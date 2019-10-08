Егор Крид снова в родительской осаде. В его концертах нашли пропаганду ЛГБТ и презрение к женщинам

Концерты Егора Крида снова под угрозой. Родители из Тюмени и Ярославля хотят отменить выступления певца или хотя бы изменить возрастную маркировку. Претензии все те же — мат, обилие сексуальной темы и пропаганда нетрадиционных отношений.

Ярославль

Концерт Егора Крида в Ярославле намечен на 16 октября. На сайте артиста сообщается, что «один из главных сердцеедов современной сцены» выступит в комплексе «Арена 2000». Вот только жителя Ярославля Илью Дианова возмутило, что попасть на концерт этого сердцееда могут все, кому больше 12 лет.

«Дает понять, что быть геем лучше, чем не геем». Тюменские родители восстали против концертов Крида Подробнее

«Я не против концерта Егора Крида, я не согласен с возрастным ограничением на данный концерт. Я за его деятельностью не слежу. Но, когда мне рекламный баннер попался, там стоит 12+ возрастное ограничение, это у меня вызвало бурю негодования. <…> Ненормативная лексика присутствует в песнях, я не буду называть название. Возрастное ограничение, на мой взгляд, — несовершеннолетним людям там нечего делать», — рассказал «360» Дианов.

Возрастное ограничение возмутило Дианова настолько, что он обратился в прокуратуру. Там заявление переслали в Роскомнадзор, поскольку речь идет о защите детей от информации, которая может причинить вред их здоровью или развитию.

«Срок рассмотрения всех заявок 30 дней, и она может рассматриваться до 2 ноября, а концерт 16 октября. Я, конечно, надеюсь, что они адекватно подойдут к рассмотрению этой заявки», — добавил Дианов.

Мне просто обидно, что нашу молодежь уводят немного не туда Илья Дианов.

Тюмень

Аналогичную борьбу с Кридом организовал родительский комитет Тюменской области. Они опубликовали на своем сайте обращение, где указали на то, что может повредить современной молодежи, которая слушает Крида.

Игорь Крутой засмущался во время танца с Егором Кридом Подробнее

«Егор Крид отличается определенной тематикой песен. Там речь идет о сексе, об уничижительном отношении к полу, женщины очень часто **** называются. Их посылают на три буквы. И наши девушки считают, что это хорошо и замечательно. Сексуально ориентированное творчество», — рассказал «360» член правления тюменского родительского комитета Андрей Генерозов.

По его словам, скоро члены комитета опубликуют анализ творчества Крида, в котором, в том числе, принимали участие специалисты Роскомнадзора. Кроме нецензурной лексики, уничижительного отношения к женщинам, тюменские родители усмотрели в песнях также пропаганду нетрадиционных отношений. А это, как считает Генерозов, опасно, ведь Крид является кумиром молодежи.

«Я ненавижу российский шоу‐бизнес»: Егор Крид дал интервью Дудю Подробнее

«Егор Крид в своих интервью, в своих выступлениях, есть даже видео, где он общается с детьми, он дает понять, что быть геем лучше, чем не быть геем. Конечно, это отретушировано, но, кто внимательно слушает, тот понимает, что он имеет в виду. Это значит, что он весьма лоялен к нетрадиционным отношениям», — объяснил Генерозов.

Он заметил, что дети могут слушать Крида и других рэперов дома, если им это позволяет семья. Но на концертах речь идет не о конкретных детях, а об обществе в целом.

«У меня дети, не скажу, что совсем рэп не слушают, потому что у них есть друзья, которые им его рекламируют. Но на концерты точно не ходят. Я провожу с ними определенные беседы, обращаю внимание на ролики, на тексты, они со мной обычно соглашаются. Может слушают как-то по-партизански, вне моего присутствия», — рассказал Генерозов.

Тюменские родители к правоохранителям пока не обращались. Но концерт Крида в этом городе пройдет на месяц позже ярославского, 19 ноября, так что время еще есть. Пока же они ограничились обращением.

Год назад Егор Крид отменил концерт в Дагестане. Он должен был выступить 9 сентября 2018 года, но после анонса в соцсетях пользователи потребовали отменить концерт, не то артиста ждут продажа в рабство, изнасилование и даже убийство. Мероприятие отменили «из-за неспокойной обстановки».

Кстати, кроме Тюмени и Ярославля, Егор Крид до Нового года собирается выступить еще в более чем 10 городах. Там пока родители не выражали недовольства. Выступление запланировано, в том числе, в Томске, где в прошлом году родители собирали петицию против концерта Крида. Но тогда на мероприятие было установлено возрастное ограничение 6+.