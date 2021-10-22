Еда в духовке тлеет, а вода плохо нагревается. Почему на Украине испортилось качество газа

Украинцы пожаловались на снизившееся качество газа. Он стал хуже греть, а еще начал вонять. Причин на это может быть несколько: пониженная калорийность топлива, проблемы с качеством газопроводов и насосных станций или неправильные условия хранения.

Жители Украины заметили, что газ в их квартирах стал хуже греть. Из-за этого вода медленнее закипает, а еда в духовке тлеет. Помимо этого газ начал вонять.

Что могло послужить причиной?

Некоторые предположили, что причиной стало снижение калорийности голубого топлива. С этим в разговоре с UВR.uа согласился глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко.

«По факту наши подмешивают российский газ с украинским, чтобы хоть как-то сохранить качество», — сказал он.

Проблема заключается в том, что газ недостаточно хорошо очищают, когда извлекают его из труб. Ведь оттуда он выходит с песком и прочими примесями, которые нужно потом убрать. Если сделать это качественно, то его теплотворность будет нормальной. Если же очистка проходит плохо, то и свойства его ухудшаются. При этом гражданам Украины его все равно продают по цене «нормального» газа.

А эксперт ЖКХ Павел Степура в разговоре с «360» заявил, что качество газа могло пострадать из-за проблем с газопроводами и насосными станциями на самой Украине.

При этом история с малокалорийным газом показалась ему сомнительной, ведь в газопровод закачивается топливо того качества, которое было прописано в договоре поставки газа. А если оно не будет ему соответствовать, то сразу же появятся штрафные санкции. К тому же не стоит забывать о том, что после закачки с газом могут происходит разные вещи.

«Где-то газ идет транзитом в западные страны, где-то он потребляется внутри страны, где-то он идет на закачку в газохранилище. А дальше уже могут быть разные варианты», — сказал Степура.

C этим согласен эколог, инженер-физик и автор учебника «Управление ЖКХ» Илья Рыбальченко. На Украине есть незначительное количество собственного газа, а тот, что поступает через газотранспортную систему, как правило, очень тщательно контролируется.

«Это делается, потому что основным потребителем этого газа является не украинский житель. Нет какого-то отдельного газа, каких-то отдельных порций, которые предназначены только для Украины. Грубо говоря, если какие-то украинские деятели считают, что Россия специально немножко портит газ для них, то это технологически невозможно», — подчеркнул эксперт.

Однако нельзя забывать про то, что у Украины, как и у многих западных стран, есть система подземных хранилищ, куда закачивают газ. И мы не может знать, сколько газ в них хранится и в каких условиях, а главное, как он на эти условия реагирует.

Точно так же неизвестно, что происходит с топливом на местной распределительной системе. Как этот газ качают? Создают ли необходимое давление? Это тоже влияет на степень его чистоты и эффективности.

«Вероятность уменьшения калорийности в газе, который поступает с территории России, мне представляется практически нулевой. Договорные отношения у нас с западными странами подразумевают столь жесткие критерии качества газа, что соответственно то, о чем вы говорите, привело бы к значительным штрафам», — в заключение добавил Рыбальченко.

Проблемы с газом

Проблемы с газом на Украине начались давно. Еще в августе его запасы в подземных хранилищах страны сократились на 30% по сравнению с прошлогодними. Причиной стала холодная зима, повышение цен и маячащий на горизонте «Северный поток — 2».

Позже «Газпром» не стал бронировать дополнительный объем транспортных мощностей для транзита газа через Украину в ноябре. А глава правления компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что этой зимой в стране перестанет действовать госрегулирование цен на газ для населения. Об этом сообщала Lenta.ru.

В октябре Киевская городская государственная администрация (КГГА) почти в два раза подняла тарифы на тепло для религиозных, коммерческих и бюджетных организаций. С 13 октября 1 Гкал тепла с учетом НДС начал стоить 2876 гривен (около 7708 рублей). Раньше он стоил 1654 гривны (около 4433 рублей).

В попытке хоть как-то урегулировать газовую проблему Украина и Евросоюз договорились о начале стратегического энергетического диалога. Впрочем какой характер он будет носить, пока совершенно непонятно.