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    23 апреля 2021, 18:29

    Египет станет доступным для российских туристов. Что надо знать о поездке?

    Анастас Машковцев, Ольга Нижельская

    Египет вот-вот официально распахнет свои двери для российских туристов. Лидеры двух стран договорились полностью возобновить авиасообщение. Туроператоры готовятся считать деньги, а врачи напоминают, что лучший способ обезопасить себя на египетских курортах — вакцинация.

    Авиабилеты и медицинская маска на фоне пейзажа с пальмами

    Россиян, желавших отдохнуть за границей, спасет Египет. Сегодня власти двух стран договорились полностью возобновить авиасообщение.

    Точной даты, когда это произойдет, пока нет, но предполагается, что это будет после 10 мая. Туры в Египет, как и ожидалось, станут заменой Турции, авиасообщение с которой ограничили пока до начала лета. Многие россияне, которые летали к египетским пляжам через Стамбул или Анталью, прокладывали путь через Минск, что привело к подорожанию авиабилетов в Белоруссию.

    Ранее эксперты предположили, что после открытия Египта там отдохнут более полумиллиона российских туристов. И это только в первый месяц после возобновления авиасообщения. По прогнозам, отпуск на двоих мог обойтись для путешественников в 60–65 тысяч рублей.

    ПЦР-тесты могут отпугнуть

    Генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян в беседе с «360» отметил, что оценить предполагаемые объемы российских туристов пока трудно. Все будет зависеть от региональной доступности. Москва вполне оперативно сможет поднять много самолетов. Но люди любили покупать путевки в Египет за счет доступности в своем регионе.

    «При самом благоприятном варианте открытия сообщения, то есть без ограничений, как это было в прошлом году с Турцией, можно говорить о полутора-двух миллионах за сезон. Это вполне достижимые показатели при неужесточении и снятии ряда ограничений еще и в самом Египте», — сказал эксперт.

    Артур Мурадян уточнил, что если полеты начнутся после майских праздников, то это будет египетское межсезонье. О реальных потоках можно будет говорить ближе к концу сентября — началу октября, когда в Египте традиционно начнется «бархатный» сезон.

    У российских перевозчиков — как аффилированных с операторами, так и нет — все разрешения получены. Эксперт отметил, что отрицательным фактором может стать то, что при покупке тура за 60–80 тысяч рублей туристам сверх того придется еще отдать деньги на ПЦР-тесты. И это многих может притормозить.

    Египет готов к приему гостей

    Артур Мурадян рассказал, что отели и туристические инфраструктуры Египта готовы к приему гостей. На данный момент там отдыхает больше туристов, чем на Мальдивах и на Сейшелах вместе взятых. Кроме того, отельно-туристическая инфраструктура прошла ряд модернизаций и изменений.

    «Но это не альтернатива Турции по соотношению „цена — качество“. Впрочем, и нет такой страны, которая могла бы быть именно в этом диапазоне альтернативой. Египет — более бюджетное и более доступное для массового отдыха направление с рядом преимуществ, например с экскурсиями и дайвингом», — уточнил эксперт.

    По словам Артура Мурадяна, цены туров сразу после открытия, возможно, будут довольно высокими, а затем наступит стабилизация. Путевки будут стоить от 40 тысяч рублей. Кроме того, эксперт не исключил возвращения горящих путевок, которых россияне не видели уже два года.

    «А вот с глубиной спроса картина не очень хороша, так как потребитель весьма чутко реагирует на новости. Сейчас в Египте идет рост волны заболеваний, и если власти страны увидят, что третья волна коронавируса набирает обороты, будут ограничения. Сейчас же действует ограничение 50% загрузки отелей», — сказал Артур Мурадян.

    Защити себя сам

    Сейчас проблема защиты своего здоровья стоит как никогда остро. Истосковавшимся по отдыху россиянам хочется понежиться под египетским солнцем, но еще больше хочется не слечь с коронавирусной инфекцией. И даже неполная загрузка отелей выглядит не самой надежной мерой.

    Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал «360», что лучший способ обезопасить себя — вакцинироваться. С коллегой полностью согласился и врач — иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

    Те, кто еще не ходили на прививку, обезопасить себя на майские праздники уже не успеют. Но это нужно сделать с учетом на будущее, отметили оба собеседника. Также стоит помнить о дистанцировании, как можно меньше контактировать с чужими людьми, носить маски и как можно чаще мыть руки.