Порошенко. Однако оба президента не смогли продержаться больше одного срока.

Грузинская «революция роз» в 2003 году сделала руководителем страны Михаила Саакашвили, также проамерикански настроенного политика. Именно на экс-президента Грузии возлагают вину за конфликт в Южной Осетии в 2008 году. Первый срок президентства стал для него и последним. Пытался работать на Украине и даже заработал наградной пистолет «Форт-12» от тогдашнего министра внутренних дел Юрия Луценко. Однако в конце концов Саакашвили пришелся не ко двору, а попытка вернуться на родину обернулась арестом.

«Тюльпановая революция» 2005 года в Киргизии подарила кресло президента Курманбеку Бакиеву. Пять лет спустя действующий президент набрал 90% голосов избирателей при явке в 80%. Дело кончилось еще одной революцией и бегством Бакиева из страны. «Васильковая революция» (или «джинсовая») в Белоруссии в 2006 году не удалась, как и попытка устроить «степную революцию» в Казахстане в этом году.