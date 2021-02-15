Пандемия вынудила страны объединяться для решения общей проблемы. Но единству медиков помешает политика

Международное сотрудничество выходит на новый уровень из-за пандемии. Государства планируют совместные проекты для предотвращения распространения коронавируса и помощи финансируемым странам. Однако единству медиков может помешать политика.

Ковидные паспорта

В некоторых странах для контроля за распространением коронавируса власти решили ввести ковидные паспорта. Это документы с отметкой о вакцинации и наличии в организме антител. Специально для нововведения разработали несколько приложений. Так, группа некоммерческих организаций из Женевы Common Trust Network создала сервис CommonPass, который генерирует QR-код. Похожее приложение разработал и IT-гигант IBM — Digital Health Pass.

В Израиле, судя по заявлениям местного Минздрава, уже действуют так называемые зеленые паспорта, которые позволяют гражданам приходить на «массовые собрания и в культурные места». Аналогичная система работает и в Чили. Сертификаты о вакцинации ввели в Испании. В Венгрии нововведение пока тестируют. Великобритания также рассматривает такую возможность.

В мире заговорили об использовании ковидных паспортов. Однако здесь встает вопрос доступа в интернет для загрузки приложения. Сеть есть далеко не везде. По данным CNN, в мире 1,8 миллиарда жителей все еще используют обычные мобильные телефоны. Более того, неизвестно, кому при новой системе смогут попасть в руки частные медицинские данные. Да и не все страны считают, что ковидные паспорта стоит вводить. Так, в России, уверена спикер Совфеда Валентина Матвиенко, они не нужны. Также вопрос эффективности вакцин в предотвращении передачи коронавируса все еще остается открытым, то есть неизвестно, можно ли вписывать в международный паспорт разные препараты.

Помощь финансируемым странам вакцинами

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выдала разрешение на экстренное применение вакцины американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. В организации считают, что препарат соответствует необходимым критериям.

«Вакцина Pfizer/BioNTech от COVID-19 стала первым подобным препаратом, получившим от ВОЗ разрешение на экстренное использование. <…> Мы определили, что вакцина соответствует всем обязательным параметрам безопасности и эффективности. Польза от нее в рамках борьбы против COVID-19 превосходит потенциальные риски», — такое заявление опубликовала в Twitter ВОЗ.

Также в организации рассчитывают, что российский «Спутник V» войдет в число вакцин, распространяемых в рамках программы COVAX — международного механизма, который запустила ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. Согласно программе, государства с высоким уровнем дохода оплачивают покупку вакцин, помогая тем самым так называемым финансируемым странам. COVAX уже заключила соглашения с Pfizer/BioNTech и AstraZeneca.

Создание Центра по готовности к пандемиям

ВОЗ и Роспотребнадзор планируют создать Сотрудничающий центр по готовности к пандемиям и обучению команд быстрого реагирования, сообщили на сайте ведомства. При этом центр организуют на базе Научно-исследовательского противочумного института «Микроб».

Роспотребнадзор будет помогать ВОЗ создавать и использовать мобильные лаборатории, а также обучать иностранных специалистов, прежде всего в регионах Восточной Европы и Центральной Азии. Также российская сторона поделится своим опытом в реагировании на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера.

«Деятельность Сотрудничающего центра внесет ощутимый вклад в наращивание потенциала стран евразийского региона по борьбе с инфекциями с эпидемическим потенциалом на основе наиболее эффективных подходов, применяемых в Российской Федерации», — пояснили в Роспотребнадзоре.

Возможности сотрудничества

Несмотря на все это, эффективное международное сотрудничество в медицинской сфере сейчас представить сложно. Об этом в разговоре с «360» заявил академик РАН и заслуженный деятель науки Российской Федерации Сергей Колесников. Он напомнил, что американцы до вступления в должность главы страны Джо Байдена вели все к разрушению международных договоренностей и институтов.

«Они использовали любые международные и соглашения, и контакты, чтобы наказать Россию. Я не исключаю, что этот международный паспорт, если ВОЗ не признает „Спутник V“ как резервную вакцину, получится так, что мы вакцины свои разрабатывать можем, прививать можем, а действительна в мире будет только одна», — пояснил собеседник.

По его словам, ковидный паспорт сможет быть действительным на международном уровне только с теми вакцинами, которые признает международное сообщество, а оно все больше ограничивает права России. Однако собеседник считает, что COVID-19 постепенно станет сезонным заболеванием.

«Тогда нужно вводить международный календарь прививок. Есть же такие прививки, допустим, от желтой лихорадки. Если ты не привился, тебя не пускают. Если будет такой международный акт сделан, признан и ратифицирован многими странами, то это вступит в действие. Будут ограничивать права людей. Но думаю, что до этого не дойдет. Эпидемия идет на спад», — заключил Колесников.