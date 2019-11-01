Екатеринбуржец выкладывал в соцсети фото с голыми трупами. Его назвали экс-полицейским и не нашли ни в одном морге

Одна из подписчиц паблика «Типичный Екатеринбург» несколько дней назад обнаружила «ВКонтакте» страницу мужчины, который публиковал фотографии обнаженных мертвых тел, и сопровождал их неприятными комментариями.

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Он назвал себя работником морга. Такое количество трупов, подготовленных к вскрытию и уже подвергшихся посмертному исследованию, внутренних органов, разложенных на характерного вида стеллажах и каталках, действительно напоминает специализированное учреждение.

Большинство фотографий мужчина сделал в маске.Увлечение этого человека повергло пользователей соцсети в шок. Но еще хуже были комментарии к его постам. Он назвал умершего ребенка «крысенышем», недостойным захоронения, сообщил о совершенном во время обучения на первом курсе мединститута половом акте с телом девушки, назвав ее «мертвушкой». На странице, на которой опубликованы фото, он одобрял пытки, и публиковал снимки с кладбища, где, судя по антуражу, проводил некие эзотерические обряды.

Источник фото: «ВКонтакте»

Издание Rеаdovkа допустило, что мужчина мог работать в правоохранительных органах и опубликовало фото похожего мужчины в форме. В МВД ответили, что знают об инциденте и человек действительно несколько лет назад работал в полиции.

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«Это бывший полицейский, с января 2013 года уволен из органов внутренних дел. Он никакого отношения к системе МВД не имеет», — ответила на запрос пресс-служба регионального МВД.

Управление здравоохранения Екатеринбурга сообщило, что уже провело инспекцию местных моргов. Но таких стеллажей нигде не обнаружили.

«Такого сотрудника и таких стен в муниципальных моргах нет. Можно предположить, что это либо помещение областной судмедэскпертизы, либо морг в одном из городов Свердловской области», — сообщили в управлении.

Но в Екатеринбурге есть частные морги, и их пока не успели проверить. Региональный Минздрав направил запрос в службу судмедэкспертизы и намерен посетить частные похоронные заведения.

Психически больной, но вменяемый

Психиатр-криминалист Михаил Виноградов сообщил «360», что поведение мужчины говорит о безусловных отклонениях в его психике.

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«Но он может быть вменяем, осознавать свои действия, понимать, что его поведение отвратительно. Скорее всего, он хотел кому-то показать, какой он есть. Существует тонкая психолого-психиатрическая грань. Мужчина может быть психически больным, не отдающим отчет в своих действиях, невменяемым, и просто психически больным, осознающим всю мерзопакостность своих поступков. Сомневаюсь, чтобы здоровый человек сделал что-то подобное. Это, в общем-то, преступление», — сообщил эксперт.

Михаил Виноградов подчеркнул, что служба в МВД или ФСБ еще не говорит о том, что человек абсолютно здоров. Тем более, что со временем болезнь могла постепенно прогрессировать.

«Любая болезнь, в том числе, психическая, может застать человека в любом возрасте. Конечно, этого человека необходимо изолировать от общества на основании постановления о психолого-психиатрической экспертизе», — отметил Виноградов.

Источник фото: «ВКонтакте»

Один из сотрудников екатеринбургского морга на условиях анонимности признал, что у патологоанатомов свое отношение к смерти — очень спокойное. Дело не в цинизме, а в профдеформации, в противном случае, работать в подобном заведении невозможно. Но в обсуждаемом случае она ни причем.

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«Человек, который много лет работает в морге, не станет этим заниматься (фотографировать трупы и глумиться — прим. ред.), он уже все осознает, понимает. Это люди со стабильной психикой, мы каждый год проверяемся у психиатра. Дефективные быстро отсеиваются. По моему мнению, он только устроился на работу, почувствовал кураж, захотел потроллить и начал заниматься этой бесовщиной», — предположил санитар.

Также санитар назвал реакцию пользователей на «глупость» извращенца чрезмерной. Она не стоит такого внимания.

«Возможно, такого человека и увольнять не надо. Уволят — неизвестно, чем он займется на „гражданке“. А так сидит себе, главное — работу свою делает, то есть происходит своего рода сублимация», — сообщил собеседник издания E1.

При этом он признал, что, если бы ситуация коснулась его лично или близких, его бы это задело.