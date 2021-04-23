Египет станет доступным для российских туристов. Что надо знать о поездке?

Египет вот-вот официально распахнет свои двери для российских туристов. Лидеры двух стран договорились полностью возобновить авиасообщение. Туроператоры готовятся считать деньги, а врачи напоминают, что лучший способ обезопасить себя на египетских курортах — вакцинация.

Россиян, желавших отдохнуть за границей, спасет Египет. Сегодня власти двух стран договорились полностью возобновить авиасообщение.

Точной даты, когда это произойдет, пока нет, но предполагается, что это будет после 10 мая. Туры в Египет, как и ожидалось, станут заменой Турции, авиасообщение с которой ограничили пока до начала лета. Многие россияне, которые летали к египетским пляжам через Стамбул или Анталью, прокладывали путь через Минск, что привело к подорожанию авиабилетов в Белоруссию.

Ранее эксперты предположили, что после открытия Египта там отдохнут более полумиллиона российских туристов. И это только в первый месяц после возобновления авиасообщения. По прогнозам, отпуск на двоих мог обойтись для путешественников в 60–65 тысяч рублей.

ПЦР-тесты могут отпугнуть

Генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян в беседе с «360» отметил, что оценить предполагаемые объемы российских туристов пока трудно. Все будет зависеть от региональной доступности. Москва вполне оперативно сможет поднять много самолетов. Но люди любили покупать путевки в Египет за счет доступности в своем регионе.

«При самом благоприятном варианте открытия сообщения, то есть без ограничений, как это было в прошлом году с Турцией, можно говорить о полутора-двух миллионах за сезон. Это вполне достижимые показатели при неужесточении и снятии ряда ограничений еще и в самом Египте», — сказал эксперт.

Артур Мурадян уточнил, что если полеты начнутся после майских праздников, то это будет египетское межсезонье. О реальных потоках можно будет говорить ближе к концу сентября — началу октября, когда в Египте традиционно начнется «бархатный» сезон.

У российских перевозчиков — как аффилированных с операторами, так и нет — все разрешения получены. Эксперт отметил, что отрицательным фактором может стать то, что при покупке тура за 60–80 тысяч рублей туристам сверх того придется еще отдать деньги на ПЦР-тесты. И это многих может притормозить.

Египет готов к приему гостей

Артур Мурадян рассказал, что отели и туристические инфраструктуры Египта готовы к приему гостей. На данный момент там отдыхает больше туристов, чем на Мальдивах и на Сейшелах вместе взятых. Кроме того, отельно-туристическая инфраструктура прошла ряд модернизаций и изменений.

«Но это не альтернатива Турции по соотношению „цена — качество“. Впрочем, и нет такой страны, которая могла бы быть именно в этом диапазоне альтернативой. Египет — более бюджетное и более доступное для массового отдыха направление с рядом преимуществ, например с экскурсиями и дайвингом», — уточнил эксперт.

По словам Артура Мурадяна, цены туров сразу после открытия, возможно, будут довольно высокими, а затем наступит стабилизация. Путевки будут стоить от 40 тысяч рублей. Кроме того, эксперт не исключил возвращения горящих путевок, которых россияне не видели уже два года.

«А вот с глубиной спроса картина не очень хороша, так как потребитель весьма чутко реагирует на новости. Сейчас в Египте идет рост волны заболеваний, и если власти страны увидят, что третья волна коронавируса набирает обороты, будут ограничения. Сейчас же действует ограничение 50% загрузки отелей», — сказал Артур Мурадян.

Защити себя сам

Сейчас проблема защиты своего здоровья стоит как никогда остро. Истосковавшимся по отдыху россиянам хочется понежиться под египетским солнцем, но еще больше хочется не слечь с коронавирусной инфекцией. И даже неполная загрузка отелей выглядит не самой надежной мерой.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал «360», что лучший способ обезопасить себя — вакцинироваться. С коллегой полностью согласился и врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Те, кто еще не ходили на прививку, обезопасить себя на майские праздники уже не успеют. Но это нужно сделать с учетом на будущее, отметили оба собеседника. Также стоит помнить о дистанцировании, как можно меньше контактировать с чужими людьми, носить маски и как можно чаще мыть руки.