Экономика идет на поправку. Миллиардная валютная дыра оказалась нестрашной

В российской банковской системе обнаружили дыру в 15 миллиардов долларов, что на 14,3% больше прошлых результатов. Эксперт объяснил это последствиями ковидного года и заверил, что дыра никак не угрожает экономике страны и не повлияет на рост цен и кредиты россиян.

По данным Центробанка, в российской банковской системе по итогам апреля обнаружилась дыра в валютном балансе в размере 15 миллиардов долларов. К 1 мая отрицательные чистые валютные активы банковского сектора достигли исторического максимума.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий пояснил, что в связи с отсутствием валютного капитала у российских банков чистые активы равны разнице между валютным капиталом и обязательствами. А отрицательные чистые валютные активы — это дыра в балансе.

Это означает, что обязательства банков превышают их капиталы. Аналитик также уточнил, что к началу мая запасы наличной валюты у российских банков составили 12,2 миллиарда долларов, а вот накопления людей достигли 91,3 миллиарда долларов.

Последствия пандемии

Аналитик группы компаний «Финам» Алексей Коренев в разговоре с «360» пояснил, что ничего страшного пока не случилось. Подобные колебания в балансе государства происходят периодически.

«Конечно, разрыв между валютными активами и пассивами вырос до 15 миллиардов, но на самом деле рост-то всего 14,3%. С чем это связано? Если транслировать ситуацию в целом на макроэкономическое положение страны, то тут надо понимать, что 2020 год был очень тяжелым для государства. У нас упали бюджетные доходы», — сказал Алексей Коренев.

По его словам, раньше за счет продажи энергоносителей — нефти и газа — формировалось более 60% валютных поступлений в бюджет страны. Год назад по итогам второго квартала доля бюджета, формируемая за счет экспорта энергоносителей, упала до 30%, то есть более чем вдвое.

«Мало того, что цены на нефть рухнули ниже 30 долларов за баррель, так еще и объемы пришлось сокращать, потому что по условиям сделки ОПЕК все государства — участники картеля были вынуждены взять на себя обязательства по сокращению. Плюс борьба с пандемией, снижение занятости», — сказал аналитик.

Алексей Коренев пояснил, что в это непростое время государство активно занимало на внутреннем рынке: 5,4 триллиона рублей за год было взято только за счет размещения облигаций федерального займа. И эти займы пришлись в основном на российские банки.

Также внесла свою лепту и ситуация с курсом рубля, который в прошлом году сильно упал. Все это привело к тому, что еще в конце 2020 года разрыв между валютными активами и пассивами начал увеличиваться, сказал аналитик. И по итогам прошедшего месяца он достиг уровней, которых давно не было.

Опасности нет

Но эти уровни пока не опасны для государства и не вызывают беспокойства ни у самого Банка России, ни у экспертов, заверил Алексей Коренев. Подобные ситуации периодически случаются в силу тех или иных обстоятельств и особыми рисками банкам не грозят.

Он также заметил, что в этом году у России более дорогая нефть и практически восстановились прежние объемы. А заимствование Минфином денег за счет ОФЗ примерно в два раза ниже, чем годом ранее. Так что баланс постепенно восстанавливается.

«На экономику страны ситуация не повлияет. Рост цен находится в совершенно другой плоскости, речь идет не о государственной дыре, а в целом о банковской системе. Это не оказывает влияния ни на повседневную жизнь граждан, ни на уровень цен, ни на их динамику», — заверил Алексей Коренев.

Сейчас получилось так, что в активы размещено меньше, чем привлечено. То есть обязательства банков немножечко больше, чем размещенные у них средства.

«Но для того, чтобы банковская система начала падать, этот разрыв должен быть в разы больше. Сейчас банкам нужно либо уменьшать объемы пассивов, либо увеличивать объемы активов, то есть лучше размещать средства», — сказал эксперт.