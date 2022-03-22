Экофорум «Делай!» собрал в Москве волонтеров из 50 регионов России

Экофорум «Делай!» собрал волонтеров со всей страны в Москве. Приехали 70 человек из 50 регионов России. Их ждали лекции, мастер-классы и экскурсии.

Организаторами стали Российский экологический оператор и Росмолодежь. Они собрали на площадке экспертов, которые предметно объяснили, что делать, чтобы от задумки помощи двору или городу дойти до реализации настоящего проекта с привлеченными средствами.

Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что РЭО давно проводит совместные мероприятия с экологическими организациями и активистами.

Это то поколение, которое активно учувствует в волонтерских движениях Денис Буцаев.

Как подчеркнула региональный координатор Организации волонтеров-экологов «Делай!» Анастасия Емилякова, здесь подготовили много разноплановых мероприятий.

«Это и мероприятия просто на развитие своих навыков, и soft skills, как сейчас любят говорить», — уточнила она.

Список мастер-классов и лекций был обширным. Активисты движения «Делай!» встретились со специалистами, посетили крупнейший комплекс переработки отходов в Европе. Также они поделились опытом с другими волонтерами.

«Ребята которые здесь собрались в рамках всероссийской организации, могут подать заявки на грантовый конкурс и получить до 1,5 миллиона рублей на реализацию социальной инициативы», — объяснил эксперт Всероссийского конкурса молодежных проектов Евгений Шелковой.

Это, в том числе, тесно связано с экологической отраслью, добавил он.

«Была презентация образовательных проектов РЭО, а также различных медиа», — добавил руководитель направления развития эковолонтерства в РЭО Андрей Руднев.

Большая цель движения «Делай!» — создать команду из 10 тысяч волонтеров.