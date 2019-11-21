Едем по МЦД: инструкция для первых пассажиров

Первые два диаметра МЦД уже запустили. Время в пути из Подмосковья в столицу должно значительно сократиться, а билет будет стоить в три раза дешевле, чем электричка. «360» собрал все, что нужно знать пассажирам.

После запуска первых линий Московских центральных диаметров Одинцово получило соединение с Лобней, а Нахабино — с Подольском. Пассажиры смогут пройти на новые платформы либо из метро, либо через наземные станции. Причем бесплатно.

Как пользоваться МЦД

Пассажирам столичного городского транспорта после запуска диаметров можно бесплатно пересесть на метро и МЦК в течение 90 минут. Для этого обязательно нужно перепрограммировать карту «Тройка». Процедура необходима, чтобы оплатить проезд по диаметру.

Анна Лапушкина — о цене на билеты, навигации и выгоде для жителей Подмосковья Подробнее

По-новому «Тройку» зарядят в кассах метро, билетных автоматах или желтых информационных терминалах. Чтобы ее перепрограммировать, необходимо пополнить баланс карты минимум на рубль. Если активировать удаленное пополнение «Кошелька» на терминале, то билет обновляется автоматически. Уже активированными продаются и новые «Тройки».

Карту москвича нужно активировать перед первой поездкой на МЦД и всем льготным категориям пассажиров. Сделают это в любой кассе метро. Но в первое время придется повторять подобную процедуру ежемесячно.

Сколько стоит билет на МЦД

Для пассажиров зоны «Пригород» в продажу поступят абонементы на разный срок. Можно будет оплатить проезд на сутки, три дня, месяц, 90 и 365 дней. Проездной на весь год — самый дорогой и стоит 24 450 рублей.

Сутки поездок по МЦД с пересадками на метро и МЦК обойдутся в 285 рублей. Цена за абонемент на трое суток — 545 рублей. За месяц придется заплатить 2570 рублей, за 90 дней — 6940. Тарифы утверждены столичными властями вместе с Московской областью.

В пресс-службе столичного департамента транспорта обратили внимание, что абонементы нужно записать на карту «Тройка» или «Стрелка».

Абонементы метро, записанные на «Тройку», действуют в «Центральной» зоне МЦД. 60 поездок стоят 1900 рублей, сутки — 230, трое суток — 438, месяц — 2170, а 90 дней — 5430 рублей. За год, или 365 дней, придется заплатить 19 500 рублей.

За границами МЦД уже «Дальняя» зона. Здесь к стоимости билета прибавляется 45 рублей, а после въезда в зону диаметров все так же можно пересесть на МЦК, метро и МЦД, оплатив проезд «Тройкой».

В чем разница?

Наземное метро запускают без отмены действующих пригородных поездов. Диаметры пройдут Москву насквозь, а конечная обычных электричек — вокзалы.

Движение организуют с минимальными интервалами, а подвижной состав представят новейшими поездами «Иволга». Они оборудованы всеми современными пассажирскими сервисами. Там есть бесплатный интернет, розетки, кондиционеры и места для велосипедов.

В час пик поезда будут ездить с интервалом в 5-6 минут. Теперь, чтобы приехать из Московской области в столице, не понадобится запоминать расписание поездов.