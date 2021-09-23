Осужденного за мошенничество экс-министра Тувы заподозрили в убийстве жены. Что известно?

Осужденного за мошенничество бывшего министра сельского хозяйства Тувы заподозрили в новом преступлении. Он якобы убил собственную жену, а затем пытался покончить с собой. Причиной мог стать бытовой конфликт частично оправданного чиновника с супругой.

Бывшего министра сельского хозяйства Республики Тыва Юрия Тыт-оола, занимавшего этот пост в 2015–2016 годах, нашли с ножевым ранением груди в собственной квартире в Кызыле. Рядом с ним обнаружили тело его супруги Саяны Тыт-оол — женщина умерла от открытой черепно-мозговой травмы.

Сейчас бывшего чиновника подозревают в убийстве жены. По данным издания «Лента.ру», соседи слышали женские крики о помощи. Следствие предполагает, что Юрий Тыт-оол мог ударить супругу в ходе бытового конфликта, а когда понял, что жена скончалась, попытался покончить с собой.

Сейчас экс-министр находится в реанимации в тяжелом состоянии, опросить его пока не могут. СК уже возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Версию о нападении пока тоже не списывают со счетов.

Другая соседка рассказала РЕН ТВ, что накануне вечером на лестничной клетке шумели — якобы в коридоре истошно кричал молодой мужчина. Женщина решила, что это пьяная компания, и пригрозила вызвать полицию. Потом все стихло, а к соседке в дверь постучалась девушка, предположительно, дочь погибшей Саяны Тыт-оол.

«Она стучалась, просила открыть, говорила, что у нее мама умерла. Я думала, что врет, опять эти пьяные. Потом дочка открыла, я хотела им помочь, но она не запустила нас», — объяснила соседка.

Темное прошлое

Юрий Тыт-оол стал министром сельского хозяйства Тувы в 2015 году, а уже летом 2016-го его арестовали по подозрению в мошенничестве. В начале его министерской карьеры глава республики отмечал у нового чиновника неравнодушное отношение к «проблемным вопросам», писало издание «Тува онлайн».

До назначения на пост министра сельского хозяйства Тыт-оол был председателем администрации Тес-Хемского района. Обвинение было связано именно с этим периодом его жизни.

По версии следствия, чиновник злоупотребил своими должностными полномочиями и фиктивно принял на работу своего родственника, чтобы получать за него деньги. Ущерб государству от этой аферы, по мнению суда, составил 48 тысяч рублей.

Также чиновника подозревали в хищении 1,3 миллиона рублей. Он, как считало следствие, проводил махинации с целевой программой трудоустройства безработных — устроил 11 человек в крестьянско-фермерское хозяйство другого своего родственника, чтобы получить субсидии по программе «Снижение напряженности на рынке труда».

Также силовики уличили Тыт-оола в том, что уже на посту министра сельского хозяйства он якобы безосновательно перевел более семи миллионов рублей из резервного фонда регионального правительства компаниям «Агросоюз» и «Сайзырал».

По делу о мошенничестве Юрий Тыт-оол получил четыре года колонии общего режима и 100 тысяч штрафа. Однако позднее суд решил снизить срок до двух лет и восьми месяцев. Наказание экс-министр отбыл и вернулся к обычной жизни.

«Коммерсант» также сообщил, что обвинение в мошенничестве в итоге с чиновника было снято. У него даже осталось право на реабилитацию и возмещение вреда из-за уголовного преследования.

В 2015 году, по данным проекта «Декларатор», в собственности Тыт-оола официально находилась одна квартира, три автомобиля — Toyota Land Cruiser 200, ГАЗ 33073 и грузовой МАЗ, — а общий годовой доход у них вместе с супругой составлял чуть больше трех миллионов рублей.