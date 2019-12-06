Эффект желтого дежавю. Учителя и врачи крушат Париж, как «жилетам» и не снилось

Участники акции протеста в поддержку забастовки транспортников и против пенсионной реформы начали жечь покрышки и забрасывать полицейских петардами. На бульваре Мажента в Париже собрались несколько десятков тысяч человек. Они подожгли покрышки специально принесенных самокатов.

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По данным РИА «Новости», дым накрыл весь бульвар, на место митинга приехала пожарная машина. Полиция какое-то время не вмешивалась в происходящее.

Радикально настроенные парижане позже начали забрасывать полицейских взрывпакетами и бить витрины магазинов. В ответ стражи правопорядка применили слезоточивый газ. Полиция попыталась оттеснить митингующих с площади на соседние переулки, чтобы рассечь толпу. Многие люди отошли в сторону, чтобы промыть глаза и помочь друг другу.

Во Франции 5 декабря началась крупнейшая за последние десятилетия общенациональная забастовка. В ней принимают участие транспортники, учителя, врачи и недовольные объявленной правительством пенсионной реформой. Она может лишить привилегий некоторые категории работников.

В Париже нарушена работа метро, электричек, по маршрутам передвигается всего 30% автобусов и трамваев.

В данный момент, число задержанных в ходе протестной акции в Париже достигло 90 человек, сообщили в префектуре полиции. Есть пострадавшие, в том числе среди журналистов. Во время разгона манифестации «часть полицейского снаряда» попала в корреспондента RT International Шарлот Дубенски.