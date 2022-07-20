Экс-госсекретарь США Киссинджер выступил против конфликтов с Китаем. Расходиться нужно мягко

Экс-госсекретарь Генри Киссинджер предостерег президента США Джо Байдена от конфликтов с Китаем. Они не приведут к успеху главной цели — не допустить появления в мире страны-гегемона. Тем временем некоторые политологи уверены, что Киссинджер прекрасно понимает, что ни о каком доминирующем игроке на мировой арене сейчас речь идти не может. Он просто хочет сберечь дело всей своей жизни. Именно Киссинджер в свое время наладил отношения американцев и китайцев.

США не нужно конфликтовать с Китаем

Постоянная конфронтация США и Китая не приведет к успеху в отношениях этих стран. Бывший госсекретарь и экс-помощник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер предостерег действующего американского лидера Джо Байдена от конфликтов с китайцами, пишет Bloomberg.

«На Байдена и предыдущие администрации слишком сильно повлияли внутренние аспекты взглядов на Китай. <…> Конечно, важно предотвратить гегемонию Китая или любой другой страны. Но это не то, чего можно добиться бесконечными конфронтациями», — пояснил 99-летний Киссинджер.

Источник фото: РИА «Новости»

По словам политика, главная задача Вашингтона — не позволить КНР или любой другой стране стать «мировым гегемоном». А конфликты здесь лишь мешают достижению цели.

Ранее издание The Wall Street Journal написало, что Россия на фоне ухудшения «традиционных отношений между Востоком и Западом» решила построить новые связи в сферах дипломатии, экономики и безопасности по оси «Север — Юг». При этом в издании уточнили, что интересы США и расположенных по этой оси государств контрастируют с западными.

Гегемонов после США не будет

Сейчас место гегемона не может занять никто. США уже им считаться не могут, так как последний визит представителей страны на Ближний Восток показала, что никто американцев там уже не слушается. Об этом «360» рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий.

«Это ж Киссинджер, он же хитрый лис. <…> Какие-то остатки болезненных рычаков у Вашингтона остались, но люди перестали уважать США, они больше не авторитет. А Китай… Не хватит ресурсов. Он и нехочет стать гегемоном в том смысле, в котором были США. Они за свою гегемонию заплатили дорого», — пояснил он.

Источник фото: РИА «Новости»

По словам Дробницкого, Киссенджер сейчас перкрасно понимает, что мир остался без доминирующего игрока. Теперь будет несколько региональных лидеров, больших держав, которые, конечно, будут взаимодействовать друг с другом, но гораздо меньше, чем во времена лидерства США. Политолог напомнил, что именно Киссенджер помог восстановить американо-китайские связи в 1970-х годах.

«В данной слу чае Киссинджер просто очень не хочет, чтобы разоединение пары Китай-США произошло очень быстро и резко, потому что делом его жизни было помириться с Китаем и сделать его частью глобальной американской экономики. И в этом смысле он выступает за более мягкий подход. Просто не хочет, чтобы дело его жизни распалось», — отметил Дробницкий.

Он уверен, что сейчас есть мягкое разделение мировой политики на регионы, которые в большей степени будут взаимодействовать внутри. Нынешний распад — естественный процесс. Но пока разделение идет довольно жестко.