Экономия ценой жизни. Как отличить суррогатный алкоголь от оригинального

В Оренбургской области 54 человека отравились суррогатным алкоголем, 26 из них скончались. Отличить поддельную водку от настоящей достаточно сложно, однако есть несколько критериев, которые помогут минимизировать риски. «360» разобрался, как сделать правильный выбор и проверить подлинность алкоголя.

В ночь на 7 октября в Оренбургской области произошло массовое отравление алкоголем. С каждым днем число пострадавших продолжило расти — от некачественного спиртного пострадали как минимум 54 человека, 26 из них спасти не удалось. Анализы показали, что в крови пострадавших был метанол — у некоторых жертв его концентрация превышала смертельную дозу в несколько раз.

Правоохранители смогли найти производителей паленки. Задержали шесть человек, в том числе предполагаемого организатора нелегального производства и сбыта — им оказался 29-летний житель Орска. Продавали поддельную водку 60-летний житель села Акжарское Ясненского городского округа и 47-летняя жительница поселка Красночабанского Домбаровского района Оренбургской области, их также задержали. Следователи выяснили, что алкоголь продавали в пластиковых и стеклянных бутылках с разными этикетками.

Следствие завело шесть уголовных дел, которые объединили в одно производство. Одного из задержанных арестовали, ему предъявили обвинение по статье «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший смерть двух или более лиц». Расследование ведет центральный аппарат СК.

Как отличить суррогатный алкоголь

Отличить поддельный алкоголь от настоящего достаточно сложно, отметил эксперт по фальсификации напитков и продуктов питания Андрей Аленичев. Однако есть проверенный способ, который позволит максимально снизить риск покупки паленого спиртного.

«Лучший способ отличить поддельный алкоголь от настоящего — покупать его в магазинах. Если вы хотите сделать руководство для тех, кто хочет купить водку за 100 рублей без акцизов, но чтобы потом не ослепнуть, то это лотерея. Не существует такого способа, обычному человеку тяжело отличить этиловый, технический и метиловый спирт», — сказал он.

Доктор химических наук Дмитрий Мустафин рассказал радиостанции «Говорит Москва», что по вкусу или запаху отличить суррогатный алкоголь не получится, потому что этиловый и метиловый спирты похожи. Есть довольно простой способ проверить, содержит ли алкоголь метиловый спирт: для этого нужно бросить в спиртовой раствор очищенный кусок картошки. Если его нет, все останется без изменений, а если есть, то и картошка, и раствор станут розовыми через три-четыре часа.

Аленичев отметил, что паленый алкоголь разливают в гараже, мастера нередко закупают ингредиенты у незнакомых людей. Они не знают, какой процент содержания метилового спирта в алкоголе нужен, чтобы начать окрашивать картофелину.

«Купили они где-то по дешевке этилового и метилового спирта, перемешали, не зная, что это и в какой пропорции картофелина будет окрашиваться. 50 на 50% будет окрашиваться? Не факт. А если там 70 на 30%? Ну точно нет. Эти способы хороши для специалистов. Но они не пойдут покупать водку за 100 рублей, вот в чем дело», — подчеркнул он.

Эксперт Общества защиты прав потребителей, адвокат Дмитрий Лесняк отметил, что найти настоящий алкоголь поможет специальное мобильное приложение.

«Алкоголь маркируется и вносится в соответствующие информационные системы. Можно скачать на телефон соответствующее приложение, отсканировать штрих-код на марке и увидеть, насколько легально товар импортирован в страну. В какой торговой точке был продан и когда», — подчеркнул он.

Кроме того, можно попросить магазин предоставить документы правообладателя на реализацию товара. Однако их можно получить только в том случае, если алкоголь продает брендовый магазин. Если же спиртное покупается в обычном супермаркете, кроме чека можно спросить только реквизиты санэпидзкалючения, отметил Лесняк.

Война с контрафактом

Чтобы не допускать таких ситуаций в будущем, нужно вводить меры, которые позволят производителям добавлять метанол в алкоголь. Однако это несет за собой большие сложности.

«Можно подкрашивать технически спирт. Но для этого нужно организовать всех производителей технических жидкостей. Придется ввести регламент, но это не исключает подпольное производство», — отметил Андрей Аленичев.

Если же человек купил поддельный алкоголь и смог понять это до того, как столкнулся с отравлением, не нужно об этом молчать. Стоит попытаться доказать, что та или иная торговая точка продала контрафакт. Дмитрий Лесняк отметил, что в реальности таких случаев не было, но логичным решением в этой ситуации было бы обратиться в местный отдел Роспотребнадзора.

«Не знаю, будет ли возможность и есть ли кадры, но экспертные мощности есть. Если с помощью госорганов не получается, то можно провести экспертизу товара за свой счет. Таких организаций в принципе достаточно, в том числе и по пищевым продуктам, особенно в крупных городах. Затея реализуема, но с затратами», — отметил он.

После того как доказательства того, что товар не соответствует требованиям качества, будут получены, нужно обращаться к продавцу с претензией.