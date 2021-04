Коррупция и экономия сажают суда в Суэцком канале на мель. Но крайними сделали капитанов

Суэцкий канал скоро станет синонимом водных заторов. В конце марта контейнеровоз Ever Given сел на мель и полностью перекрыл путь другим судам. Образовалась пробка более чем из 400 судов. С запуска движения прошло всего несколько дней — и снова застряли два танкера. Причем ответственность за главный форс-мажор возложили на капитана Ever Given. Хотя главная проблема не в нем, а в коррупции и попытке сэкономить.

Контейнеровоз Ever Given, шедший из Китая в Роттердам, сел на мель 23 марта и полностью перегородил Суэцкий канал. Образовалась очередь из 422 судов общей грузоподъемностью 22 миллиона тонн. Пробка рассосалась только к 3 апреля. Спустя три дня танкер Minerva Nike под греческим флагом сел на мель в южной части канала — недалеко от входа в Большое Горькое озеро. А технические неполадки заставили экипаж нефтеналивного танкера Rumford заглушить двигатели. Первый при помощи буксиров поставили на фарватер, а второй простоял чуть больше часа. Но задержки в движении морских судов все равно произошли. Проблема команды Суэцкого канала Предположительную причину подобных ЧП назвал в интервью радиостанции Sputnik председатель подкомитета по транспорту и логистике комитета по международному сотрудничеству Российского союза промышленников и предпринимателей Олег Дунаев. «Очевидно, недостаточно эффективно работают службы Суэцкого канала, недостаточно эффективны команды, которые проводят суда. Очевидно, есть проблемы с лоцманами», — сказал он. Однако 7 апреля представитель управления Суэцкого канала (SCA) Усама Раби заявил, что все же ответственность за случившееся несет капитан Ever Given. Ту же мысль он высказывал и на пресс-конференции в конце марта. Он защищал лоцмана, предоставленного судну. И обосновал свою уверенность тем, что «лоцман дает советы, но окончательное решение принимает капитан». Потенциальную ошибку увидели в управлении судном или регулировании его скорости. «С нашей стороны не было никаких ошибок, и мы не несем никакой ответственности», — сказал Раби. Капитан без маневра Международный эксперт в области морского судоходства, главный редактор интернет-издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко рассказал «360», что ситуация обстоит не совсем так, как описывают ее в управлении Суэцкого канала. Глава администрации Суэцкого канала говорит непрофессиональную чушь — в части превышения скорости, например. Судно шло в составе каравана: впереди суда, сзади суда. В караване невозможно резко увеличить или снизить скорость Михаил Войтенко. Ошибка капитана тоже маловероятна: допустить ее просто негде, уверен Войтенко. В канале узкий и прямой проход, а суда в караване постоянно движутся, поэтому пространства для маневра у капитана нет. «Там даже не дать никакую команду на руль. Ты идешь за судном, которое идет впереди тебя. Справа и слева по несколько десятков метров, то есть ты сразу втыкаешься в берег Суэцкого канала. Какая тут может быть ошибка?» — удивился Войтенко. Основной причиной произошедшего морской эксперт назвал сильное влияние ветра на такие гигантские контейнеровозы, как Ever Given. Эксперт объяснил, что у таких судов колоссальная парусность, а значит, его может просто «сдувать» — ветра на Суэцком канале появляются и исчезают внезапно, но имеют огромную силу. «В таком случае капитан практически ничего не может сделать имеющимися под его контролем средствами — скорость и маневр. Ситуацию могли спасти только буксиры — как раз то, чем Суэцкий канал проход этих гигантов не обеспечивает», — уверен Войтенко. Администрации Суэцкого канала давно стоило просчитать риски, добавил эксперт. И принять решение: либо запретить огромным контейнеровозам транзит, либо сопровождать их дополнительными средствами безопасности — буксирами. «Чтобы в таком случае подскочили буксиры, оттянули судно или хотя бы смягчили столкновение. Но администрация просто этого не делает», — заключил Войтенко. Канал «Мальборо» Проблема с лоцманами тоже есть, считает Войтенко. Он рассказал, что моряки годами жалуются на взяточничество сотрудников: якобы без материального стимула там работать не хотят. Взятки берут сигаретами — из-за этого, по словам Войтенко, моряки даже прозвали Суэцкий канал каналом «Мальборо». Причем в администрации канала установили политику «нулевой толерантности» ко взяточничеству, так что капитаны тоже могут поплатиться за «подношение», если его кто-то заметит. Те, кому отказывают во взятках, ведут себя по-хамски, отказываются принимать участие в управлении судном. Оно по завершении транзита ставится на якорь. Находятся какие-то недостатки, судно арестовывается, судовладелец штрафуется, а капитана выпинывают с работы Михаил Войтенко. И другие решения Управление Суэцкого канала планирует расширить южную часть водного пути. Именно там недавно и сел на мель Ever Given. Усама Раби уточнил, что отрезок могут сделать 400-метровым. В управлении также изучают возможность купить краны, которые потенциально способны разгружать контейнеры на высоте до 52 метров. Суэцкий канал соединяет Средиземное море с Красным. В 2020 году, по данным сайта Acercando Nacione, через него прошли 19 311 судов. Общий вес груза на них составил порядка 1210 миллионов тонн — это 12% от всей мировой торговли. По каналу чаще всего перевозят нефть — порядка двух миллионов баррелей ежедневно — и около 8% сжиженного природного газа. Кризис с Ever Given указал на проблемы логистики и вывел на повестку дня вопрос об альтернативных маршрутах. Пока обходной путь выйдет только дороже, займет больше времени, а из-за пиратов не будет безопасным.