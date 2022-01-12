Единственный шанс на оправдание. Фотомодель Vogue предстанет перед судом присяжных за убийство мужа

Фотомодель Лилия Судакова предстанет перед судом присяжных за убийство мужа. Пока следствие заявляет, что нападение было умышленным, обвиняемая настаивает на версии о самообороне. По словам правозащитника Ивана Мельникова, с судом присяжных у модели есть шанс на оправдательный приговор.

Что произошло?

Российская фотомодель Лидия Судакова убила своего мужа ударом ножа 28 ноября 2020 года. По версии следствия, погибший пытался успокоить жену во время конфликта, но когда он положил свою на ладонь на ее правое плечо, она развернулась и нанесла ему удар ножом в грудь. Вскоре он скончался в больнице.

А по словам Судаковой, она взялась за нож в рамках самообороны, потому что муж ей угрожал. Модель часто жаловалась на побои, а конфликты в семье были не редкостью.

Есть и третья версия, по которой погибший в тот день привел в квартиру другую девушку и флиртовал с ней на глазах Судаковой. Это вылилось в конфликт, из-за чего модель ушла на кухню. Позже муж тоже пришел туда и якобы начал атаковать ее, что и вынудило ее схватиться за нож.

Судакова сама вызвала скорую и оказала первую помощь мужу. Она также активно сотрудничала со следствием, давая подробные показания. Во вторник, 11 января, стало известно, что Судакова предстанет по уголовному делу перед судом присяжных Санкт-Петербурга. Об этом сообщила Lenta.ru.

Почему выбирают суд присяжных?

Вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников рассказал «360», что на суде присяжных скорее всего настаивала сама Судакова и ее представители, потому что подобный суд назначается по прошению непосредственно стороны защиты.

Довольно часто люди просят подключить суд присяжных на делах по достаточно тяжким преступлениям, но не каждый случай суд присяжных может рассмотреть. Откуда берется такой запрос на присяжных? Ответ лежит на поверхности.

Когда дело доходит до суда и рассматривается судом, то вероятность обвинительного приговора в России приравнивается к 97%, а в некоторых регионах она еще выше.

«В случае с судом присяжных этот процент резко сокращается — примерно до 80-85%. У людей появляется возможность доказать свою невиновность, поэтому они выбирают суд присяжных», — сказал эксперт.

Как работает суд присяжных?

Основная разница — это сам процесс рассмотрения дела. Судья в некотором смысле единолично принимает решение о виновности или невиновности человека. В случае с присяжными процесс делится на несколько этапов. Сначала собирается коллегия суда присяжных, потом она решает виновен или не виновен гражданин. При принятии решения о виновности, суд спрашивает у присяжных, были ли в деле смягчающие обстоятельства. И уже на основании ответов присяжных судья выносит приговор.

Однако, как отметил Мельников, сейчас существует тенденция обжалования и последующей отмены приговоров на основании вердиктов суда присяжных. В основном это происходит с оправдательными приговорами. Дело уходит в вышестоящий суд, где отменяется приговор со ссылкой на некие правовые нарушения.

Если не брать этот момент в расчет, то сами суды присяжных работают в России хорошо. По словам правозащитника, в таких судебных делах существует состязательность сторон, которая последнее время по всему миру теряется.

«У нас больше стал обвинительный уклон в принятии решений. Не могут быть 97% всегда виновными», — подчеркнул собеседник «360».

Необходимая непредвзятость

Одна из проблем заключается в том, что существует масса процессуальных нарушений, на которые судьи часто закрывают глаза. Например, следователи обнаружили улики, но они не имели права в тот момент заходить в квартиру человека или обыскивать его без понятых — но на это не обращают внимания. Как раз поэтому люди стремятся доказать свою невиновность через суд присяжных, потому что там есть хоть какая-то надежда. Суд присяжных может независимо рассмотреть ситуацию.

Мельников подчеркнул — дел, похожих на историю Судаковой, в стране десятки. А суды часто закрывают глаза и на обстоятельства, и на неверную квалификацию. Если взять ее случай, то можно легко сказать: раз убила, то виновата. Но ведь не исключен случай того, что на нее действительно тогда напали, и она пыталась защитить себя. Тогда ее преступление не должно было квалифицироваться как убийство. Речь должна была идти о превышении необходимой самообороны. Если ее действительно били, то это тоже играет большую роль в деле.

Он напомнил дело сестер Хачатурян, которым удалось изменить меру пресечения во многом благодаря широкому общественному резонансу. И именно оно является ярким примером того, что не все так просто бывает. Да, люди совершают убийства, но иногда это вынужденная мера по защите своей жизни.

«Версия защиты о домашнем насилии в адрес Судаковой и том, что она вынуждена была защищать свою жизнь, может быть объективно рассмотрена только судом присяжных», — заключил Мельников. В обычном суде чаша весов склонится на сторону органов следствия и государственного обвинения