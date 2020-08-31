Егора Жукова избили у подъезда, а перед этим отчислили из ВШЭ. Какие еще проблемы активисту принесло лето

В Москве завели уголовное дело об избиении. СМИ считают, что пострадавшим является активист Егор Жуков, которого как раз в это время атаковали два человека. Что известно о нападении и молодом журналисте, которого в 2019 году обвинили в призывах к экстремизму, а недавно исключили из ВШЭ.

В Москве два человека примерно в 22:00 в воскресенье избили мужчину. После этого полиция сообщила, что по факту побоев заведено уголовное дело. В то же время в Instagram фигуранта «московского дела» и внештатного корреспондента «Новой газеты» Егора Жукова появились фотографии, на которых у него разбито лицо. Отмечалось, что на него напали возле дома, побили, после чего скрылись на самокатах. У активиста ничего не украли, поэтому Жуков считает, что злоумышленники его били целенаправленно.

Жуков отправился в ОВД по Можайскому району, чтобы составить заявление. Также он зафиксировал все травмы в больнице. Врачи сначала сообщили о сотрясении мозга и подозрении на черепно-мозговую травму, но утром в понедельник в соцсетях Жукова появилась информация, что серьезных травм он не получил и находится с родителями дома.

Это уже второе нападение на Жукова за полтора месяца. 24 июля на него также накинулись около подъезда, но ему удалось сбежать. На видео ниже видно, что у молодого человека травмирована рука.

Прошлое дело

В августе 2019 года Жукова арестовали, обвинив в участии в массовых беспорядках в ходе несанкционированной акции в Москве 27 июля. Спустя месяц его перевели под домашний арест.

Позже Следственный комитет снял первоначальное обвинение и предъявил новое — в публичных призывах к экстремизму. Поводом для этого стали ролики Жукова на YouTube. Зачитывая приговор, судья подчеркнула, что молодой человек призывал к мятежу, говоря, что «с системой нужно жестко бороться». Также Жуков цитировал книгу Джина Шарпа «198 способов ненасильственного протеста».

Особое внимание следствия привлекла фраза: «Тут нужно хвататься за любые формы протеста». Это предложение прозвучало в одном из роликов. На заседании сам Жуков выступил с последним словом, отметив, что никогда не призывал людей к насилию.

Однако суд приговорил активиста к трем годам условно, ему запретили в течение двух лет заниматься администрированием сайтов. В это понятие входит также запрет на ведение соцсетей. В середине сентября 2019 года Росфинмониторинг внес Жукова в список экстремистов и террористов, напомнила «Газета.ru».

ВШЭ

Жукову 22 года. Летом 2020 года он закончил обучение по направлению «политология» факультета социальных наук НИУ ВШЭ. В вузе он ценил то, что каждый день мог оказаться в «пространстве свободной дискуссии», о чем говорил в своем ролике на YouTube. После окончания обучения молодой человек решил поступить в магистратуру и был зачислен, но только на полтора часа.

Чтобы поступить в магистратуру, Жуков сдавал вступительные экзамены, к которым приложил свое портфолио — фильм «Отменить призыв». В том числе благодаря этому проекту он набрал самый высокий балл и его приняли на профиль «Практики современного искусства».

Источник фото: YouTube/«Команда Жукова»

27 августа из ВШЭ ему пришло письмо со словами: «Здравствуйте, Жуков Егор Сергеевич. Договор на платное обучение по образовательной программе „Практики современного искусства“ от 21.08.2020 заключен». После этого сообщения Жуков оплатил обучение, так как на направлении не было бюджетных мест. Однако через полтора часа, по словам молодого человека, пришло другое письмо из ВШЭ с текстом: «Договор на платное обучение по образовательной программе „Практики современного искусства“ расторгнут».

Спустя какое-то время Жукову якобы написала некая сотрудница ВШЭ, которая рассказала активисту, что его не зачислили «по указке сверху». Якобы начальник отдела договоров вуза сказал ответственному за прием студентов следующее: «Я тебя уволю, если этот человек будет зачислен».

В самом вузе сообщили, что эта информация не соответствует действительности, а набор студентов на профиль «Искусство кино: режиссура и драматургия», на который был зачислен Жуков, был отменен из-за ухода куратора профиля — режиссера Владимира Мирзоева.

«Команда Жукова» связалась с Мирзоевым и попыталась узнать, почему ушел режиссер. Он ответил, что «не хочет подставлять друзей», а «в эту историю вмешались обстоятельства непреодолимой силы».