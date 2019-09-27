Екатерина II борется со слухами спустя 200 лет после смерти. Поможет ли ей сериал HBO?

Вскоре на экраны выйдет сериал от HBO «Екатерина Великая». Общественность уже начала копать факты о жизни императрицы. Правда, больше всего людям интересно знать о любовниках Екатерины II и ее нездоровой распущенности. Секс с конем, стол с пенисами и интимная комната — откуда пошли эти невероятные слухи?

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В связи со скорой премьерой сериала «Екатерина Великая» иностранные журналисты начали активно обсуждать жизнь правительницы. И понятное дело, речь идет не о руководящих качествах императрицы. Внимание привлекли сплетни о личной жизни Екатерины II, а именно истории про интимную комнату с мебелью, инкрустированной скульптурами половых актов и органов, байки про коня и тому подобные.

Актриса Хелен Миррен, сыгравшая главную роль в сериале, встала на защиту Екатерины II. Ее взбесили люди, желающие оклеветать «успешную и влиятельную» женщину. Недоброжелателей, бесконечно обсуждающих легенды, Миррен назвала женоненавистниками.

Актрису удивило, что наличие большого количества любовников у Екатерины II считается почему-то «плохим» фактом из ее жизни, а такие же истории мужчин-правителей, у которых по пять жен или любовниц, почему-то воспринимаются нормально.

Известные байки

Сплетни о Екатерине II, привлекающие внимание как обывателей, так и творческих личностей, существуют на протяжении более двух столетий — с момента прихода императрицы к власти. Такая слава о Екатерине пошла из-за ее связей с многочисленными любовниками. Точное их число история умалчивает, но известно, что 10 из них официально занимали пост фаворита со всеми привилегиями и обязанностями. Всего в источниках упоминается число любовников от 17 до 35. И хоть в те годы многие дамы вели активную сексуальную жизнь, но поведение императрицы люди того времени, видимо, не могли принять и понять.

В прошлый раз о «распущенности» Екатерины II заговорили в 2017 году, когда на аукцион выставили фанерный стол, который находился в некой интимной комнате правительницы. Предмет мебели оценили в 20-26 тысяч долларов. И хотя стол, украшенный пенисами и женской грудью, так и напрашивается назваться мебелью из эротической комнаты, до сих пор никто еще не доказал и не опроверг ее существование.

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Также существует миф о коне. Наверное, самый известный из интимной биографии императрицы: якобы Екатерина умерла вскоре после полового акта с жеребцом (от разрыва внутренних органов). Ее распространил польский историк Казимир Валишевский, известный своими работами о России XVIII века. Впоследствии байка обрела полное звучание при французском дворе, где долгое время пересказывалась в качестве забавной истории, а потом была напечатана.

По официальной версии, смерть императрицы наступила в туалетной комнате от апоплексического удара — кровоизлияния в мозг. Это произошло 17 ноября 1796 года.

Бытуют легенды, что императрица могла позволить себе развлечься в кабаках на окраине Петербурга, Москвы или других городов России. Якобы она приходила в кабак, переодевалась чуть ли не крестьянкой и находила себе «приключения». Фактических подтверждений, записей или информации о крупных пожертвованиях кабакам (в качестве поощрения за хорошо проведенный вечер) нет.

Источник фото: Wikimedia

Откуда пошли слухи

Причиной появления этих слухов стал образ и личная жизнь Екатерины, которая в духе своего времени имела большое количество любовников и стала героиней не очень приличных анекдотов на эту тему. А позднее, в XIX–XX веках, легенда продолжилась из-за людей, которые представляли Россию варварской и азиатской страной.

По просьбе «360» декан факультета истории НИУ ВШЭ и автор книг о Екатерине Великой Александр Каменский подтвердил, что образ императрицы производил сильное впечатление: она была женщиной, которая не только правила огромной страной, но и «определяла судьбу Европы».

Екатерина стала секс-символом своего времени. Это порождало разные слухи, которые в основном не имели ничего общего с действительностью. Слухи рождались сами собой, а уже использование слухов и распространение могло в чьих-то руках иметь цель дискредитации Александр Каменский.

Премьера исторической драмы «Екатерина Великая», которую снимали в Санкт-Петербурге в октябре 2018 года, состоится 3 октября 2019 года. Это мини-сериал, состоящий из четырех серий. Роль Екатерины II исполнит Хелен Миррен. Джейсон Кларк сыграет фаворита императрицы Григория Потемкина, а Ричард Роксбург — Григория Орлова. В ленте даже появится полководец Александр Суворов, которого сыграет Пол Риттер.