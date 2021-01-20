Самый страшный день. Американец рассказал, во что превратилась его поездка в Москву

Житель США решил отпраздновать свое похудение на 60 килограммов поездкой в Москву. Прибытие в Россию он описал как самый страшный день в жизни: мужчину заподозрили в попытке попасть в страну нелегально.

Историю своего путешествия американец опубликовал на Reddit. Он быстро оформил визу и прилетел в столицу РФ, а паспортный контроль с первого раза пройти не смог.

Раньше я весил около 140 килограммов и потерял 60 за восемь месяцев. На радостях запланировал поездку в Москву. <…> Сотрудник посмотрел на мою фотографию, на меня и начал задавать вопросы. Зачем я приехал, куда направляюсь, надолго ли собираюсь остаться и почему пытаюсь въехать в страну по поддельному паспорту турист из США.

Источник фото: pixabay

Он предположил, что изменился в лице, поскольку сильно похудел. Снимок в документах американца был старый.

Иностранец попал в участок, где его допрашивали пять часов. Житель США пожаловался, что его якобы хотели задержать и грозились депортировать. Путешественник предъявил правоохранителям все документы и даже показал посты на Facebook пятилетней давности. Мужчина тогда размещал фотографии в ходе программы по снижению веса.

«Позвонил мой врач и личный тренер. Только тогда они мне поверили и отпустили. <…> Самый страшный день в моей жизни!» — заявил автор поста.

Сотрудник таможенного поста в РФ. Источник фото: РИА «Новости»

Он посоветовал всем, кто серьезно сбросил вес, получить новый паспорт во избежание подобных недоразумений.

Когда именно произошел инцидент, американский турист уточнять не стал. Сейчас авиасообщение между РФ и США приостановлено из-за пандемии коронавируса.