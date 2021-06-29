Одним QR-коды, другим свобода. Егор Крид с размахом отметил день рождения вопреки ограничениям и здравому смыслу

Пока простые жители Москвы вынуждены получать QR-коды для походов в кафе и рестораны, соблюдать социальную дистанцию и носить маски, Егор Крид с друзьями масштабно отметил свое 27-летие. На вечеринке в особняке на берегу Москвы-реки было людно, о социальной дистанции или проверке здоровья гостей речи не шло.

Правила не для всех?

Как раз в день, когда в Москве начали действовать новые ограничения, рэпер Егор Крид устроил празднование своего 27-летия. Несмотря на тревожные новости о росте числа заболевших и увеличивающейся опасности мутирующих штаммов коронавируса, грандиозное веселье со всеми своими друзьями исполнитель отменять не стал.

В частном особняке на берегу Москвы-реки собралось много знаменитостей. В Instagram некоторые гости писали, что даже не могут отметить и пересчитать всех присутствовавших — так много было звезд. Среди приглашенных оказались рэперы Тимати, Клава Кока, Джиган со своей супругой Оксаной Самойловой, певица Глюкоза и участница группы Little Big Соня Таюрская, блогеры Эльдар Джарахов и Даня Милохин. И это только самые известные из засветившихся на модной тусовке.

На вечеринке Егор Крид представил новую песню «Здравствуйте», исполнил несколько уже опубликованных хитов, затем уступил место более молодым исполнителям. В целом веселье не предполагало никаких антиковидных ограничений.

Возможные последствия

Какими будут последствия праздника — покажет время. Остается только надеяться на то, что никто из многочисленных гостей не заразил всех остальных присутствующих. Никто из знаменитостей не вспомнил о том, что певица МакSим остается в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Аудитория звезд не видит в их веселье ничего предосудительного. Под публикациями со дня рождения Егора Крида — восторги, восхищения и поздравления. Молодые фанаты смотрят на то, как их кумиры пренебрегают всеми мерами предосторожности, так что несложно представить, как они сами будут относиться к таким мерам.

К тому же Егор Крид не единственный, кто решился на праздничные гулянья, несмотря на эпидемическую обстановку. Не так давно в Москве, на Северном речном вокзале, команда Techno Rooms устроила дискотеку без масок, перчаток и социальной дистанции.

А в Бурятии нарушать карантинный режим и вовсе позволил себе местный чиновник. Он закатил свадьбу, хотя в регионе обстановка с коронавирусом одна из наиболее тяжелых по стране.

Пока же во всем мире свирепствует индийский штамм коронавируса, который оказался не только заразнее, но и опаснее. Сейчас, по данным врачей, порядка 90% заболеваний приходится именно на этот вариант вируса. Причем развивается он в организме человека быстрее: всего за несколько дней он может серьезно поразить легкие. Ученые уже нашли и другие, более поздние мутации, например штаммы «дельта плюс» и «лямбда».

В Минздраве предупредили, что из-за быстрой мутации вакцина от коронавируса может оказаться менее эффективной в случае с новыми штаммами. Именно поэтому особенно важно продолжать соблюдать меры предосторожности даже после вакцинации.