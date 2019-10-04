Эффект Вайнштейна достиг Джеймса Франко. Сценарий этого кино уже осточертел

Начинающие актрисы обвинили Джеймса Франко в домогательствах. Девушки учились в его киношколе, после которой почувствовали себя использованными: якобы сам актер и его команда привлекали актрис на проекты совсем не для того, чтобы сделать из них профессиональных деятелей искусства. Коллеги Франко по сериалу «Двойка» настороженно отнеслись к обвинениям — похоже, Голливуду надоел диктат MeToo и мутные истории о домогательствах, вредящие кассовым проектам и талантливым артистам.

Джеймс Франко — человек талантливый и очень обаятельный. Он актер, режиссер, продюсер, художник, преподаватель в Нью-Йоркском университете, писатель (сборник рассказов «Пало-Альто»), ведущий церемонии «Оскар» 2011 года, постановщик двух клипов группы R.E.M., звезда «Человека-паука» по роли Гарри Осборна и еще ряда фильмов, по которым можно смело заявить, что Франко — герой тысячи ролей и сотни личностей.

У актера в 2014 году появилась своя киношкола с названием Studio 4, которая, в понимании неизвестных актрис Сары Титер-Каплан и Тони Гаал, занималась совсем не тем, что значилось на бумажке. Впрочем, учреждение закрылось в 2017 году.

Девушки направили в суд иск, в котором перечислены претензии по следующим пунктам: дискриминация по половому признаку, сексуальное домогательство, нарушение гражданских прав, нарушение трудового законодательства, нарушение потребительского законодательства, ложная реклама, нарушение положений контракта, нарушение условий сделки, введение в заблуждение, мошенничество, дача ложных обещаний, незаконное обогащение.

Титер-Каплан и Гаал в далеком 2014 году пришли в школу Studio 4 с надеждой достичь высот в актерской работе, но вместо этого, по их словам, их склонили к участию в прослушиваниях и съемках сексуального характера. В обмен пообещали роли в фильмах, которые так и не снятых. Никаких прямых доказательств «пострадавшие», естественно, не предоставили.

Успех взаймы

Эта история очень напоминает ряд других, направленных на известных актеров — также неясно, почему актрисы спохватились спустя годы после первых предположений о недобросовестности школы. Связано это может быть с одним из двух бичей: скандальной историей переписки Джеймса Франко с 17-летней девочкой либо неугомонной волной движения MeToo, тянущейся с 2017 года. Там все началось с обвинений продюсера Харви Вайнштейна в домогательствах, а продолжилось Кевином Спейси, Беном Аффлеком, Ларсом фон Триером, Джеффри Рашем, Дастином Хоффманом, Бреттом Ратнером, Чарли Шином, Стивеном Сигалом и рядом других.

У Джеймса Франко действительно была неоднозначная история в 2014 году. Актер познакомился с 17-летней шотландкой Люси Клоуд, когда давал ей автограф. После этого между парой завязалась переписка, и Франко странновато себя вел: спрашивал у девочки о наличии парня, узнавал ее место жительства и предлагал снять номер. Дальше эти «отношения» не пошли, а вот неприятные заметки в прессе и пятна на репутации актера остались.

Титер-Каплан обвиняла Франко и раньше. В 2018 году она и еще четыре женщины рассказали о неподобающем поведении актера. Тогда к делу подключился один из создателей сериала «Двойка» Дэвид Саймон, пообещавший изучить все претензии, ведь актер в то время играл в шоу сразу две главные роли — братьев-близнецов. Еще до начала собственного расследования Саймон заявил, что на Франко ранее никто не жаловался: «За время нашего сотрудничества он проявил себя профессионально как актер, режиссер и продюсер».

Хотелось бы верить, что переходный период от слепой веры любым обвинениям к рациональному подходу к расследованию от руководства кинопроектов начался еще тогда. Даже актриса Мэгги Джилленхол, исполняющая главную женскую роль в «Двойке», выступила против закрытия сериала из-за этих сомнительных обвинений. И сериал спокойно досняли до конца — там три сезона, а четвертый даже не намечался.

Франко подозревали как в интересе к молоденьким девочкам, так и в гомосексуальности. В 2016 году в интервью актер сказал следующее: «Если вы решаете, гей я или натурал, на основании того, с кем я сплю, то, думаю, вы можете считать меня тем, кто любит дразнить мужчин. Когда я пытаюсь втиснуть себя в какие-то определения, все мои чувства бунтуют против этого. Да, наверное, я немного гей. Это вторая сторона меня — гей Джеймс». Франко несколько раз играл геев в кино — например, в «Харви Милк» и «Меня зовут Майкл».

Если обвинения актрис наберут силу и получат поддержку, карьере Франко может прийти конец. Ведь то же самое случилось и со звездой «Карточного домика» Кевином Спейси, которого в 2017 году обвинили в домогательствах 30-летней давности. Позднее в историю Спейси решили внедриться еще 15 человек, которые в один голос кричали о домогательствах. В итоге карьера его разрушена, студии вымарали его имя из последних фильмов и умертвили персонажа в сериале «Карточный домик» — а главная «жертва» свое обвинения сняла. И уже неясно, сколько человек вдруг передумают кошмарить звезду.

Сексуальное насилие и принуждение вне зависимости от пола недопустимо и должно быть наказано. Движение MeToo действительно помогло некоторым девушкам — но и привлекло сотню коршунов и паразитов, которые хотят унести кусок славы с руин чужой карьеры. Остается надеяться, что общество научится взвешенно оценивать такие обвинения и поймет, что серьезное наказание должно следовать только за серьезным расследованием.