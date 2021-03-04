Советские банки на спину «Скале». Дуэйн Джонсон заработал синяки от народной медицины, но эффекта не будет

Звезда «Форсажа» Дуэйн «Скала» Джонсон удивил публику, подавшись в народную медицину — актер впервые поставил банки. Новая для него методика призвана поддержать тело в здоровом состоянии. Но этот знакомый россиянам способ лечения на деле оказывается вовсе не таким эффективным. Однако процедура может оказать на пациента мощный плацебо-эффект.

«Скала» опубликовал на своей странице в Instagram снимок, на котором показал следы на спине после процедуры. На фотографии он предстал в белом полотенце.

«Впервые поставил банки. Выглядит жестче, чем кажется, но в целом мне понравилась», — написал 48-летний артист.

Свой интерес к этой процедуре, он объяснил постоянным поиском новых методик, которые помогут ему поддерживать тело в здоровом состоянии. Подписчики были удивлены действиями Джонсона. Под постом появлялись комментарии в духе: «О, черт возьми, это безумие!», а один из подписчиков актера иронично сравнил его спину с «пиццей пепперони».

Мощный плацебо-эффект

Назвать эту процедуру медицинской сложно, рассказал в беседе с «360» врач-невролог Виталий Клиппенштейн. Он объяснил, что это устройства, которые путем физического воздействия создают у нас на теле гематомы, кровоподтеки.

По его словам, есть исследования, которые показывают неэффективность подобных манипуляций как банки, кровопускания и так далее.

Теоретически, банки должны как-то уменьшать воспаления, и в некоторых ситуациях они действительно могут иметь положительный физический эффект, то есть обезболивание, например, при мышечной боли. Также это очень мощный плацебо-эффект.

А применяются они также как и огромное количество других народных средств, ввиду неграмотности. Потому что никак синяк или кровоподтек на спине, ноге, голове и где угодно, никак не может улучшить функцию органа, потому что кровоподтек этот очень локальный и ограничен местом, куда поставили данную банку, а процесс воспалительный обычно проходит сильно глубже, поэтому она физически никак повлиять на него не может Виталий Клиппенштейн

Клиппенштейн еще раз отметил, что это мощный плацебо-эффект, который «хорошо работает как плацебо, но плохо как терапия». Он предположил, что при ОРВИ, которое проходит за 3-5 дней само и без лечения, банки — отличный способ занять себя на это время, создать видимость лечения.

При этом у процедуры есть отрицательный эффект, потому что это все-таки травмирование сосудов и выход крови наружу.

По его словам, просто происходит синяк, лопаются сосуды. Ввиду того, что воздействует отрицательное давление на ограниченный участок кожи, сосуды не выдерживают, кровь из них выходит из кровеносного русла в межклеточное пространство, и как это может помочь, например, от головной боли или от какого-нибудь серьезного заболевания науке не известно, отметил собеседник «360».

Клиппенштейн также заметил, что раньше и кровопускание врачи делали, и вообще много чего делали.

«Но надо иметь смелость признать, что мы можем ошибаться и принимать свои ошибки и работать по новому, так как положено», — подытожил врач.