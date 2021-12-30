Экономика России на грани перегрева. Чтобы обезопасить свой доход, нужно заняться образованием

В ЦБ заявили, что экономика страны находится на грани перегрева, но Банк России делает все возможное, чтобы вернуть ситуацию в норму. Россиянам напомнили, что справиться с этим поможет повышение профессиональных навыков или переход в более востребованную сферу деятельности.

Росту российской экономики мешает ситуация на рынке труда, уверен директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов. Он заявил, что сейчас экономика близка к перегреву и уже превысила предел своих потенциальных возможностей.

Что значит перегрев экономики

Перегревом экономики принято считать слишком сильный экономический рост, который выходит из-под контроля государства и в результате приводит к инфляции, объяснили эксперты.

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев подчеркнул, что главной проблемой в России сегодня является инфляция.

«Банк России абсолютно правильно поднимает ключевую ставку. Я думаю, что мы увидим ставку на уровне 9-10% в начале следующего года, а потом вместе с инфляцией она начнет снижаться», — заметил он.

Одной из причин перегрева экономики в ЦБ назвали дефицит трудовых ресурсов в стране. Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников согласился с тем, что в строительной сфере и в ЖКХ нехватка рабочих рук особенно заметна. Из-за этого зарплаты растут, а вместе с ними и инфляция.

«В итоге у нас количество вакансий вдвое больше, чем количество официальных безработных. Вакансий стало на треть больше, чем в допандемийном 2019 году. В этих условиях предприятия вынуждены, сохраняя рабочую силу, платить достаточно неплохие деньги. Это и вызывает эффект такого денежно-кредитного перегрева», — объяснил он.

Как «остудить» экономику

По словам Александра Разуваева, главным способом борьбы с перегревом экономики является повышение Центробанком ключевой ставки — именно это сейчас и происходит в России.

«ЦБ делает все, чтобы немного экономику „остудить“. Прежде всего повышением ключевой ставки», — уверен Разуваев.

Но и самим россиянам советуют не сидеть сложа руки. В условиях дефицита трудовых ресурсов необходимо повышать производительность и конкурентоспособность.

«В первую очередь нужно создавать институт повышения профессиональной квалификации и компетенций. Современный рынок труда так устроен, что хотя бы раз в пять лет нужно очень серьезно задумываться об уровне своей квалификации, если вы хотите быть конкурентоспособным на рынке», — подчеркнул Никита Масленников.

Условия для дополнительного образования взрослых работников, по мнению экономиста, должно создавать государство. Но повышением собственной квалификации стоит заниматься и самостоятельно — это в любом случае поможет улучшить рабочие перспективы.

Александр Разуваев добавил, что в ближайшем будущем российский рынок труда будет складываться в пользу стран Европейского экономического союза.

«Полностью будет приравнено к россиянам население Белоруссии в рамках Союзного государства. Это очень хорошо, потому что работающий рынок труда — это главное достижение ЕЭС, а сейчас уже можно подводить итоги», — объяснил он.