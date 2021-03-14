Экономике не понравились «подозрительные». Что принесут ограничения на пособия бедным и налоги для богатых

Министерство труда предложило не платить пособия «подозрительно бедным». В ответ на это лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов предложил ввести налог на «подозрительно богатых». Пока это все находится на уровне идей, но россияне недоумевают, зачем это вообще нужно.

Как не стать «подозрительно бедным»

Несколько дней назад Министерство труда России решило проработать важный вопрос. Ведомство предложило ограничить получателей детских пособий — не платить деньги семьям с формально низкими заработками, но существенным имуществом. А еще они планируют ввести «правило нулевого дохода» — ограничить выплаты тем, кто не декларирует никаких легальных доходов.

Кто может попасть под определение «подозрительно бедный»? Семья с высоким уровнем потребления, которая владеет несколькими домами, превышающих площадь 40 квадратных метров на человека, или тремя новыми машинами.

Семья будет считаться бедной и может рассчитывать на выплаты от государства, даже если она одновременно имеет квартиру, дом, дачу, катер, земельный участок до 25 соток, автомобиль и гараж, трактор, мотоцикл и 250 тысяч рублей сбережений. При этом доход членов семьи должен быть белым.

Министерство задумалось об этом после повышения выплат на детей от трех до семи лет до 75 или 100% размера регионального прожиточного минимума.

Советник по экономике Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) Сергей Улатов в беседе с «360» отметил, что повышение адресности социальной поддержки с ограничением получателей детских пособий — неплохая инициатива. Важно учитывать не только доходы, но и те активы, которые могут быть у бедного населения.

«Самое главное — не перегнуть палку, потому что существует в том числе и достаточно большие слои населения, у которых доходы достаточно низкие, несмотря на то, что они могут обладать существенным благосостоянием», — рассказал он.

Сейчас семья может рассчитывать на выплаты от государства, если ее белые доходы ниже установленной в субъекте черты бедности.

«Подозрительно богатые» тоже платят

В укор предложениям Минтруда лидер партии КПРФ предложил тогда ввести уже налог и на «подозрительно богатых». Речь идет о 20-й статье Конвенции ООН по противодействию коррупции. Она делает незаконной ситуацию, когда у физлица расходы существенно превышают доходы. Но в России она до сих пор не ратифицирована.

Зато в нашей стране действует так называемый налог на богатых. 1 января 2021 года вступил в силу закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15% на доходы, превышающие пять миллионов рублей в год.

По прогнозам, увеличение налоговой ставки до 15% в 2021 году принесет в госбюджет дополнительные 60 миллиардов рублей, в 2022 году — 64 миллиарда рублей и в 2023 году — 68,5 миллиарда рублей, уточнила «Газета.ru». Законопроект президент Владимир Путин подписал еще в 2020 году. Это решение было принято на фоне падения бюджетных доходов из-за пандемии коронавируса.

Также 1 января вступил в силу закон о налогообложении процентов россиян по банковским вкладам, превышающим один миллион рублей. Налогом облагается не сам вклад, а только проценты, получаемые с него.

Как россияне реагируют на новые налоги

Пока введение налога на «подозрительно богатых» и лишение пособий «подозрительно бедных» только идеи. Если с богатыми инициатива пока не нашла отклика у властей, то предложение про бедных уже прокомментировала депутат Госдумы Елена Вторыгина. Она считает, что было бы логично реализовать это решение.

Она отметила, что некоторые россияне действительно воспользовались пробелами в законодательстве и решили получить помощь, которая им не полагалась.

«Важно, чтобы предлагаемые высокие требования к оказанию адресной помощи гражданам не превратились в издевательство над людьми», — сказала депутат.

В социальных сетях россияне начали активно обсуждать предложения. Негативно они встретили и одно, и второе.

Например, пользователь под ником Александр Угольников возмутился новости, предложив властям тогда и усложнить сбор справок для кучи. А кто-то был так шокирован, что и скачать ничего не смог.

Что касается налога на «подозрительно богатых», то, например, пользователь Иван Таршинский предложил ввести еще налог и на подозрительно счастливых. Другого пользователя больше возмущает тот факт, что, вероятно, от таких идей пострадают обычные люди.

«И все подозрительно богатые будут, естественно, не чиновники, а обычные люди, у которых вдруг оказалось чуть больше денег, чем обычно», — возмутился Евгений Мацегоров.

Некоторые считают, что Геннадий Зюганов обычный популист, а доходы и расходы чиновников уже давно проверяют, отбирая у них непонятного происхождения имущество.