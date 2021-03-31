Советскую экранизацию Толкина сделали «на голом энтузиазме». Актеры рассказали о съемках

В Санкт-Петербурге найден уникальный советский телеспектакль по книге «Братство кольца». Это была первая в мире телепостановка произведения Дж. Р. Толкина. За 30 лет фанаты уже отчаялись отыскать запись. Но благодаря энтузиастам и дочери режиссера телеспектакль снова можно посмотреть.

В интернете появилась уникальная запись — телеспектакль «Хранители», снятый по книге Дж. Р. Толкина «Братство кольца». Советская постановка на десять лет опередила не только Питера Джексона, но и весь мир. На экраны спектакль вышел 13 и 14 апреля 1991 года, и 30 лет спустя он снова вернулся к зрителям.

Основой, скорее всего, стал сокращенный перевод «Властелина колец» В. Муравьева и А. Кистяковского, который издали в 1982 году. Именно там Арагорн стал Бродяжником, а Сэм Гэмджи сменил фамилию на Скромби с намеком на скромность.

Источник фото: кадр из телеспектакля «Хранители»

Режиссером и автором сценария телеспектакля стала Наталья Серебрякова, роль Фродо Сумкинса исполнил Валерий Дьяченко, Гэндальфа сыграл Виктор Костецкий, Арагорна-Бродяжника — Андрей Тенетко, Галадриэль — Елена Соловей, а Леголасом стала дочь режиссера Ольга. Рассказчиком выступил Андрей Романов, автор музыки и песен к «Хранителям».

Образы героев сильно отличаются от привычных иллюстраций и кадров американского фильма. Гэндальф обходится без длинной бороды и конусообразной шляпы. Четверка хоббитов — скорее пожившие бюргеры, но никак не молодые жители Шира, отправившиеся за приключениям. Что касается Галадриэль, то она не тянет на изящную и вечно молодую эльфийскую владычицу.

Источник фото: кадр из телеспектакля «Хранители»

Тем не менее экранизация привела в восторг многих отечественных фанатов Профессора (так поклонники называют Толкина). Большинство отметили, что, в отличие от Питера Джексона, советский режиссер не забыла про Тома Бомбадила с супругой Золотинкой.

Спектакль на коленке

Дочь режиссера, продюсер телеканал «Санкт-Петербург» Ольга Серебрякова рассказала «360», что толчком к созданию спектакля стала ее дружба с музыкантами группы «Аквариум».

«Мы все читали Толкина, который тогда был издан лишь в двух книгах: „Хоббит“ и „Хранители“ — так перевели первую часть трилогии. Мама работала в детской редакции Ленинградского телевидения и снимала сказки для детей, тоже подхватила от меня бациллу этого всего волшебного», — рассказала Ольга Серебрякова.

Режиссер начала снимать ирландские сказки. И это было очень необычно на фоне того, что тогда снималось на Ленинградском телевидении. Кроме того, Наталья Серебрякова познакомилась с Андреем Романовым из «Аквариума», который также играл в группе «Трилистник». Музыкант стал сниматься в этих спектаклях, писать для них музыку.

«Так дело дошло до „Хранителей“. Спектакль был сделан вообще без денег, потому что финансирования не было от слова совсем. Нельзя было заказать специальные декорации — они собирались из того, что было в запасниках. Нельзя было заказывать костюмы — они были выбраны из того, что было. Спектакль был сделан практически на коленке. И в этом его уникальность и гениальность: на голом энтузиазме, совершенно не думая о деньгах», — отметила Ольга Серебрякова.

С ней согласился и исполнитель роли Фродо Валерий Дьяченко. Актер в разговоре с «360» вспомнил, что средств на постановку было выделено очень мало. Например, лошадей было всего четыре, а всадников должно быть восемь. Но все компенсировала энергия актеров, которые играли увлеченно, с горящими глазами.

Источник фото: кадр из телеспектакля «Хранители»

«Особенных подробностей не помню, только то, что радостно было сниматься. Тогда Толкин стал для нас открытием целого нового мира. Может быть, сейчас все это смотрится примитивно технически, может быть, кто-то будет ругать. Сейчас есть компьютерная техника, которая все это делает с удивительным качеством», — сказал актер.

Куда пропал спектакль?

По словам Ольги Серебряковой, режиссер, которая сейчас живет за границей, была очень тронута, когда получила ссылку на телеспектакль. Она и сегодня бы охотно продолжила бы над экранизацией Толкина и согласилась бы снять продолжение трилогии.

«Ленинградское телевидение развалилось в 1997 или 1998 году. Но у них есть какой-то тайный архив, в котором ничего посмотреть нельзя. Там можно что-то купить, причем на каких-то странных условиях: только для себя, никуда не выкладывать, можно устраивать сеансы у себя, но нельзя послать кому-то по почте или на флешке — за это грозит большой штраф», — рассказала Ольга Серебрякова.

Это тайное хранилище удалось разыскать Елене Семеновой, маме исследователя творчества Джон Р. Р. Толкина Алексея Семенова.

«Поиски начались в прошлом году. Однажды мне рассказали, что в 1991 году шел фильм-спектакль по Ленинградскому телевидению — „Хранители“ — основанный на ранних переводах Толкина. Начала искать, ко мне присоединилась Елена Каткова. Потом ученик Костецкого, который играл Гэндальфа, дал нам адрес директора библиотеки, в которой могла находиться эта запись», — рассказала Елена Семенова в беседе с «360».

Сначала телеспектакль не хотели отдавать, ссылаясь на то, что фильм устарел. В итоге согласились, но только на платной основе — спектакль оценили немногим дороже девяти тысяч рублей. В итоге женщинам удалось выкупить эту запись для частного просмотра, пояснила Елена Семенова.

Телеспектакль посмотрели в узком кругу, но выставлять запись в Сети по-прежнему было нельзя. По словам Елены Семеновой, за это был оговорен штраф в 300 тысяч рублей. Преодолеть эти препоны помогли толкиенисты-энтузиасты, которые добились разрешения выложить его на YouTube. И в конце марта запись появилась.

Советский «Хоббит»

Но «Хранители» не были первой советской постановкой произведений Толкина. В 1985 году в передаче «Сказка за сказкой» вышел телевизионный фильм-спектакль «Сказочное путешествие мистера Бильбо Беггинса». Главную роль исполнил Михаил Данилов, Гэндальфа сыграл Иван Краско, а Голума — Игорь Дмитриев. Текст от автора читал Зиновий Герд.

Это также была первая в мире постановка с живыми актерами: до этого на Толкина «замахивались» лишь мультипликаторы. В фильме впервые в СССР применили технологию двойной рирпроекции. Актеров снимали на синем фоне, а затем с помощью второй проекции накладывали изображение, причем не только за персонажем, но и перед ним.