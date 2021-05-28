Экс-астронавт NASA признался в убийстве детей. Его отправили в тюрьму, но родные погибших недовольны приговором

Бывший астронавт NASA Джеймс Холселл признался в непреднамеренном убийстве двух девочек. За смертельную аварию он получил четыре года тюрьмы и испытательный срок. Мать сестер назвала такое решение суда несправедливым. А ведь когда-то Холселл пять раз летал в космос и пилотировал шаттл.

Джеймс Холселл признал себя виновным в непредумышленном убийстве, произошедшем почти пять лет назад. Предположительно, экс-астронавт был под наркотиками и крепко выпил перед тем, как сесть за руль арендованного Chrysler 300.

По дороге в Луизиану он врезался в другой автомобиль, в котором ехали две сестры. Младшей было 11 лет, а старшей — 13. Обе девочки скончались, сообщил Sky News. В аварии пострадали и их родители, получившие травмы, но им смогли помочь врачи.

По обвинению в непредумышленном убийстве суд мог отправить Холселла за решетку на 20 лет. Также мужчина признался в двух нападениях за которые ему грозило еще 10 лет. Но судья решил приговорить бывшего астронавта всего к четырем годам тюрьмы и испытательному сроку. При этом на досрочное освобождение Холселл рассчитывать не сможет. Еще 10 лет осужденный проведет под надзором. Если он нарушит условия испытательного срока, то его могут посадить в тюрьму уже на 16 лет.

На заседание суда в Таскалусе пришли родственники погибших сестер. Они появились в футболках и изображениями девочек. После слушания члены семьи пообщались с журналистами и заявили, что расстроены результатом.

«Это несправедливо. Мои дочери были удивительными, красивыми, умными, сильными девочками, которые могли бы стать кем угодно в этом мире, если бы у них была возможность вырасти, но это отняли у меня и всех остальных в этом мире», — сказала мать девочек Латрис Парлер.

По ее словам, Халселл попросил прощения, но его извинения были неискренними. Женщине показалось, что все слова были заранее кем-то написаны. Рассмотрение дела неоднократно откладывалось то из-за пандемии, то из-за смерти отца адвоката. Отец погибших девочек заявил, что о Холселлу следовало дать максимальное наказание, а не предоставлять время на решение своих дел.

Против смягчения приговора выступал окружной прокурор Хейс Уэбб. Он подчеркнул, что в деле «нет победителей».

«Это служит напоминанием о том, что существует очень тонкая грань. Есть человек, который побывал в космосе пять раз и из-за своего неверного решения убил двух девочек», — заключил он.

От космоса до тюрьмы

Джеймсу Холселлу сейчас 64 года. Он ушел из NASA в 2006 году, а в отряд астронавтов попал в 1990-м. За время своей работы Холселл успел побыть оператором связи в Центре управления полетами и поработать в Космическом Центре имени Кеннеди. Первый раз он полетел в космос летом 1994 года. Всего за плечами Холселла пять миссий, а общая продолжительность полетов составила 52 дня 10 часов 34 минуты или 1250 часов.

Источник фото: history.nasa.go

Холселл три раза был командиром полета и дважды управлял космическим шаттлом. Американец стал одним из первых астронавтов, отправившихся в космос после крушения шаттла «Колумбия». Он удостоился медали «За космический полет» и других наград, а также дослужил до звания полковника ВВС США. После увольнения Холселл перешел в сферу аэрокосмической промышленности. Бывший астронавт женат и воспитывает двух детей.

Несмотря на все заслуги, экс-астронавт уже попадался на «пьяной» аварии. В 2014 году он попал в ДТП в Калифорнии. Тогда экспертиза показала 0,12 промилле алкоголя в его крови. Верховный суд Лос-Анджелес приговорил Холселла к 60 месяцам испытательного срока. Также мужчину обязали проходить тесты на наркотики и алкоголь.

Смертельная авария с семьей Пернелл произошла, когда бывший астронавт был на испытательном сроке. Это случилось 6 июня 2016 года. Следователи нашли в номере мотеля снотворное и бутылку из-под спиртного. Сам виновник аварии уверял полицейских, что выпил только три бокала вина. После столкновения мужчина попытался уехать на грузовике, водитель которого остановился помочь пострадавшим. Но владелец большегруза вовремя это заметил и успел ему помешать. Холселла в итоге задержали, но затем отпустили под залог в размере 150 тысяч долларов.