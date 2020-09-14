Ефремов в колонии, выборы в России и Нобелевка для Трампа. Неделя в фотогалерее

Главным политическим событием России на этой неделе стал единый день голосования, который из-за пандемии длился три дня. Михаила Ефремова отправили в колонию, в мире начинается вторая волна коронавируса, а Дональда Трампа номинировали на Нобелевскую премию.

Подробнее о том, что случилось с 7 по 13 сентября, — в фотогалерее «360».

Единый день голосования в России

С 11 по 13 сентября в России прошел единый день голосования. В этом году избиратели впервые могли сделать свой выбор в течение трех дней. Многодневное голосование устроили, чтобы снизить риск заражения новым типом коронавирусной инфекции. 11 и 12 сентября были дополнительными днями, а 13 — основным.

Выборы проходили в 83 субъектах России. В общей сложности на территории страны состоялось около девяти тысяч избирательных кампаний. Участки для голосования закрылись в разных субъектах 20:00 по местному времени. После этого комиссии приступили к подсчету голосов. Первые итоги выборов станут известны ночью.

Ефремова отправили в колонию

Пресненский суд Москвы 8 сентября признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП, которое произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима, лишила водительских прав на три года, а также обязали выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего курьера Сергея Захарова.

Ефремова поместили в СИЗО № 5 «Водник» в Москве. Актер планирует обжаловать приговор, но защищать его в апелляционной инстанции будет уже другой адвокат. Ранее осужденный заявил, что его защитник Эльман Пашаев подставил его на восемь лет. Нового адвоката для Ефремова выберет его супруга — возможно, его интересы будет представлять целая команда.

Вакцину от COVID-19 пустили в гражданский оборот

Первую российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» пустили в гражданский оборот. Препарат уже отправили в регионы — первая поставка будет пилотной, чтобы наладить логистические маршруты. После того, как вакцина поступит в субъекты России, людям начнут делать прививки.

Старт массовой вакцинации запланировали на октябрь 2020 года. Принуждать к прививке от коронавируса не станут — как и к остальным рекомендованным прививкам. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, раньше всех вакцину смогут получить жители, которые входят в группы риска. Речь идет про врачей и учителей.

Одновременно с этим будет проходить третья фаза клинических испытаний препарата — в ней примут участие 40 тысяч добровольцев. За людьми, которые сделают прививку от COVID-19, будут наблюдать в течение 9-12 месяцев.

Бейрут в огне. Снова

Крупный пожар вновь вспыхнул в порту Бейрута 10 сентября — спустя чуть больше месяца после взрыва, который разрушил половину города. Возгорание началось на складе, где хранились бочки с растительным маслом, а после перешло на расположенные поблизости шины.

Точные причины пожара установить пока не удалось. По мнению исполняющего обязанности министра труда Ливана Мишеля Наджара, возгорание могли спровоцировать ремонтные работы, в которых использовали болгарку. Предварительные версии перечислили и президент страны — он считает, что пожар мог разгореться из-за саботажа, халатности или технической ошибки.

После завершения пожарных работ власти Бейрута начнут расследование случившегося.

Вторая волна коронавируса началась?

Израиль стал одной из первых стран мира, которая вновь ввела жесткие карантинные меры. Пойти на такой шаг власти решили из-за резкого роста новых случаев заражения коронавирусом — на этой неделе было зафиксированно рекордное количество новых пациентов за сутки. Положительные результаты теста на COVID-19 выявили у 3904 человек, при том, что за весь май количество зараженных было меньше.

Из-за этого кабинет министров в срочном порядке одобрил план нового карантина. Его первый и самый жесткий этап начнется с 18 сентября и продлится до 1 октября. В ближайшие две недели людям запретят выходить из дома более чем на 500 метров без весомого повода, а также остановят работу учреждений — за исключением жизненно важных.

О второй волне коронавирусной инфекции заявили и власти Чехии. Они отметили, что через 1,5 месяца в стране может не хватить коек для тяжелых пациентов, если не удастся остановить стремительный рост увеличения числа инфицированных.

Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира

Президента США Дональда Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира в 2020 году. Обычно эту награду получают миротворцы, борцы за права человека, а также международные организации вроде ООН или Красного Креста.

На премию американского президента номинировал норвежский политик Кристиан Тибринга-Гедде. Он уверен, что администрация Трампа сыграла главную роль в урегулировании конфликта Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов. Политик считает, что остальные страны Ближнего Востока возьмут с ОАЭ пример, а значит соглашение с Израилем может стать «переломным моментом» на пути к сотрудничеству с ближневосточными государствами.

Америка выступала в роли посредника на переговорах АОЭ с Израилем. Трамп смог добиться, чтобы Израиль временно отказался от своих претензий на земли на западном берегу Иордана, чтобы поддержать отношения с арабскими странами. Эмираты, в свою очередь, отказались от экономической блокады государства.

Однако не все «достижения» американского лидера можно назвать миротворческими. В апреле 2017 года американские военные нанесли удар по авиабазе Эш-Шайрат в Сирии, где погибли 16 человек. Через год обстрел повторили, но в этот раз целились в правительственные здания, из-за чего три человека пострадали. В январе 2020 года США обстреляли международный аэропорт Багдада, чтобы уничтожить иранского военного деятеля Касема Сулеймани. Погибли как минимум восемь человек.

Крупный пожар в Краснодаре уничтожил 64 квартиры

В ночь на 13 сентября около 02:00 в Краснодаре произошел крупный пожар. Огонь уничтожил 64 квартиры в жилом доме по адресу улица Российская, 267/6. Огонь смогли локализовать, когда он охватил площадь в 4,4 тысячи квадратных метров. В результате выгорел весь мансардный этаж, который был сделан из дерева, а также несколько квартир под ним.

Никто из жителей не пострадал, однако многие семьи остались без жилья. Их временно разместили в школе, а также в гостинице «Кавказ», которая предложила пострадавшим бесплатные номера. По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание, которое произошло в одной из квартир.