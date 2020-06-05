Минтранс предложил создать «единый билет» для всех видов транспорта по стране. Идея хорошая, но есть много нюансов

В Министерстве транспорта собираются к 2021 году перевести региональный транспорт на единые стандарты оплаты проезда. По всей стране хотят ввести «единый билет» для всех видов общественного транспорта. Какие могут быть трудности в осуществлении этой идеи и нужен ли стране единый проездной, узнал «360».

В пресс-службе Министерства транспорта РФ заявили, что к 2021 году в России может появиться «единый билет» для поездок на городском общественном транспорте для всех регионов страны. Так, уверены в министерстве, должны повыситься привлекательность общественного транспорта для пассажиров, в том числе за счет единых систем лояльности.

Для регионального транспорта хотят разработать единые стандарты оплаты проезда, рассказали «360» в пресс-службе ведомства. Для этого будут созданы стандарты платежных сервисов, а сам транспорт обеспечат передовыми цифровыми технологиями. В их число, по планам министерства, войдут и бесконтактные способы оплаты проезда — стационарные валидаторы и мобильные терминалы.

«Перевозчики смогут не только оснастить транспортные средства современным бортовым оборудованием, <...> но и воспользоваться цифровыми сервисами мониторинга пассажиропотока и выручки, учета выпадающих доходов, контроля оплаты проезда», — заявили в пресс-службе Минтранса.

Вопрос цены

Депутат Комитета Государственной думы по транспорту и строительству Александр Старовойтов уверен, что подобная инновация действительно может оказаться полезной и действенной. Особенно учитывая тот факт, что аналогичная система — карты «Тройка» в Москве, «Стрелка» в Подмосковье и «Подорожник» в Санкт-Петербурге — уже доказали свою эффективность.

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Однако, как отметил Старовойтов, подобное цифровое решение требует серьезной подготовки и проработки. Тем не менее, сроки — 2021 год — кажутся весьма доступными, так как определенные наработки и «обкатанная» система уже существует.

Единственный вопрос — какова будет экономическая составляющая этого проекта, будет ли действительно несколько дешевле для пользователей общественным транспортом процесс поездки и не получится ли так, что прямо перед выходом этой универсальной карты везде вырастут цены на перевозки Александр Старовойтов депутат Комитета Государственной думы по транспорту и строительству.

Действительно, стоимость проезда в регионах существенно отличается от столичных цен. Если в Москве билет на общественный транспорт может стоит от 55 рублей, то в регионах цена ниже в разы.

По словам Старовойтова, система будет работать только в том случае, если резкого скачка цен не будет, но выгода, которую дает карта — поездка по «Тройке» и аналогичным картам обходится пассажирам чуть дешевле, — не будет сведена на нет повышением общих цен.

«Нужно, чтобы не получилось так, что в регионах резко в два-три раза вырастут цены, и только покупая эту карту ты получишь себе небольшую скидочку», — добавил он.

Возможные трудности

При том, что идея единого билета выглядит очень привлекательной и удобной для пассажиров и государства, есть существенные сложности в ее исполнении. Для того, чтобы единый проездной, как его задумывает Минтранс, мог работать, общественный транспорт должен быть оснащен определенными цифровыми решениями.

По словам Старовойтова, дополнительное оснащение машин валидаторами и прочими техническими средствами может потребоваться в большинстве регионов. Причем расходы на дооснащение могут позволить себе далеко не все перевозчики. В такой ситуации под угрозой окажется малый бизнес и индивидуальные предприниматели, которым однозначно понадобятся субсидии или иная помощь государства.

Когда мы предлагаем оснащать транспортные средства, чтобы предприниматели залезли в свои карманы и что-то вложили, нужно принимать какие-то программы для беспроцентного субсидирования Александр Старовойтов депутат Комитета Государственной думы по транспорту и строительству.

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При этом эксперт отметил, что многие регионы подобные траты позволить себе не смогут, поэтому особенно важно, чтобы перед введением подобных инноваций Министерство транспорта предусмотрело возможность федеральных субсидий, которые могли бы поступить через регионы малому бизнесу.

«В противном случае мы просто выдавим всех предпринимателей, а это сотни тысяч людей, которые кормят свои семьи. Будет серьезное социальное недовольство. Все должно быть крайне сбалансировано», — добавил Старовойтов.

Причем в транспортном бизнесе в России, по словам Старовойтова, доля ИП и малого бизнеса очень велика, число таких маленьких компаний, владеющих всего несколькими машинами, может достигать сотен тысяч.