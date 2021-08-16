Егорьевск в прошлые века был знаменит ежегодными ярмарками. С тех пор в городе осталось несколько площадей, которые требовали реконструкции. К 2021 году это удалось сделать — и площади стали центром притяжении людей всех возрастов.

О благоустройстве в Егорьевске рассказал глава округа Александр Гречищев на рабочем заседании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с министрами.

Площади и исторический центр Егорьевска

Главным проектом по благоустройству в Егорьевске стала реконструкция центральной части города, где сохранились купеческие особняки XIX века. Рабочие убрали провода, благодаря чему открыли фасады зданий, на улицах установили видеонаблюдение и новое освещение.

«Обновили плитку, а главное — изменили схему движения транспорта. Благодаря этому в центре города образовалось новое общественное пространство на площади более 2,5 гектара», — рассказал глава округа Александр Гречищев.

На площади построили фонтан, открыли пространство для детей и молодежи. Отдельное внимание уделили комфортной и доступной среде. На площади появились пандусы, тактильная плитка, навигация для слабовидящих.

Источник фото: телеканал «360»

Частично вернули историческое здание храма на Соборной площади, которое было снесено в 1935 году. На месте разрушенного Успенского собора архитекторы создали его оттиск, который стал частью рисунка тротуарной плитке.

«Изменения не только привлекли внимание жителей города, но и создали условия для развития малого бизнеса. Вместе с людьми на площади появились кафе, точки питания и продажи сувениров», — отметил глава округа.

Источник фото: телеканал «360»

В программу реконструкции было включено и одно из зданий Егорьевского музея — краеведческий отдел. Капитальный ремонт начнется уже в этом году. Этот музей очень важен для города, так как он входит в топ-30 в Европе. За последний год его посетили около 50 тысяч человек.

Источник фото: телеканал «360»

Второй этап благоустройства — на площади Александра Невского. Реконструкция проходит в рамках проекта президента, направленного на благоустройство малых и средних исторических городов. Округ на всероссийском конкурсе смог получить грант.

«На площади расположен храм в честь святого Александра Невского. Этот храм является одним из крупных в стране, освященных в честь этого святого. Площадь при храме значительно расширили. Ее вымостили плиткой. Здесь установили новое освещение, архитектурные формы, дополнительные лавочки», — рассказал глава округа.

Работы завершат в сентябре. Зимой на площади жители и гости города уже смогут кататься на коньках.

Источник фото: телеканал «360»

Парки Егорьевска

Парки в Егорьевске также не остаются без внимания. В округе их три. Один из них — «Пегас». По словам Александра Гречищева, он стал любимым объектом у детей. В парке продолжают открывать новые игровые площадки. Например, на прошлой неделе запустили цепочную карусель.

Источник фото: телеканал «360»

В 2015 году благодаря программе губернатора «Парки Подмосковья» началась реконструкция основного парка «200 лет Егорьевску». С тех пор на месте пустыря появились километры велодорожек, освещение, яблоневый сад и тематические аллеи. Построили детскую и спортивную площадки, музыкальный фонтан. Посетители могут взять велосипед напрокат, а для молодежи построили скейт-парк. На этом благоустройство парка не закончится. В 2020 году его ждут глобальные преобразования.

«Мы хотим сделать этот парк в тематике, посвященной героям произведений нашего земляка Эдуарда Успенского. Здесь появятся новые детские площадки. Например, в виде так называемой коробки с апельсинами. Установим большую сцену, сделаем роллерную трассу, аттракционы», — рассказал о благоустройстве парка Гречищев.

Источник фото: телеканал «360»

Парк находится на берегу единственной водной артерии — реки Гуслицы, которая протекает через весь город. И было бы неправильно не благоустроить это место.

«Она уже давно нуждается в реабилитации. Об этом неоднократно просили жители. Проект разработали. В следующем году приступаем к работам», — отметил глава городского округа.

Рабочие очистят русло, укрепят берега, вырубят поросль, вдоль реки обустроят велодорожку.

Строительство школ и детсадов

Помимо парков и площадей жители хотят видеть новые социальные объекты. С начала года в Егорьевске построили шесть новых детских садов. В городе достаточно школ, чтобы все дети занимались в первую смену.

«Но многие школы старые. Некоторые здания дореволюционной постройки и нуждаются в капитальном ремонте», — сказал Гречищев.

В прошлом году одну из школ уже отремонтировали по президентскому проекту. Благодаря расширению пришкольной территории удалось установить новые спортивные объекты.

Источник фото: телеканал «360»

Одним из самых популярных мест в Егорьевске стал физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном «Гуслица». Его построили недавно, а посетителей всегда много.

Источник фото: телеканал «360»

Строительство медучреждений

Долгое время жительницы Егорьевска были вынуждены посещать женскую консультацию в неприспособленном для этого здании. Она находилась на третьем этаже, им приходилось подниматься по крутым лестницам. По поручению губернатора Московской области в Егорьевске появилась современная женская консультация.

Источник фото: телеканал «360»

В медицине важно не только строительство новых объектов, где жители могут получить врачебную консультацию, но и подготовка врачей. В 2020 году в городе появилось новое здание медицинского училища. Более 10 лет этот проект был заморожен, стройка не велась.