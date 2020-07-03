Скандально прославившегося схиигумена Сергия лишили священного сана из-за множества серьезных нарушений. Как оказалось, он не только вел антикоронавирусные проповеди, проклинал власти или захватил монастырь. Долгие годы в обители могли истязать детей. Причем иногда насилие было не только моральным, но и физическим.

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Церковный суд лишил сана схиигумена Сергия (Николая Романова), отрицавшего коронавирус, критиковавшего электронные пропуска, проклинавшего власти за закрытие храмов на карантин и так далее. В апреле его лишили права проповедовать, но это не помогло. Тогда Романова запретили в священнослужении и собрались судить по административной статье.

Но 16 июня стало известно, что отец и поддержавшие его казаки захватили основанный им Среднеуральский женский монастырь. Там он поссорился с настоятельницей игуменьей Варварой за желание проверить монахинь на COVID-19. После этого Варвара с сестрами покинули обитель. 27 июня сторонники священника избили съемочную группу Ксении Собчак. Побывавший там режиссер заявил, что в 2009–2010 годах в монастыре происходило насилие над детьми и подростками. Почти за 20 прошедших с момента строительства монастыря лет там побывали или воспитывались сотни детей и подростков. Некоторые из них рассказали «Би-би-си», как им жилось под опекой Сергия и его монахинь.

«Мама наплюй мне в рот»

В 2001 году отец Сергий объявил 13-летнюю Дарью «бесноватой». Как выяснилось спустя годы, девочка обладает некрологическим феноменом — синтезией, когда звуки воспринимаются в виде цвета. Увидев кричащую во время обряда изгнания бесов женщину, Даша увидела что-то черное и расплакалась. Священник заявил, что ее ждет та же участь и приказал явиться к нему с матерью. Так Даша оказалась в монастыре.

В 2010 году к Сергию привезли 14-летнего Антона. Из-за аномалии он родился с внешними половыми органами девочки. Позднее природа взяла свое: плечи раздались, мускулатура стала рельефной, голос поменялся на бас. В его брюшной полости располагались неопустившееся яичко и неразвившийся яичник, а матки у него не было. В монастыре Антона нарекли Анастасией и велели нарядиться в юбку и платок. Помочь ребенку могли медики, но родители упекли его к монахиням.

«Чего ты тут стоишь?! Аж противно! Ты, дрянь, ни рыба ни мясо. Гермафродит. Будешь лизать *** (женский половой орган) на помойке! Таких, как ты, раньше сжигали! Видеть тебя не хочу!» — якобы набрасывался Сергий на Антона.

Христина оказалась там после смерти бабушки. Отец пять лет не мог ее забрать. По воспоминаниям детей, еда была скудной, а посты были чрезвычайно строгими, иногда даже без воды. Однажды Даша увидела как трехлетняя девочка просила: «Мама, наплюй мне в рот».

«Моему сыну сейчас три. Я вспоминаю ту девочку в монастыре — и у меня все холодеет. Я не представляю, каково ей было. Они лезли на руки, обнимались и бросались на любого человека, лишь бы получить хоть немного тепла», — вспоминает женщина.

Завтрака у детей никогда не было, обеды и ужины были без мяса, рассказывают бывшие воспитанники. Рыбу давали дважды в неделю, а вот молока, творога, масла, яиц и овощей дети почти не видели. Основу рациона составлял картофель. При этом у отца Сергия была собственная «царская» трапезная. Где для него и его звездных последователей готовили форель, суши, подавали черную икру и сыры с плесенью, пишет издание.

Избиения и издевательства

Жертвы вспоминают, что в монастыре их наказывали за малейшую провинность — снятый платок, купание в карьере и даже за дружбу. Одних избивали монахини — это якобы было их послушанием. Других — взрослые мужчины, бывшие зеки, работавшие у Сергия. Третьих ставили коленями на горох или сажали в муравейник.

Братьев Малюткиных за выкуренную сигарету заперли на две недели в железной бытовке, выдавая батон хлеба и трехлитровую банку воды в день. Позже детей стали запирать в кельях-камерах два на три метра, неделями не пуская помыться и отводя в туалет дважды в день.

«Была девочка, которая оттуда не выходила, ее наказывали постоянно. Она ничего такого не делала — просто была подростком. Она считала, что выходить на улицу, болтать, смеяться, ходить по лесу и бросаться камнями — это типичное занятие для детей. Но монастырь так не думал», — вспоминает Антон.

Христина едва не умерла в больнице от пневмонии. В больницу ее отправили только когда та потеряла сознание от жара. В клинике девочка попросила у соседки сменную одежду. За это ее жестоко избили и поставили коленями на горох.

Моральная ломка

Дети вспоминают, что их били за все. Тех, кто воровал, — в наказание, тех, кто не признавался, — за дерзость. А кого не били, отец Сергий ломал морально, пишет «Би-би-си».

Некоторых девушек схиигумен якобы доставал подозрениями на сексуальные отношения с мужчинами или сверстниками.

«Ты с ним спала? В каких позах, сколько раз? Передок чешется? Да он тебя бросит, ты никому не нужна, ни матери, ни родным, никто, кроме меня, тебя так любить не будет! Ты сгоришь в аду, спасайся, я тебе уже облачение сшил, пора в постриг, ты иначе пропадешь и сгоришь в аду за свои грехи!» — вспоминают бывшие обитатели монастыря.

Дети ни о чем таком и не помышляли, чего нельзя сказать о трудившихся на Сергия мужчинах, вспоминают собеседники издания. Они приглашали детей в кельи и трогали. Одну из девочек принудил к отношениям монах-педофил.

«Дети могут и слишком близко к сердцу что-то воспринять. Можно не так серьезно их воспринимать. Сергий тащит на себе такую махину, он делает такое огромное дело! Да и покаяние — великая сила», — сказал отец выросших в монастыре троих детей.