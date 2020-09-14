Ефремов в СИЗО сможет смотреть ТВ и заказывать еду. Как устроена жизнь заключенных в «Воднике»

После суда Михаила Ефремова отправили в московское СИЗО №5 «Водник». Уже стали известны условия, в которых актер будет находиться до рассмотрения его дела апелляционным судом, в том числе обширное меню следственного изолятора. «360» рассказывает о деталях жизни заключенных в «Воднике».

СИЗО «Водник»

Следственный изолятор №5, известный как СИЗО «Водник» (из-за близости к станции метро «Водный стадион»), прославился после смерти исполнительного директора Роскосмоса Владимира Евдокимова в марте 2017 года. Сначала основной версией произошедшего считали самоубийство, однако позднее были заведены уголовные дела против сокамерника погибшего и замначальника СИЗО по оперативной работе.

После этого случая следственному изолятору стали уделять больше внимания, в нем произошел ряд изменений. Например, как рассказал «360» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников, в камерах начали устанавливать видеонаблюдение, а с дверей изолированных санузлов сняли щеколды.

У «Водника», по словам Мельникова, нет особой специализации — в этом следственном изоляторе сидят подозреваемые и осужденные по совершенно разным статьям. До Михаила Ефремова известными «постояльцами» этого СИЗО были фигуранты «московского дела» Андрей Баршай, Владимир Емельянов, Егор Лесных и Максим Мартинцов, задержанные во время протестных акций летом 2019-го, блогер Александр Устинов (клевета, вымогательство, распространение порнографии), фигуранты «болотного дела» Алексей Гаскаров и Александр Марголин.

Сейчас, по информации Ивана Мельникова, Михаил Ефремов сидит с двумя заключенными, подозреваемыми в незаконном обороте наркотических веществ и в экономическом преступлении.

Экс-начальник криминальной милиции, адвокат Евгений Харламов рассказал «360», что в местах лишения свободы статус человека за пределами «зоны» не имеет большого значения и обычно не влияет на отношение других заключенных к человеку.

Если он будет себя вести правильно — вне зависимости от того, Ефремов он, Харламов, Васильев или кто-то еще, — к нему будут соответствующе относиться. И негатива он не должен вызывать, если не начнет себя вести по-хамски, с пренебрежением и без уважения Евгений Харламов.

При этом отрицать, что некий «бонус» у артистов в тюрьме все же есть, по мнению Евгения Харламова, тоже нельзя.

«Они же люди с экрана. А Ефремов почти всегда играл в позитивных ролях, большая часть населения к нему с уважением относится, если убрать этот суд», — добавил он.

Поведение артиста во время судебного процесса, тактика, выбранная им и его адвокатом, уверен Харламов, не должны повлиять на жизнь Ефремова в заключении.

«У нас каждый гражданин, человек вправе избирать ту позицию и тактику защиты, которая ему близка по его образу мышления, так что никто не сможет упрекнуть кого-то в том, как он себя вел в процессе», — заключил адвокат.

Удобства и возможности

Иван Мельников поделился с «360» подробностями того, как живут заключенные в московском СИЗО №5. По словам правозащитника, это один из лучших следственных изоляторов, недавно в большинстве камер был сделан ремонт, полностью укомплектован штат медицинских работников.

Обычно заключенные сидят в камерах на 12-20 человек, но есть и маломестные камеры — на четверых, — как у Ефремова. При этом большинство камер оборудовано телевизорами, заключенные могут смотреть бесплатные телеканалы и даже заказывать фильмы — за отдельную плату.

В большинстве корпусов есть так называемые спортзалы — пара тренажеров, гири, банкетка для жима лежа и столик для пинг-понга. Есть достаточно большой актовый зал, дополнительная спортивная площадка для заключенных хозяйственного отряда, можно организовывать спортивные матчи в СИЗО Иван Мельников.

Для пребывания на свежем воздухе на крыше «Водника» есть так называемые прогулочные дворики с перегородками и решетчатой крышей. По словам Мельникова, заключенные имеют право на часовую прогулку каждый день.

В СМИ появилась информация о том, какой выбор еды есть у Ефремова в СИЗО. Среди возможных для заказа блюд пицца, торты, курица с ананасами, шашлык, салаты и многое другое. Все это возможно благодаря сайту по заказу продуктов «ФСИН-Покупка».

«Для использования „ФСИН-Покупки“ заключенных выводят, в коридорах стоят специальные терминалы, либо им дают магазинные перечни товаров, так что человек может написать заявление и указать, какие именно товары ему нужны, и просит списать денежные средства с его расчетного счета, который заводят на каждого прибывшего в течение нескольких дней», — объяснил Мельников.

Такие удобства есть в некоторых колониях и следственных изоляторах: еду обычно доставляют в течение нескольких дней, поставки проходят один или два раза в неделю.

Пока говорить о том, когда Михаила Ефремова переведут в другое место отбывания наказания, рано. В «Воднике» он должен находиться до тех пор, пока не будет вынесен вердикт по апелляционному заявлению. Сейчас его еще не подали в суд — заявление бывшего адвоката Ефремова Эльмана Пашаева недействительно, а новый защитник еще не объявлен.