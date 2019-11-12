ЕГЭ выводят в интернет. Онлайн-экзамен приведет сразу к нескольким проблемам

ЕГЭ могут перевести в онлайн-режим. Уже в 2021 году выпускники могут сдавать таким образом экзамен по информатике. «360» разбирался, зачем это нужно и будет ли школьникам и педагогам удобнее.

В Рособрнадзоре рассматривают возможность перевода сдачи ЕГЭ в онлайн-режим. Об этом на Всероссийской встрече с родителями рассказал глава ведомства Сергей Кравцов. Для этого, по его словам, необходимо решить множество вопросов и, в частности, технически подготовить регионы.

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«Если мы поймем вместе с региональными министерствами, что мы готовы к ведению экзамена в онлайн-режиме, то, наверное, мы эту технологию реализуем. Но я подчеркиваю, что мы должны быть на 100% уверены, что не будет никаких сбоев, не будет никаких задержек во времени, будет корректная проведена оценка всех результатов», — цитирует его слова ТАСС.

Пробный экзамен успешно прошел 30 октября. В этом учебном году никаких изменений не будет, но в следующем выпускники сдадут онлайн-ЕГЭ по информатике. Однако глава Рособрнадзора сомневается, что до 2022 года проверку знаний полностью смогут перевести в онлайн-режим.

«Я не думаю, что это (сдача ЕГЭ онлайн — прим.ред.) будет в следующем году или через учебный год, потому что это большая ответственная работа», — подчеркнул Кравцов.

Своевременное решение

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил «360», что считает решение своевременным. Нужно пользоваться современными технологиями. Если сейчас регулярно звучат предложения о введении цифрового дистанционного образования, то почему бы не перевести ЕГЭ в онлайн-режим.

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«Чтобы ученик подходил к компьютеру, набирал код, входил в него, отвечал на вопросы, а результаты бы попадали в некую общенациональную базу. Которая давала государству представление об уровне образованности молодого поколения напрямую», — добавил Онищенко.

Школьникам, по его мнению, тоже станет удобнее. Например, им не придется ездить по вузам с копиями результатов ЕГЭ, а можно будет просто отправлять ссылки на свои оценки. «Рособрнадзор на правильном пути», — резюмировал Онищенко.

Новая обуза

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец не уверена, что решение правильное — возможно, все станет только хуже. Сейчас, когда ребенок заполняет бумажный бланк, тот становится аргументом на апелляции. В электронном же виде «это все может вообще потеряться». К тому же могут возникнуть трудности с оснащением оборудованием для полноценной онлайн-сдачи ЕГЭ.

«Огромное количество бюджетных средств списано на ЕГЭ. Постоянно происходят какие-то реформы, усовершенствования. Уже понятно, что это отличная кормушка. Теперь придумали еще и этот момент», — сказала Волынец «360».

В нововведении, пояснила она, наверняка заинтересованы разработчики софта и производители техники. А вот детям и учителям это станет новой обузой. Потому что далеко не все школы оборудованы компьютерами, во многих дефицит учителей информатики. И если ребенок плохо владеет компьютером, то ему сложно будет нормально сдать экзамен даже при 100-процентной подготовке. Поэтому сначала школьников нужно сделать уверенными пользователями ПК и лишь затем переводить экзамен в онлайн.

Доказать знания

У члена комитета по образованию и науке Госдумы Лидии Антоновой тоже сомнения, что онлайн-режим возможен с нынешним уровнем развития технологий. В беседе с «360» она отметила, что главная проблема интернет-сдачи — установить личность ученика и доказать, что работу писал именно он.

Когда идет о ЕГЭ онлайн, главное — как идентифицировать того, кто пишет работу? Тема очень проблематичная. На сегодняшний день технического решения пока не было Лидия Антонова член комитета по образованию и науке.

Антонова подчеркнула, что такой формат сдачи экзамена удобен, но вопрос о подтверждении знаний того или иного выпускника еще стоит. Если появится техническое решение, которое будет контролировать процесс онлайн-сдачи так же жестко, как происходит сейчас с бумажным вариантом, то можно будет смело добавлять нововведения.