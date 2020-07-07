Эффективность ОМС и доплаты медикам. Счетная палата изменит подход к проверке медицины и социалки

Счетная палата проверит некоторые сферы здравоохранения и социально-экономической политики страны. Например, аудиторы проанализируют эффективность системы обязательного медицинского страхования (ОМС), а также расходование средств на организацию первичной медицинской помощи.

На сайте ведомства опубликовали план контрольно-аналитических мероприятий на 2020 год, куда внесены соответствующие изменения.

Не меньше внимания Счетная палата уделит государственной социально-экономической политике до 2024 года и влиянию межбюджетных трансфертов на реализацию нацпроектов. В плане также указано, что ведомство займется анализом реализации государственной молодежной политики в субъектах России и экологической реабилитацией водных объектов.

Кроме медицины в плане на этот год есть также оценка эффективности расходования бюджетных средств на оснащение регионов лесопожарной техникой и деятельности институтов развития в финансовой сфере.

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В 2020 году ведомство планирует выяснить, всем ли медикам выплатили дополнительные средства за риск в условиях COVID-19. Также аудиторы проверят, как использовались деньги из бюджета на закупку специального оборудования, в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и бесконтактных термометров.

«(Провести — прим. ред.) мониторинг осуществления федеральных выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам медицинских организаций, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция…» — сказано в документе.

Средства на эти цели регионам также выделялись из резервного фонда правительства.

Все на борьбу с COVID-19

Еще один пункт в плане проверок Счетной палаты — средства из Фонда национального благосостояния, которые выделялись на борьбу с пандемией и ее последствиями для экономики.

«Руководством Счетной палаты было принято решение дополнить план несколькими новыми мероприятиями», — говорится в материалах.

В частности государственные аудиторы проведут «мониторинг использования средств ФНБ из-за пандемии», а также «мониторинг исполнения программ государственных внутренних и внешних заимствований» — в том же контексте.

Минфин ранее оценил весь принятый в текущем году правительством антикризисный пакет в более четырех триллионов рублей. Но сокращения расходов за счет других сфер не планируется. Власти страны решили, что дефицит бюджета примерно в 5% ВВП предполагается профинансировать за счет увеличения внутренних займов, а выпадающие из-за низких нефтяных цен доходы будут компенсироваться из ФНБ.