Самый страшный день. Американец рассказал, во что превратилась его поездка в Москву
Историю своего путешествия американец опубликовал на Reddit. Он быстро оформил визу и прилетел в столицу РФ, а паспортный контроль с первого раза пройти не смог.
Раньше я весил около 140 килограммов и потерял 60 за восемь месяцев. На радостях запланировал поездку в Москву. <…> Сотрудник посмотрел на мою фотографию, на меня и начал задавать вопросы. Зачем я приехал, куда направляюсь, надолго ли собираюсь остаться и почему пытаюсь въехать в страну по поддельному паспорту
Он предположил, что изменился в лице, поскольку сильно похудел. Снимок в документах американца был старый.
Иностранец попал в участок, где его допрашивали пять часов. Житель США пожаловался, что его якобы хотели задержать и грозились депортировать. Путешественник предъявил правоохранителям все документы и даже показал посты на Facebook пятилетней давности. Мужчина тогда размещал фотографии в ходе программы по снижению веса.
«Позвонил мой врач и личный тренер. Только тогда они мне поверили и отпустили. <…> Самый страшный день в моей жизни!» — заявил автор поста.
Он посоветовал всем, кто серьезно сбросил вес, получить новый паспорт во избежание подобных недоразумений.
Когда именно произошел инцидент, американский турист уточнять не стал. Сейчас авиасообщение между РФ и США приостановлено из-за пандемии коронавируса.