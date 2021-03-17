Юные блогеры Милана Маханец и Павел Пэл объявили о своих отношениях. Пользователей возмутила совместная жизнь пары, так как девочке всего восемь лет, а подростку 13. Не смогла остаться в стороне и телеведущая Ксения Бородина, призвавшая привлечь родителей к ответственности.

Восьмилетняя модель Милана Маханец рассказала подписчикам, что начала встречаться с 13-летним блогером Пашей Пэлом. При этом девочка поделилась откровенными кадрами, на которых целовалась с подростком. В соцсетях сразу же появилась волна негативных комментариев. Большинство пользователей заявили, что в таком юном возрасте рано заводить подобные романы. При этом родители детей не видят ничего плохого в таком общении.

«Мне есть что ответить недоброжелателям. Например, сегодня мы дали показания полиции в Ирпене. Свою позицию мы будем отстаивать и далее. Докажем, что ничего незаконного не совершено. Кроме того, в дальнейшем будем обращаться в киберполицию для того, чтобы были предприняты меры в отношении тех, кто публиковал негативную и неподтвержденную информацию», — заявила «Сегодня» мать Маханец.

Женщина пояснила, что у ее дочери миллион подписчиков в соцсети, а также она занимается моделингом. По ее словам, на самом деле дети не живут вместе, а совместная ночь была во время семейного визита.

«TikTok головного мозга»

Высказалась о публикациях детей и Ксения Бородина. Она призналась, что ей хочется зажмуриться из-за действий блогеров.

«Сексуализация полным ходом, все в наличии: призывные взгляды, страстные, недвусмысленные позы и объятия, одежда, будто сбежавшая из фильмов для совсем взрослых, и „страстные“ поцелуи. И все это с подачи родителей. Более того, видео снимает мать малышки. У нее как? Все хорошо? Или ТikТоk головного мозга?» — написала ведущая в Instagram.

Она добавила, что детей в откровенных позах снимали взрослые, сделавшие из них «мужчину» и «женщину». По словам Бородиной, родственники просто решили заработать деньги на хайпе.

«Рубят бабло и не сильно заботятся о таких понятиях, как развращение малолетних, сексуализация. Я в шоке и гневе. Где наши надзорные органы? Что нужно сделать, чтоб вправить мозги взрослым, решившим сделать контент на издевательстве над детьми?» — задалась вопросом телеведущая.

Ситуацией заинтересовался и детский омбудсмен Николай Кулеба, который обратился в киберполицию. Правоохранители Киевской области уже допросили родителей детей. Полиция завела дело по статье «Ввоз, изготовление и распространение порнографических предметов».

«Родители этих блогеров не считают, что занимались чем-то нехорошим. Они добавили, что дети не первый день дружат, поэтому не видят в этом проблем. Также с детьми будут общаться сотрудники ювенальной превенции. Не исключено, что будут задействованы и другие службы», — сообщила сотрудница полиции Мария Дидковская-Бидюк.