Пианист и сын известного художника Никаса Сафронова Лука Сафронов-Затравкин во время перелета из Казани в Москву застрял в туалете самолета. Из-за большого объема тела молодой человек не смог встать с вакуумного унитаза. Видео с места события быстро разошлось по Сети. «360» пообщался с заслуженным пилотом России Юрием Сытником, который рассказал, как не попасть в такую ситуацию.

«Так устроены туалеты»

Все современные самолеты такого класса, каким летел пианист оборудованы вакуумными туалетами, которые срабатывают от нажатия кнопки. Так как застрявший герой достаточно крупный, то он просто перекрыл там все и в итоге его засосало. Но ничего страшного кроме неприятного звука не произошло. Таким мнением с «360» поделился заслуженный пилот России и бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник.

«К травме привести это не может. Это вакуумный туалет, и он срабатывает так, что все то, что там просто высасывается: вода, моющая жидкость и все прочее. Поэтому звук такой», — отметил он.

В качестве примера он привел ситуацию, когда во время простуды или массажа ставят банки, чтобы под ними образовался вакуум. По словам Сытника, в случае с вакуумным унитазом тоже есть элемент лечения.

«Там ничего нет: ни жесткого, ни твердого. Там просто воздух, который все присасывает. Если он там все это прикрыл своим телом, то получился эффект большой банки. Ничего страшного, так устроены туалеты» — заявил пилот.

По его словам, если есть страх перед таким видом туалетов, то лучше заранее приготовиться к полету и сходить в туалет в аэропорту.

«Самолет — это для экстренного случая. Ну, а раз испугался, значит больше туда лазить не будет и слава богу», — отметил он.

Юрий Сытник вспомнил, что вакуумные туалеты появились на Ту-204, на которых он начал летать в начале 1990-х годов. И тогда тоже были такие случаи, когда пассажиры пугались и выскакивали из кабинки, иногда забывая надеть штаны. Но потом все понимали, что ничего страшного в этом нет.

На вопрос о том, как обезопасить себя в случае с вакуумными туалетами пилот пояснил, что нужно просто действовать аккуратно.

«Сначала нужно встать, а потом уже нажимать эти кнопки, вот и все. Главное не переживать и никто не пострадает. Это хорошие и безопасные туалеты, а также очень комфортные и чистые», — подытожил Юрий Сытник.

«Расстроен человеческой подлостью»

Сам герой скандального видео пианист Лука Сафронов-Затравкин в беседе с «360» заявил, что намерен найти автора видео из самолета и подать на него в суд. По его словам, тот полет произошел в субботу и он уже про него почти забыл, но сегодня про ситуацию в туалете узнали все.

Сын Никаса Сафронова застрял в туалетной кабинке самолета. Видео Подробнее

«Я уже старался жить дальше, никому не хотел об этом рассказывать, кроме самых близких. И тут об этом вся страна узнала в одночасье. Конечно, это ужасно» — заявил он.

Он пояснил, что во время полета пошел в туалет и в момент, когда он сидел на унитазе, то случайно нажал на кнопку смыва. В итоге его засосало.

«Я испугался, начал пытаться выбраться и застряла рука. Я же габаритный, а туалет маленький. Потом открыли дверь и команда сработала профессионально. Но один негодяй, вместо того, чтобы помочь, снимал и фотографировал» — поделился пианист.

Он подчеркнул, что претензий к авиакомпании у него нет, напротив он благодарен экипажу самолета за помощь. Лука особо подчеркнул, что во время полетов в бизнес-классе таких проблем у него не возникает никогда, а с концертами он летает очень часто.

«Я расстроен на людей, которые вместо того, чтобы отвернуться или помочь в такой ситуации начинают снимать, чтобы нажиться. Вот чем я больше расстроен и огорчен. Расстроен человеческой подлостью», — отметил он.