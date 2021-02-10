Молодые родители месяц насиловали свою годовалую дочь. Издевательства над слабыми связали с эффектом Чикатило

В Ростовской области молодая пара записала на видео изнасилование собственного ребенка. СМИ утверждают, что ролик родители продавали в Сети. Психологи напомнили, что даже в мире животных, с которыми часто сравнивается человек, не бывает таких ситуаций. И доминировать таким образом могут только люди, которые имеют явные психические отклонения.

Семья из Зернограда

В городе Зернограде, который расположен в 60 километрах от Ростова-на-Дону, 20-летний парень и его 17-летняя жена изнасиловали собственную девятимесячную дочь. Процесс они снимали на видео и, по данным ростовского Следственного комитета, продавали ролик в Сети.

Пара насиловала дочь с декабря 2020 года по январь 2021-го. Родителей задержали. Следователи завели уголовное дело по статьям о сексуальных действиях в отношении несовершеннолетнего и распространении порнографии.

В марте этого года младенцу должен исполниться год.

Насильники повсюду

Подобных случаев много. Если написать в поисковике «изнасилование младенца», читателю предоставят целый список историй. Вот парочка из России.

Летом 2020 года оправдали жителя Татарстана, который обвинялся в изнасиловании полуторогодовалой дочери. Заявление на него написала его же жена. В суде мужчина сказал, что хотел поменять дочери подгузник и травмировал ее половые органы. Он признался, что был сильно зол на супругу и таким образом решил ей отомстить.

«Просто психанул», — сказал мужчина судье.

В Волгограде в 2019 году 49-летнего мужчину заподозрили в том, что он во время застолья со своей знакомой изнасиловал ее девятимесячную дочь. Мать ушла в магазин, после чего мужчина воспользовался отсутствием женщины и надругался на младенцем, написал «Блокнот Волгоград».

Низкая самооценка и иллюзия бессмертия

Действия, которые совершала пара, исключены в животном мире, обратил внимание психолог Андрей Зберовский. В беседе с «360» он отметил, что даже людоеды, чье поведение в современном обществе понять сложно, не насилуют своих детей.

Зберовский уверен, что у «героев» истории психические отклонения, которые могут быть связаны с заниженной самооценкой. Пытками над ребенком, вероятно, они пытаются «излечиться». Вместо того чтобы корректировать это поведение и порывы, люди срываются.

У человека травмированная психика. Вместо того чтобы это корректировать, лечить, он срывается на беззащитном, слабом существе. Это болезненное состояние, которое адекватному оцениванию не поддается. Поэтому человечество с такими боролось уголовными преследованиями. Других вариантов здесь нет Андрей Зберовский.

По словам Зберовского, такое поведение может быть связано с заниженной самооценкой. Человек не состоялся, не получил той оценки со стороны общества, которую, как он считает, заслуживает.

Подобные состояния приводят к развитию разных маний. Например, мании величия или нарциссизма в крайних степенях восприятия.

С другой стороны, есть мнение, что такое поведение связано с боязнью смерти, которую человек не почувствовал в детстве, чтобы сформировалось определенное восприятие этого явления. И пока жив человек с таким восприятием, он пытается доказать свою неуязвимость, могущество посредством убийств, пыток других людей, зависимых от него.

Здесь мы говорим об эффекте Чикатило, который пытал людей маленьких, снимал на видео. С точки зрения психологии это попытка убежать от собственной смерти. Есть понятие иллюзии бессмертия: когда я убиваю, пытаю других, то это повышает мою самооценку, позволяет почувствовать себя бессмертным по сравнению с пытаемыми и убиваемыми мною Андрей Зберовский.

Дети как раз попадают в сферу интересов таких людей, потому что являются беззащитными и слабыми.

У людей с такими отклонениями обострено желание доминировать. А изнасилование — одна из форм доминирования, когда один человек «управляет» жизнью другого. Каждый хочет получить признание, иметь власть, определять жизнь вокруг себя. Нормальные люди, по словам Зберовского, делают это за счет развития в карьере, образования, приобретения авторитета со знаком плюс. А людям с психологическими проблемами эти цели чужды, они пытаются самоутвердиться, принося негатив и «похищая» самооценку у других.

Такое поведение, по словам Зберовского, может начинаться с подражания. Человек смотрит постановочные и реальные видео, читает про маньяков прошлого. Ему становится интересно, может ли он испытать те же ощущения, которые были у других людей. И он начинает действовать. Такое поведение в том числе характерно для людей, которых в детстве били или насиловали.

Важно, что просто мысль об убийстве или изнасиловании не является признаком психологического нездоровья. Человек в течение дня может «убить» пятерых у себя в голове, потому что кто-то его подрезал на дороге, оскорбил, незаслуженно обидел и так далее. Нормальных людей отличает то, что они не будут пытаться претворить все это в жизнь.

По словам психолога Екатерины Трофимовой, психические заболевания, сопряженные с желанием насиловать, не лечатся. В беседе с «360» она сказала, что многие шизотипические расстройства остаются с людьми на всю жизнь, а истории, когда кто-то полностью излечился, — исключение из правил.