США назвали российский экраноплан «морским монстром». И это звание заслуженно

Американское издание опубликовало материал о «морском монстре» — российском экраноплане А-050. Это судно на воздушной подушке, чей предшественник мог плыть по воде со скоростью до 500 километров в час. Вот только известно о разработке А-050 было еще три года назад.

Сайт We Are the Mighty писал, что Россия начнет использовать А-050 «Чайка-2» в 2020 году. Эта модель — потомок экспериментального «Каспийского монстра», который послужил основой для экраноплана-ракетоносца «Лунь». Он был одним из самых успешных экранопланов СССР, которые очень ценились в те времена.

Впоследствии в пресс-службе Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева (является разработчиком А-050) подтвердили, что в России действительно создают несколько экранопланов нового поколения, включая «Чайку-2».

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в 2018 году сказал, что Россия ведет разработку перспективного экраноплана с ракетным вооружением на борту. Однако он не раскрыл название проекта. А в 2017-м РИА «Новости» опубликовало материал с заголовком «Россия возрождает тяжелые экранопланы». В статье говорилось в том числе о «Чайке-2» и передавались слова разработчиков, что транспортное средство взлетит к 2022 году.

Источник фото: АО «ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева»

«Чайка-2» и особенности экранопланов

Экраноплан — это высокоскоростное транспортное средство, способное лететь в пределах действия аэродинамического экрана (это эффект резкого увеличения подъемной силы крыла и ряда других аэродинамических характеристик при полете вблизи экранирующей поверхности). Другими словами, машина передвигается на небольшой высоте от поверхности земли, воды, снега или льда. По международной классификации эти машины относятся к морским судам.

Экранопланы могут эксплуатироваться на самых разных маршрутах, в том числе на тех, где не могут использоваться обычные суда. Машины выигрывают у самолетов и вертолетов по экономичности и грузоподъемности, а по скорости — у судов на подводных крыльях.

Преимущество экранопланов в том, что они тратят очень мало топлива по сравнению с тем же самолетом. Они более безопасны, так как в случае непредвиденной ситуации просто садятся на воду. Причем это не требует специальных предпосадочных маневров. Экранопланы довольно быстрые и могут развивать скорость до 600 километров в час. То есть машины по этому параметру превосходят суда на воздушной подушке и на подводных крыльях. В числе плюсов: незаметность для локаторов противника, невозможность напороться на мину, большая грузоподъемность.

Недостатки тоже есть: низкая маневренность, сложное управление, медленный взлет, узкая область использования.

За счет использования современных материалов российская «Чайка-2» весит около 50 тонн и может взять на борт сотню бойцов или девять тонн груза. С помощью авиадвигателя «Чайка-2» сможет разгоняться до 450 километров в час и преодолевать до пяти тысяч километров. Речь идет об объеме топливного бака, который рассчитан на такое расстояние.

Советские и российские экранопланы

В советские времена экранопланы приспосабливали для доставки десантников и ракет, причем весьма успешно. Самыми яркими представителями тех годов стали проекты «Лунь» («Каспийский монстр») и «Орленок». Все они закрылись из-за распада СССР.

Источник фото: Wikipedia

«Лунь» пугал весь Запад, потому что этот полусамолет-полукорабль был огромным — 73 метра в длину и 19 метров в высоту, мог передвигаться со скоростью 500 километров в час и нес на борту шесть пусковых контейнеров с тяжелыми противокорабельными ракетами «Москит». То есть «Лунь» мог одним залпом уничтожить целую авианосную группировку США и по ударной мощи был сопоставим с полноценными ракетным крейсером, только двигался во много раз быстрее.