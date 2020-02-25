Накануне Egypt Independent со ссылкой на адвоката Мубарака сообщала, что бывшего президента перевели на интенсивную терапию. В прошлом месяце сын экс-лидера рассказал, что политик перенес операцию и находится в госпитале. Тогда его состояние было стабильным.

Хосни Мубарак стал президентом Египта в 1981 году. Его предшественника убили во время военного парада. Став главой государства, новый лидер ввел в стране чрезвычайное положение и начал борьбу с коррупцией. Он же смягчил условия деятельности оппозиции.

В 2011 году в Египте начались массовые манифестации против 30-летнего режима власти Мубарака. Демонстранты требовали его отставки, отмены чрезвычайного положения, борьбы с безработицей и нехваткой жилья, увеличения зарплаты, снижения роста цен на продукты, а также свободу слова.

В этом же году президент распустил правительство. Сам Мубарак планировал остаться на посту до новых выборов, которые должны были пройти осенью 2011 года. Об этом он сообщил народу в своем телеобращении. При этом глава государства отметил, что не будет участвовать в президентской гонке. Однако народные волнения не утихли и 11 февраля Хосни Мубарак отбыл в Шарм-эш-Шейх и окончательно сложил с себя полномочия. Он передал власть Высшему совету Вооруженных сил. Уже бывшего президента арестовали. Его признали виновным в коррупции и приговорили к тюремному заключению. Три года назад его освободили после шести лет заточения.

Слишком рано сдался

Однако специалист по Южному Кавказу и Ближнему Востоку, политолог из Азербайджана Тофик Аббасов уверен, что Мубарак рано сдался. «Последующие события показали, что он мог бы и дальше стоять на своем посту, не подписывать свой приговор об отставке и выдержать натиск революционных масс, которые вышли на площади крупных городов Египта. Но он проиграл стратегическую инициативу, развернувшуюся на улицах», — отметил собеседник «360».

При этом политолог провел параллель между событиями в Египте и на Майдане в Киеве. По словам Аббасова, это было практически одно и то же: «Были третьи силы, которые способствовали потерям, а они, в свою очередь, сыграли эмоциональную роль. Важные роли сыграли, конечно, нерешительность Мубарака и упаднические настроения Януковича», — добавил специалист.

После свержения Мубарака Египет еще долго не мог вернуться к нормальной жизни. Эта страна стала отправным пунктом «арабской весны» — волны протестов и восстаний, прокатившейся по арабскому миру в 2011 году. Тогда произошли революции в Тунисе и Йемене, гражданские войны в Ливии и в Сирии, гражданское восстание в Бахрейне, массовые протесты в Алжире, в Ираке, в Иордании, в Марокко и в Омане. Не менее значительные протесты были в Кувейте, Ливане, Мавритании, в Саудовской Аравии, Судане, Джибути и Западной Сахаре. «Эта революционная волна застала врасплох буквально всех», — заявил Аббасов.

По подсчетам Международного валютного фонда, потери основных стран составили более 55 миллиардов долларов. Также с 2011 года отметился рост мировых цен на нефть, что вызвало волнения в Ливии. В Сирии не прекращается гражданская война. На время «весны» пришелся и пик миграции из стран, охваченных ею. Тогда в ЕС бежало порядка 140 тысяч человек.