Война за землю в центре Екатеринбурга. Живущего на стройке активиста похитили и в тот же день отпустили

Рано утром 9 июля в Екатеринбурге похитили мужчину. Неизвестные затолкали его в машину и уехали. Все это попало на камеры видеонаблюдения. Похищенный недавно проиграл в суде строительной компании, которая хотела убрать его с участка в центре города.

В 05:20 утра 9 июля в свердловскую полицию поступило заявление о том, что в самом центре города похитили мужчину. Жительница одного из соседних домов услышала крики, а выглянув из окна, увидела само похищение.

Произошедшее попало на записи камер видеонаблюдения: двое мужчин насильно усаживают третьего в автомобиль марки ВАЗ, после чего машина уезжает. Номера ни соседка, ни камеры различить не смогли — преступники закрыли их заблаговременно.

Мешал стройке, не хотел уезжать

Похищенным оказался екатеринбуржец Олег Сербиенко, который жил на участке рядом со стройкой в вагончике. По словам местных жителей, мужчина якобы отказывался съезжать и утверждал, что имеет доказательства того, что земля принадлежит ему.

Вагончик стоит на территории, где проводит строительство компания «Атомстройкомплекс». Там рассказали, что несколько лет назад предлагали выкупить землю, но Сербиенко «отказался без обсуждения возможной стоимости». Компания строит на этом месте многофункциональный комплекс с гостиницей, апартаментами высокого класса, торговыми площадями, паркингом и другими удобствами.

С 2006 года Сербиенко судился со строительной компанией за право оставить за собой вагончик. По последнему решению суда от 5 июня 2020-го с мужчины было решено взыскать более 60 тысяч рублей за аренду земли. Оказалось, что на этой территории зарегистрирована автомастерская, однако сейчас ее там нет.

Брат похищенного Игорь Сербиенко рассказал, что застройщики давно претендовали на землю, но «платить нужную стоимость или предоставить участок по той же цене» якобы отказывались.

Когда вокруг началась стройка, ему не давали работать — и мастерскую пришлось закрыть. Начались судебные разборки, и уже очень много лет все это длится. <…> Раньше наверняка угрожали, но мне он об этом не говорил. Виделись с ним три недели назад, я ему отдал бумагу — пришел арест на землю Игорь Сербиенко брат похищенного Олега Сербиенко.

Кроме вагончика у стройки, уверены соседи, у мужчины есть и обычный кирпичный дом, но живет он почему-то не в нем. Игорь Сербиенко подтвердил, что прописан его брат в другом месте, но живет в вагончике из-за земли — чтобы не отняли.

«Зимой он в вагончике топил печь и люди жаловались на дым, который шел в паркинг, попросили его перестать это делать, и он послушался», — рассказали местные жители.

Найден, жив, но недоволен

Спустя несколько часов в полиции заявили, что похищенного екатеринбуржца нашли и допрашивают. Сам Сербиенко рассказал изданию «Новый день», что, по его мнению, к похищению причастна именно строительная компания.

«Я рассказывать не буду, потому что я этим бандюгам пообещал, что я писать заявление в милицию не буду, потому что они ничего не сделают. И заявлений никаких давать не буду, потому что милиция ничего не делает», — сказал он журналистам.

Он добавил, что уже неоднократно обращался к правоохранителям, а в ночь на 1 июля, по словам Сербиенко, его уже пытались похитить. Вернулся он после похищения с Челябинского тракта — шел через лес, откуда именно, сказать не смог.

«Разговор был длинный, долгий, было много вопросов, много было ответов», — рассказал он о сегодняшнем похищении.

Однако уточнять, кто именно его похитил и чего от него хотели, не стал. Сказал только, что это место, где раньше был автосервис, а теперь стоит его вагончик, у него хотят «отнять» — выкупить за 100 тысяч рублей. Но он не согласен.

Я им сказал, что я продавать не буду ни за 100 тысяч, ни за 100 миллионов. Это моя собственность. Я подаю в суд, суды принимают в мою сторону решения, но эта строительная организация с очень большими связями и очень большими деньгами попирает все законные права Олег Сербиенко похищенный екатеринбуржец.

Управляющий соседним ЖК рассказал, что Сербиенко жил один, был тихим, неконфликтным, но «странным». Мужчина же утверждает, что живет на своем участке, чтобы его охранять. Раньше, по его словам, у него были сторожа, но их якобы убили, а теперь никто не хочет связываться, опасаясь за свою жизнь.

«Я не боюсь ничего. Я им сказал откровенно: „Хотите, меня убивайте, я ничего вам никому не отдам“», — заключил он.

По словам Сербиенко, он работал в своем автосервисе с 1995 года, но в середине нулевых начали возникать вопросы у строительной фирмы. Мужчина уверен — у него есть все необходимые документы и сертификаты на землю, а строительная компания, по его мнению, свои документы подделала.

Сербиенко подавал на контору в суд — в том числе из-за фальшивых бумаг, за что, он уверен, мужчину и похитили — «не хотят, чтобы это выплыло». Действительно, в 2019-м он подал иск в отношении регионального управления Росреестра — за незаконное изменение кадастрового номера участка. Однако в удовлетворении ему отказали за истечением срока давности.