Еда из школьной столовой не устроила детей-манси. А национальные блюда запретили санитарные правила

Питание в школе-интернате в поселке Полуночном уральского города Ивдель стало предметом разбирательства. Родители детей народа манси написали обращение с просьбой поменять рацион в столовой со стандартного на традиционный. По их словам, школьники недоедают и болеют от отсутствия национальных блюд. В учебном заведении заявили, что изменить меню невозможно из-за действующих санитарных норм. В дело вмешался Роспотребнадзор и подключилась полиция.

Школьная голодовка

Матери восьми школьников народа манси направили жалобы на питание в школе-интернате на имя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Они рассказали, что меню не соответствует национальным привычкам манси, а дети жалуются, что продукты часто несвежие. Одной из девочек врачи поставили диагноз гастрит, еще у двух детей постоянные боли в животе.

Одна из мам школьников заявила, что дети долго ни на что не жаловались, так как для них даже попросить дополнительный кусок хлеба — это унижение.

«Сейчас они стали рассказывать, что им не хватает мяса, что их кормят тухлой рыбой, печенью. А директор заявляет, что это все вранье», — заявила женщина в беседе с «Коммерсантом».

Она пояснила, что предложили добавить в меню больше белого хлеба, отказаться от гречки, курицу и говядину заменить на лосятину и оленину. А самый простой выход, который они видят из этой ситуации — нанять повара манси, который бы готовил детям еду как дома.

Первой о голодающих детях в уральской школе-интернате на своей странице в Facebook сообщила лаборант-исследователь Института языкознания Российской академии наук Анна Воронкова. Она занимается изучением сохранения языка манси. Специалист опубликовала фотографию с завтраком школьника в интернате, а также картинку с надписью «я хочу есть» на языке манси.

«Рыбная котлета, печень, черный хлеб и гречка — все это непривычная для детей манси еда. Я обратилась по просьбе родителей к директор, чтобы выдавали больше белого хлеба и получила ответ: «написано 30 граммов черного и 30 граммов белого — будет 30 граммов», — рассказала Воронкова.

Преподаватель отметила, что кроме возмущения ситуация ничего не вызывает. На национальные традиции малого народа всем откровенно наплевать. При этом школьникам-мусульманам не дают свинину. Но дети манси тоже много чего не едят.

По словам Воронковой, в интернате живут всего восемь школьников-манси, которые защищают себя от невкусной пищи. Мамы работают далеко в лесу и приедут к ним только в октябре. Преподаватель считает своим долгом защищать школьников, пока администрация города отчитывается, что все хорошо.

Еда для манси

Ивдельские манси постоянно живут в лесах и ведут традиционный образ жизни. В их рацион входит белый хлеб, рис, мясо лосей или оленей, большой количество овощей. После письма в адрес губернатора на проверку приехал управляющий администрацией Северным округом Свердловской области Евгений Преин.

Он поручил главе Ивдельского городского округа увеличить поставки белого хлеба для детей в школу и найти сертифицированного поставщика лосятины и оленины. В этом и заключается основная проблема.

Как пояснила директор школы-интерната Ольга Галашева, питание в школе регулируется санитарными правилами. По ним поставлять мясо оленей или лосей могут только сертифицированные фермеры. Таких в регионе сейчас нет. При этом директор отметила, что раньше жалоб от учеников-манси не поступало.

«В интернате они воспитываются с 2016 года. У нас никогда в предыдущие годы не возникало проблем с питанием детей, никто из них не жаловался на рацион. Повара у нас работают уже десять лет, к ним претензий также никогда не было», — подчеркнула Ольга Галашева.

Она не исключила, что детей настраивает против учебного заведения приехавшая из Москвы Анна Воронкова.

Сама преподаватель на своей странице в Facebook сообщила, что ее задержали сотрудники полиции. В отделе она написала объяснительную, зачем она приехала в Свердловскую область и какую работу с детьми проводят. В МВД пояснили, что намерены пообщаться с детьми о качестве питания в интернате.

Собственную проверку начало региональное управление Роспотребнадзора. В ведомстве заявили, что намерены проверить соблюдение санитарного законодательства в пищеблоке и проверить качество продуктов.